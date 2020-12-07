FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 422 поста • 199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Обзор самых богатых стран мира 2020 года

Обзор самых богатых стран мира 2020 года (2 фото)

Автор:
07 декабря 2020 09:31
Сообщество : Жизнь
Метки: богатая страна   в мире   ввп   деньги   жизнь   страны   фото   
1998
2

Что мы имеем в виду, когда говорим, что та или иная страна — самая богатая в мире, особенно в эпоху растущего неравенства в доходах между богатыми и всеми остальными? Обычно речь идет о ее валовом внутреннем продукте (ВВП), который измеряет стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. Именно на ВВП строится рейтинг экономик мира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: богатая страна   в мире   ввп   деньги   жизнь   страны   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Bill Час назад
Никакой интриги.
а) Либо лидеры по добыче нефти в пересчете на жителя.
б) Либо страны-прокси, удачно расположенные географически:
- Сингапур - гребет деньги за проход 50% мирового траффика морских перевозок через свои территориальные воды
- Макао, Гонконг - морские "ворота" в Китай.
- Небольшие страны - оффшоры.
Никакой интриги. а) Либо лидеры по добыче нефти в пересчете на жителя. б) Либо страны-прокси, удачно расположенные географически: - Сингапур - гребет деньги за проход 50% мирового траффика морских перевозок через свои территориальные воды - Макао, Гонконг - морские "ворота" в Китай. - Небольшие страны - оффшоры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Ленина на вас нет 15 минут назад
Искусство поддерживать экономику это как искусство повара на кухне.. Если повар ленивый он только себя и накормит..
Искусство поддерживать экономику это как искусство повара на кухне.. Если повар ленивый он только себя и накормит..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
munhzul d Час назад
гонкконг и макао это китай. выходит китай в списке и 2-ая и 10-ая богатая страна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Хельги Час назад
Вроде не каникулы, а мамкины поллюционеры активировались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Касьян Пуздой Час назад
Обзор самых богатых стран мира 2020 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 2 часа назад
"Зато мы делаем ракеты,
перекрываем Енисей,
и даже в области балета
мы впереди планеты всей!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 BillyBonzz 2 часа назад
Все вышеописанные достижения относились к другой стране - СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Vlad Simonov workmen77 18 минут назад
Ну, тогда только остаётся Крым-наш!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Как накопить деньги – 20 отличных идей Как накопить деньги – 20 отличных идей 10 богатейших людей в 2020 году 10 богатейших людей в 2020 году Лучшие города России для проживания в 2020 году Лучшие города России для проживания в 2020 году Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9134



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересная деталь на скульптуре
3
141
Интересная деталь на скульптуре
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
3
24
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Путин рассказал о том, что создаваемые морские беспилотные суда предназначены сугубо для обороны
0
59
Путин рассказал о том, что создаваемые морские беспилотные суда предназначены сугубо...
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
0
40
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
В Питере своя атмосфера
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#на различный вкус#картинки#пандемия#люди#природа#дети
#интересно#прикол#прикольные#настроение#в мире#позитив#познавательно#наука#фотографии#еда
#юмор#факты#россия#смешные#война#СССР#девушки#подборка#gif#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться