В Москве на девушку с потолка упал строитель

С таких слов мог бы начинаться классический женский роман про любовь. Но в реальной жизни всё закончилось банальной проверкой следователей.
В Москве шёл плановый ремонт дореволюционного многоквартирного дома в Печатниковом переулке. Рабочие приступили к работам на крыше здания. И всё шло как обычно, пока под ногами одного из строителей не рухнуло перекрытие.
28-летняя Кристины в это время мирно лежала на диване, и вдруг на неё с потолка посыпался строительный мусор, а затем и вовсе свалился молодой человек. Девушка получила травму головы, соседка по коммунальной квартире вызвала ей скорую. По ее словам, помощь медиков также нужна была и строителю, но его в спешном порядке унесли коллеги.
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Опасно сидеть на диване - потолки падают. Еще ни на одну женщину потолок не падал, когда она варила борщ с мясом. Делайте выводы, девоньки.
Или нет?
на перекрёстке
в переулке
О, этот странный русский язык.
Из-за того, что покрыл пол лаком. Когда уходил, прилипли ноги. Ноги отодрал, руки прилипли. Руки отодрал, ноги прилипли. Зашла Светка, соседка. Тоже прилипла. Пока ее отодрал, на работу опоздал.