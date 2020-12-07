Обзор самых богатых стран мира 2020 года

Деление ВВП страны на количество постоянных жителей является лучшим способом определения того, насколько богатая или бедная часть населения одной страны по отношению к другой.

Причина, по которой «богатые» страны часто равняются «маленьким», становится понятной: экономики этих стран несоразмерно велики по сравнению с их сравнительно небольшим населением. Однако только с учетом уровня инфляции и стоимости местных товаров и услуг мы можем получить точную картину среднего уровня жизни в стране. Полученная в результате цифра называется паритетом покупательной способности (ППС).

Источником данного рейтинга послужили данные Международного валютного фонда и базы данных «Перспективы развития мировой экономики».

10 самых богатых стран мира в 2020 году

10. Гонконг

ВВП-ППС — 66 517 долл.

Бывшая британская колония и нынешний особый административный район Китая является воротами на материк и главным финансовым центром Азии.

Благодаря хорошей инфраструктуре и многочисленным налоговым льготам Гонконг занимает 4-е место среди 190 стран мира по индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка. А также входит в топ-5 стран с самым низким уровнем преступности.

Гонконг является невероятно популярным местом для запуска стартапа, поскольку иностранцам разрешено владеть 100% своего бизнеса без получения гражданства или вида на жительство. В результате остров в целом чрезвычайно богат, хотя, согласно государственной статистике, каждый пятый житель Гонконга живет за чертой бедности.

9. Кувейт

ВВП-ППС — 67 969 долл.

Это небольшое государство на северной окраине Персидского залива является одним из самых передовых и демократичных на Ближнем Востоке.

В 1938 году под аравийскими песками, покрывающими большую часть территории Кувейта, была обнаружена нефть. Много нефти: около 8% мировых запасов.

Сегодня на долю нефтяной промышленности Кувейта приходится почти половина ВВП страны и более 90% ее экспорта. Однако падение цен на нефть в последние годы стало беспокоить богатых кувейтцев: в 2015 году правительство объявило о первом дефиците бюджета за последнее десятилетие.

С тех пор страна предприняла шаги по диверсификации своей экономики, позволив 100% иностранное владение в ряде секторов и предлагая инвесторам различные налоговые льготы. Тем не менее, таким изменениям требуется времени, чтобы принести свои плоды. А пока что парламент Кувейта принял еще один бюджет, прогнозирующий дефицит доходов на текущий финансовый год.

8. Объединенные Арабские Эмираты

ВВП-ППС — 70 474 долл.

Когда-то основой экономики этой страны были сельское хозяйство, рыболовство и торговля жемчугом. Но все изменилось в 1950-х годах, когда в ОАЭ были открыты богатые запасы нефти.

С тех пор ОАЭ входит в топ 10 самых богатых стран мира, а работники со всего мира приезжают в эту исламскую страну, соблазняемые безналоговой зарплатой и круглогодичным солнцем. По статистике, около 20% людей живущие в стране на самом деле являются местными жителями.

Экономика Объединенных Арабских Эмиратов также становится все более диверсифицированной. За пределами традиционно доминирующего сектора углеводородов стремительно развиваются туризм и строительство, а также торговый и финансовый сектора.

7. Норвегия

ВВП-ППС — 76 738 долл.

Одна из самых счастливых стран мира является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе.

При этом норвежские политики знают, что большой рост ВВП сопряжен с большой ответственностью: вопреки многим другим богатым странам высокие показатели ВВП на душу населения в Норвегии действительно отражают финансовое благополучие местных жителей.

6. Ирландия

ВВП-ППС — 82 439 долл.

Экономика Европейского Союза переживает трудный период. На фоне неопределенности, связанной с Брекситом, санкциями в отношении России и экономическими проблемами Италии, чиновники Еврозоны были вынуждены снизить свой прогноз роста для 19 стран-членов до 1,1%.

Однако ирландская экономика только продолжает расти. Ожидается, что до конца 2019 года она вырастет более чем на 4%, укрепив свою роль в качестве самой быстрорастущей экономики Еврозоны после финансового кризиса 2008 года.

5. Бруней

ВВП-ППС — 83 777 долл.

Топ-5 самых богатых стран мира открывает страна, богатая нефтью и природным газом. Состояние брунейского султана Хассанал Болкиаха оценивается в 20 миллиардов долларов, что в 40 раз больше, чем у британской королевы Елизаветы.

Несмотря на богатство Болкиаха и ВВП на душу населения, недоедание в Брунее является обычным явлением. Примерно 440 000 человек — 40% населения страны — зарабатывают менее 1000 долларов в год.

4. Сингапур

ВВП-ППС — 103 717 долл.

Как столь маленький город-государство стал таким богатым? Ведь когда Сингапур стал независимым от Малайзии в 1965 году, половина его населения была неграмотной.

Практически не имея природных ресурсов, Сингапур вышел на первые места в мире благодаря упорному труду жителей и умной политике властей. Большие усилия были сосредоточены на развитии промышленной отрасли.

С помощью жестких мер Ли Куан Ю добился верховенства права, невзирая на чины и богатство. В результате в Сингапуре практически нет коррупции и судового произвола. А сингапурская экономика росла в среднем на 9% в год.

Зарубежным корпорациям предоставлены невероятные преференции и налоговые послабления. В настоящее время Сингапур стал одним из деловых центров Азии.

3. Люксембург

ВВП-ППС — 108 813 долл.

Вы можете посетить Люксембург с его старинными замками и красивой сельской местностью, культурными фестивалями или гастрономическими деликатесами. Или можете просто открыть оффшорный счет через один из его банков, как это делают многие, и никогда не посещать Люксембург лично.

Хотя было бы жаль, ведь эта страна с населением около 600 000 человек, расположенная в самом сердце Европы, может многое предложить как туристам, так и своим гражданам.

Люксембург использует большую часть своего богатства для улучшения жилищных условий, здравоохранения и образования граждан, которые на сегодняшний день имеют самый высокий уровень жизни в Еврозоне.

2. Макао

ВВП-ППС — 122 201 долл.

Игровая индустрия — вот основная статья дохода этого особого административного района Китайской Народной Республики.

На узком полуострове, расположенном к югу от Гонконга, с населением чуть более 600 000 человек, построено свыше 40 казино. В результате Макао почти буквально является машиной для зарабатывания денег.

По статистике на игорный бизнес приходится около 40% ВВП Макао, и до 70% дохода правительства.

1. Катар

ВВП-ППС — 134 623 долл.

Около 15 000 долларов в среднем — это то, сколько каждый катарский гражданин терял каждый год с начала падения цен на углеводороды в 2014 году. Тем не менее общий ВВП страны на человека в 2020 году по-прежнему прогнозируется на уровне выше 134 000 долларов, что немного выше, чем в прошлом году.

Запасы нефти, газа и нефти в Катаре настолько велики, а его население настолько мало (чуть более 2,6 миллиона человек), что он возглавляет список самых богатых стран мира на протяжении 20 лет. Этот подвиг еще более примечателен, учитывая, что Саудовская Аравия и ее союзники начали блокаду Катара в 2017 году.

Место России в рейтинге самых богатых стран