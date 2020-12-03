Поиграли в Робин Гуда: грабители банка в Бразилии разбросали часть украденных денег при отступлении из города

Стрельба и ограбление отделения банка длилась около двух часов. В результате бандитам удалось унести много денег, правда, полиция не распространяется о точной сумме украденного. Во время отступления из города преступники разбросали часть украденных купюр (в некоторых источниках писали, что это не было специально продуманной акцией - дескать, у бандитов просто порвалась сумка). В результате местные жители бросились подбирать деньги, рассыпавшиеся по улице, чем затруднили погоню полиции за бандитами.