Австралийка обнаружила чужую ступню на самолетном подлокотнике и не растерялась

Бриттани О'Брайен - спортсменка, которая представляла Зеленый континент на состязаниях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году. И вот девушка совершала на днях авиаперелет, который омрачило поведение соседа по салону воздушного судна...
Спортсменка сняла происходящее на камеру: мы видим, что на подлокотник ее кресла высунулась босая нога сидящего сзади пассажира. Согласитесь, такой "сюрприз" мало кого обрадует...
О'Брайен произносит: «Ты, должно быть, издеваешься надо мной...», а затем берет самолетные наушники с двойным разъемом - и слегка касается им ноги невоспитанного соседа. Тот вздрагивает. Девушка повторяет прикосновение, и конечность исчезает с подлокотника.
Бриттани выложила этот короткий ролик в Tik Tok и получила массу откликов. Многие писали, что тоже сталкивались с подобным поведением бесцеремонных попутчиков. Кто-то посоветовал девушке треснуть по ноге посильнее локтем, были предложения капнуть на нее ледяной водичкой или облить горячим чаем.
О'Брайен произносит: «Ты, должно быть, издеваешься надо мной...», а затем берет самолетные наушники с двойным разъемом - и слегка касается им ноги невоспитанного соседа. Тот вздрагивает. Девушка повторяет прикосновение, и конечность исчезает с подлокотника.
Бриттани выложила этот короткий ролик в Tik Tok и получила массу откликов. Многие писали, что тоже сталкивались с подобным поведением бесцеремонных попутчиков. Кто-то посоветовал девушке треснуть по ноге посильнее локтем, были предложения капнуть на нее ледяной водичкой или облить горячим чаем.
А как бы вы отреагировали на месте спортсменки?
Еще 15 мерзких попутчиков, которых хочется придушить на месте
Сколько бы ни стыдили тех, кто позволяет себе отвратительные поступки в общественном транспорте, всё рано их ряды пополняют всё новые и новые персонажи, которым личный комфорт дороже самочувствия всех вынужденных сидеть рядом с ними в ограниченном пространстве...
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У меня на этот счет есть свой способ, как я обычно поступаю в подобных ситуациях. Этот способ меня еще ни разу не подводил. Всего-то нужно повернуться и обратиться к владельцу ноги с такими словами: "Будьте так добры, уберите пожалуйста ногу с моего подлокотника. Она мне мешает. Спасибо".
З.Ы. Сам частенько возил волейболистов, баскетболистов...Жалко ребят, но что поделать!