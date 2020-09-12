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В Москве на девушку с потолка упал строитель

В Москве на девушку с потолка упал строитель (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 12:37
Сообщество : Истории
Метки: видео   девушка   крыша   москва   рабочий   ремонт   
2182
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С таких слов мог бы начинаться классический женский роман про любовь. Но в реальной жизни всё закончилось банальной проверкой следователей.

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Метки: видео   девушка   крыша   москва   рабочий   ремонт   
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25  комментариев
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Теперь работяга как честный человек обязан жениться на ней
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187
Nane First NameLast 5 минут назад
Счастье на нее с неба валится, а она еще перебирает. Даже рожу сажей помазала. Откуда в потолке сажа?

Опасно сидеть на диване - потолки падают. Еще ни на одну женщину потолок не падал, когда она варила борщ с мясом. Делайте выводы, девоньки.
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521
Blink 40 минут назад
Интересно что вообще не кого не накажут) мусор уберут из комнаты помоют и крышу сделают и все и дальше буду скидывать всем домом на кап ремонт)
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9k
El Niño Blink 6 минут назад
Мои глаза... Вам известно, что существуют знаки препинания?
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5k
Bhaal 45 минут назад
Вот и мне стремно. Живу в доме 1937 года постройки. Тоже деревянные перекрытия. Чебуреки делают капремонт. В том числе и замену кровли. Хорошо хоть на втором живу. Ко мне не провалятся.
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743
The mask Bhaal 43 минуты назад
Не зарекайся...
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1k
Фрэнд 54 минуты назад
Чебуреки весь мусор с крыши дома, скучковали в одном месте, это сто пудов. Вот гнилые палки и не выдержали.
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5k
Bhaal Фрэнд 37 минут назад
Да 200 процентов. Да и все эти капремноты банальный распил. По-хорошему надо уже перекрытия там все менять на железо-бетонные. Но это уже другие бабки.
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10k
wilddewill Bhaal 4 минуты назад
Я вам уже как то раз писал, что вы в производственных процессах не сильны. Уж извините. Знаете как делается замена перекрытий? Всех выселяют нафиг, сносят все, что внутри дома, оставляют только саму коробку. Её укрепляют стяжка и изнутри, чтобы она не разложилась в четыре стороны. И потом отстраивают заново, изнутри. Это занимает года 3-4, т.к. строить приходиться с сохранением внешних стен. Так, например, делали с гостиницей Москва на манежной площади. А вас, на время такого "ремонта" могут и в обычную общагу заселить. Хотите?)))
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17k
turyst Час назад
С 0:55

Ссылка youtu.be
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Классный макияж! Штукатурка, искусственный загар... )))
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211
bad boy Час назад
Это знак свыше , судьба имхо.
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Её в больнице не умыли,или журналисты раньше скорой приехали?
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3k
Crechet HundeBeißer2 7 минут назад
Там кто первый до телефона дотянулся, тот и журналист... Сказано же, что соседка пришла. Она и снимала.
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Мне одному кажется что дом не НА переулке а В переулке...
Или нет?
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3k
dikijnub Нанук Паналык 2 часа назад
на улице
на перекрёстке
в переулке

О, этот странный русский язык.
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3k
Crechet Нанук Паналык 6 минут назад
В/на переулке))))
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2k
alex 2 часа назад
Нехило так заморочились, отмазка для мужа, мол он сам упал с потолка.
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2k
Mimik 2 часа назад
Я как-то пришел домой, а там соседка сверху афигевшая сидит на кухне. Провалилась по пути на свою. Хорошо тогда еще не женат был, а то фиг бы оправдался
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719
mirohvat Mimik 2 часа назад
соседку то не бросили в беде ? утешили успокоили ?
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3k
Sanar mirohvat Час назад
Было бы анегдотично, если бы она стала в последствии его женой
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1k
имя пользователя Mimik Час назад
Почему вы опоздали на работу, Кубарев?
Из-за того, что покрыл пол лаком. Когда уходил, прилипли ноги. Ноги отодрал, руки прилипли. Руки отодрал, ноги прилипли. Зашла Светка, соседка. Тоже прилипла. Пока ее отодрал, на работу опоздал.
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2k
Mimik mirohvat Полчаса назад
А что ещё то оставалось делать
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