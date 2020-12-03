Поиграли в Робин Гуда: грабители банка в Бразилии разбросали часть украденных денег при отступлении из города

Около тридцати человек, вооруженных автоматами, ограбили хранилище Banco do Brasil. Местным жителям удалось урвать кусочек богатства - отступая, бандиты раскидали по улице банкноты. Правда, действовали они не из лучших побуждений. Новоявленные Робин Гуды таким образом ушли от преследования, помешав действиям полиции.
Бразильский городок Крисиума внезапно оказался во власти бандитов - несколько десятков вооруженных преступников нагрянули в это местечко на рассвете первого декабря.
Assaltantes estão saíndo de Criciúma nesse exato momento pic.twitter.com/GGF8WiqGjv— Raphael Victor (@RaphaelVictorRV) December 1, 2020
В то время как одна группа людей с автоматами забаррикадировала полицейский участок, другие отправились грабить и мародерствовать. В заложники были взяты трое местных жителей, несколько пострадали на улицах при перестрелке.
Стрельба и ограбление отделения банка длилась около двух часов. В результате бандитам удалось унести много денег, правда, полиция не распространяется о точной сумме украденного. Во время отступления из города преступники разбросали часть украденных купюр (в некоторых источниках писали, что это не было специально продуманной акцией - дескать, у бандитов просто порвалась сумка). В результате местные жители бросились подбирать деньги, рассыпавшиеся по улице, чем затруднили погоню полиции за бандитами.
И хотя мэр города Цлесио Салваро попросил местных жителей по возможности оставаться дома, пока полиция не обыщет каждый угол на предмет заложенной взрывчатки и не убедится, что преступники покинули город в полном составе, но кто откажется забрать себе свободно валяющиеся банкноты?
Позже сообщалось, что полицейские задержали четырех жителей, которым удалось подобрать 810 тысяч реалов (более 11 миллионов рублей).
Позже сообщалось, что полицейские задержали четырех жителей, которым удалось подобрать 810 тысяч реалов (более 11 миллионов рублей).
Сгоревший грузовик, которым преступники заблокировали отделение полиции
Авто бандитов через время было обнаружено неподалеку от города. Разумеется, ни денег, ни людей в нем не было. Судьба заложников остается невыясненной, как и точная сумма украденного.
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