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Австралийка обнаружила чужую ступню на самолетном подлокотнике и не растерялась

Австралийка обнаружила чужую ступню на самолетном подлокотнике и не растерялась (2 фото)

Автор:
17 сентября 2020 18:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: австралия   видео   девушка   месть   пассажир   самолет   юмор   
7293
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Бриттани О'Брайен - спортсменка, которая представляла Зеленый континент на состязаниях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году. И вот девушка совершала на днях авиаперелет, который омрачило поведение соседа по салону воздушного судна...

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Метки: австралия   видео   девушка   месть   пассажир   самолет   юмор   
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5k
Duckk 2 часа назад
Зубочисткой под ноготь и всю оставшуюся жизнь будет копыта прятать...
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1k
Максим Поливин Минуту назад
Я думал она ему ногти на ноге потихоньку покрасила. А тут вона чё...
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1k
roman 15 минут назад
Зажигалку бы достал. Или у соседа попросил
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2k
Natalia roman 4 минуты назад
На борт же нельзя проносить
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265
Алексей 16 минут назад
Сколько креатива в комментариях. Люди предлагают разные варианты, как надо поступить в данной ситуации. Предлагают поджечь ногу, ткнуть в нее вилкой, облить кипятком, ударить локтем и т.д. И все это оправдывается тем, что мол так этому быдлу и надо, пусть в следующий раз ведет себя прилично в общественном месте, а не как свинья.
У меня на этот счет есть свой способ, как я обычно поступаю в подобных ситуациях. Этот способ меня еще ни разу не подводил. Всего-то нужно повернуться и обратиться к владельцу ноги с такими словами: "Будьте так добры, уберите пожалуйста ногу с моего подлокотника. Она мне мешает. Спасибо".
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440
дед Фишка Полчаса назад
Часто летаю самолетами, и ситуации тоже вижу разные. Одних достаточно попросить, другим и слова сказать страшно-агрессия, а особенно от пьяных прет ужасная. Тот который ей ногу подсунул, хоть и не культурный может быть, но явно понимающий, раз без скандалов и матов просто убрал ногу. Но мне приходилось сталкиваться с иными, бывает пьяный человек поймет, а иная трезвая яжемать ещё ор поднимет-ребеночек устал, пусть пинает спинку вашего кресла- он же не вас лично пинает, приходится терпеть, ужасно боюсь конфликтов в полете-страшно просто
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0
scorpions05020n Полчаса назад
Спички между пальцев и поджечь их. Пускай делает с криками велоипед, т.е педали крутит ногами.
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10k
Альф 57 46 минут назад
Диз поставили такие же 'люди' наверно
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6k
Караганда 53 минуты назад
коменты хорошие-но ни кто не предьявил притензий авиакомпании.
там ток карликов перевозить в эконом классе.летел 7 часов при росте-192 и не знал куда ноги сунуть-отекают через пол.часа.во всех компаниях наверное дизайнеры из латвии.короче-на удобства забили(сделали бизнес класс-6 мест на 200 пассажиров)а эти 200 как кильки в банке.бизнес-ни чего личного.
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6k
Караганда 51 минуту назад
пи.си-наверное подумывают о багажном отсеке-там не всегда под завязку.
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881
DrKlizmi Караганда 43 минуты назад
Не нравится эконом-летайте бизнес классом. Не хватает финансов-поезд в помощь,но нельзя быть быдлом.
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1k
Bobbus Караганда 40 минут назад
Можно доплатить за экстра спейс, всего то делов
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6k
Караганда DrKlizmi Полчаса назад
согласен про быдло
но и стоя лететь тож не хочется.я говорю об нормальных условиях-а вы про вип.полёты.чуток вы путаете-я плачу за проезд не в багажнике -шампанское и массажные кресла не заказывал-но в договоре не было озвучено,что я стоя должен лететь,а сесть-ну ни как расположение кресел не позволяет.
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55
Александр Караганда 6 минут назад
Все обуславливается условиями договора. В Вашем случае - это билет. Покупая его, Вы обязаны ознакомиться с условиями перевозки. "Шаг кресел" ( габариты кресла, так сказать) Вы так же можете посмотреть на сайте авиакомпании или на сайте агрегатора (авиасэйлс, момондо и так далее....). Если Вас не устраивают эти размеры, то Вы можете улучшить условия полета, купив кресло в бизнес-класс. Летал как и дешманскими компаниями, так и премиальными перевозчиками (вроде Катар, Эмирэйтс). "Шаг кресел" в экономическом классе почти везде одинаковый =) Вне зависимости от перевозчика.
З.Ы. Сам частенько возил волейболистов, баскетболистов...Жалко ребят, но что поделать!
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385
zu4ara 56 минут назад
Ооооййй ,даже боюсь представить что я сделаю... ,всё что здесь написали ,только в десятой степени... Я редко летаю ,но очень хочу чтобы в следующий раз мне тоже такой приколист попался...
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40k
Митрий 57 минут назад
А если достать из носа хорошую козявку, желательно соплю - и начать аккуратненько массажными движениями растирать ступню, начиная с большого пальца, потом к мизинцу и так до тех пор, пока клиент нет заинтересуется... То... Когда он обратит внимание - достать из второй ноздри сопельку повкуснее и предложить втереть в другую ногу. Навсегда м@дила забудет о быдляцких манерах. Можно еще, конечно, въ@бать - но это уже на крайний случай.
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3k
алексей 59 минут назад
А если "велосипед" сделать? До конца жизни помнить будет.
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2k
Честер 59 минут назад
Пьезоэлементом от зажигалки
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12k
Сталкер Час назад
Если по-хорошему – авиакомпаниям заносить этих уродов в "чёрный список". Но поскольку жадные до денег владельцы пойтить на такое вряд ли сподобятся – "случайно" пролитый горячий чай или кофе будет отличным выходом.
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18k
Владимир Час назад
Я б вилкой ткнул.. Если бы она была конечно.
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3k
Карабас-Барабас Владимир Полчаса назад
А нет вилок, как и еды вообще. Хорошо если конфетку предложат...
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18k
Владимир Карабас-Барабас 24 минуты назад
Нда, конфеткой тыкать не вариант конечно..
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11k
Alex Час назад
попросить чай и "случайно" пролить.
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71
чокнутый Час назад
я зажигалкой надо палить копыта эти вонючие
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3k
Crechet Час назад
попросить у стюардессы кипяточку...
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18k
hebpat Час назад
что делать, они быдло, и понимают только силу, у них считается нормальным класть ноги на стол, свиньи тоже часто вступают копытами в то корыто из которого едят
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Зажать ногу,что б не вырвался и электрошокером,пусть подергается засранец
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5k
CHNM 2 часа назад
Чё вы такие жестокие? Надо было просто крепко взять за ногу и защекотать до истерики.
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2k
KL11 2 часа назад
просишь зубочистку у стюардессы и со всей дури в ногу- на!
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