Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак

Надо сказать, сделал он это очень деликатно, что, впрочем, ничуть не растопило сердце его избранницы - она продолжила крыть его матом уже из мусорки.
В Омске местный житель поссорился с подругой и выбросил ее в мусорный бак. Как видно в ролике, записанном очевидцем, ссора началась на парковке. Молодой мужчина пытался отойти от женщины подальше, однако она его преследовала и на всю улицу выкрикивала оскорбления в его адрес. В какой-то момент парень не выдержал, подбежал к скандалистке, взял ее на руки и погрузил в мусорный контейнер.
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Девушка погрузилась в нечистоты с головой, и вылезти смогла только после нескольких упорных попыток. План по усмирению буйной, и очевидно, нетрезвой подруги, не сработал. Девушка все же выбралась из бака и продолжила оскорблять мужчину, который снимал ее в этот момент на телефон.
После того как мужчина начинает бежать за девушкой, запись, к сожалению, обрывается. Что произошло дальше и что послужило причиной ссоры, остается загадкой.
Почти новую шкурятину выбросил!— Яниss Устаff 228-1488 🇺🇬 МКВ 010474 (@FreedomRU1) September 2, 2020
Бухая. Машину его побить хотела. Правильно сделал.— eucitizenship (@eucitizenship2) September 2, 2020
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А у нас видите ли нельзя бить женщин, но единственное что действительно помогает именно п#здюлина. Вот и мучаются мужики.
надо было еще крышку бака закрыть.