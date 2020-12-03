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Поиграли в Робин Гуда: грабители банка в Бразилии разбросали часть украденных денег при отступлении из города

Поиграли в Робин Гуда: грабители банка в Бразилии разбросали часть украденных денег при отступлении из города (6 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: Banco do Brasil   бразилия   видео   криминал   ограбление банка   робин гуд   
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Около тридцати человек, вооруженных автоматами, ограбили хранилище Banco do Brasil. Местным жителям удалось урвать кусочек богатства - отступая, бандиты раскидали по улице банкноты. Правда, действовали они не из лучших побуждений. Новоявленные Робин Гуды таким образом ушли от преследования, помешав действиям полиции.

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Метки: Banco do Brasil   бразилия   видео   криминал   ограбление банка   робин гуд   
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4  комментария
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Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Ох уж эта Бразилия,там половина жителей играет в футбол,а половина-грабит банки
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Батончик с маком Полчаса назад
четверых подбирающих задержали. теперь им срок впаяют как соучастникам
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