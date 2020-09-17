Австралийка обнаружила чужую ступню на самолетном подлокотнике и не растерялась

Спортсменка сняла происходящее на камеру: мы видим, что на подлокотник ее кресла высунулась босая нога сидящего сзади пассажира. Согласитесь, такой "сюрприз" мало кого обрадует...



О'Брайен произносит: «Ты, должно быть, издеваешься надо мной...», а затем берет самолетные наушники с двойным разъемом - и слегка касается им ноги невоспитанного соседа. Тот вздрагивает. Девушка повторяет прикосновение, и конечность исчезает с подлокотника.



Бриттани выложила этот короткий ролик в Tik Tok и получила массу откликов. Многие писали, что тоже сталкивались с подобным поведением бесцеремонных попутчиков. Кто-то посоветовал девушке треснуть по ноге посильнее локтем, были предложения капнуть на нее ледяной водичкой или облить горячим чаем.