В Москве на девушку с потолка упал строитель

28-летняя Кристины в это время мирно лежала на диване, и вдруг на неё с потолка посыпался строительный мусор, а затем и вовсе свалился молодой человек. Девушка получила травму головы, соседка по коммунальной квартире вызвала ей скорую. По ее словам, помощь медиков также нужна была и строителю, но его в спешном порядке унесли коллеги.