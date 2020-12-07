Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон

Иммунная система героинь этого поста работает настолько хорошо, что, поговаривают, никакой COVID-19 им не страшен. К этим результатам они шли очень долго, поэтому не нужно слепо повторять за ними и бежать к ближайшему озеру. P.S. Вот смотришь на них, а на душе одновременно холодно и жарко.
Курган
Челябинская область
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