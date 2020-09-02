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Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак

Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   девушка   курьез   мусорка   омск   ссора   
11526
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Надо сказать, сделал он это очень деликатно, что, впрочем, ничуть не растопило сердце его избранницы - она продолжила крыть его матом уже из мусорки.

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Метки: видео   девушка   курьез   мусорка   омск   ссора   
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44  комментария
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35k
Вепс 7 часов назад
Какой культурный, поднял мусор с асфальта и бросил в урну.
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7k
Star Link 21 минуту назад
Это начало романтических отношений или уже конец?
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133
Alexa Bier Час назад
бревно подгнило вот и выбросил)))
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8k
андрей Час назад
совсем зажрались,практически новую выбрасывают
совсем зажрались,практически новую выбрасывают
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288
RealNo Час назад
Судя по видео, мадам эээ...не совсем трезвая. Или совсем не трезвая. Несмотря на утро.
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96
Плюшкинь Час назад
молодец что не начал бить и распускать руки. А так да, пожалуй неплохой способ, отнес в мусорку и пусть там отдыхает. Вроде и криминала нет никакого и на душе легче.
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2k
Alex König 2 часа назад
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
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34k
doker 3 часа назад
Скину своей видео...

Скину своей видео...
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13
kesha7a 3 часа назад
У молодлго человека железные нервы.
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6k
Влад 3 часа назад
зачёт
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4k
Vallek 3 часа назад
потому что РОТ НАДО ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМ!
А у нас видите ли нельзя бить женщин, но единственное что действительно помогает именно п#здюлина. Вот и мучаются мужики.
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3k
AMD 3 часа назад
жалко не в погонах была. таких тоже хабалок дохрена
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2k
Ilya Volodin 4 часа назад
Баба пошла мусор выкидывать чо-как перестаралась провалилась в мусоропровод и застряла только задница торчит. В это время панки обкуренные с чердака вниз спускаются, видят ж@па. Начинают ее вовсю жарить. На крики и вопли открываются двери, выглядывают и орут: Сволочи, подонки, всех вас надо в милицию сдать,.... Панки обиделись: Сами вы все сволочи, это вас надо в милицию сдать такая баба хорошая ее еще драть и драть можно, а вы ее выкидываете.
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19k
Mike Miller 4 часа назад
Она в дужину пьяная. Как на ногах стоит, не понятно.
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119
Гарик Шахназаров 4 часа назад
может она просто испортилась
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2k
Alex König Гарик Шахназаров 2 часа назад
Завонялась?
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9k
Дмитрий 4 часа назад
Помойке место в помойке.
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30k
Человек-Редискa 4 часа назад
есть повод хвастаться - "мой такое сделал ни один мужчина до этого не делал....."
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1k
Vlad Nikolskiy 4 часа назад
Дамы хотят равноправия, матом кроют? Так мальчик ещё очень гуманно поступил. А мог бы равноправно по башке настучать.
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7k
Sherion 4 часа назад
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
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2k
twincam 4 часа назад
кросаучек )))
надо было еще крышку бака закрыть.
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8k
Великий Кормчий 5 часов назад
А чё, так можно было?
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