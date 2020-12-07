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Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон

Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон (15 фото)

Автор:
07 декабря 2020 08:48
Метки: 2020   девушки   декабрь   закаливание   зима   зож   моржи   прорубь   
8709
15
Иммунная система героинь этого поста работает настолько хорошо, что, поговаривают, никакой COVID-19 им не страшен. К этим результатам они шли очень долго, поэтому не нужно слепо повторять за ними и бежать к ближайшему озеру. P.S. Вот смотришь на них, а на душе одновременно холодно и жарко.

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Метки: 2020   девушки   декабрь   закаливание   зима   зож   моржи   прорубь   
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26  комментариев
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58k
Доктор Джонс 3 часа назад
Большинство из них - это всё ради красивых фоточек в инсте... А так - здравствуй, цистит!
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56
SVG 3 минуты назад
Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон
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−11
Felix Sh 11 минут назад
и не боятся же [мат]ы себе отмарозить!
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3k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Было холодновато,но немножко дзюбнул на девчат
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−1
Альф Полчаса назад
А кто сказал что вот это называется ЗОЖ?
До изобретения антибиотиков это был почти суицид, сейчас это инстаграм. Но не фига не ЗОЖ
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307
Serg Dex Полчаса назад
Ковидле похер на эту закалку, знакомая моржиха, веганша и фанатичная спортсменка- трезвенница еле выкарабкалась, ню ню.
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914
Шурман Час назад
Следующий пост от таких девочек , срочно нужны деньги на операцию , или нашему Ванечке нужна ваша помощь , долбанные на голову , совсем не думают о здоровье .
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4k
saliamnn Час назад
Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон
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−19
Юра шатунов Час назад
мандолину не отморозили?
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5k
Дмитрий Час назад
Сиськи потом нужно растирать долго, штоба кровообращение восстановить)) Ну Вы поняли)
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26k
Aleksandr Час назад
Уже искупались: красавицы на ЗОЖе, открывшие зимний купальный сезон
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772
Владимир 2 часа назад
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Ну я моржую по выходным немного. Но такие фотки ваще любая может сделать, а потом в баньку сразу и ничего с ней не будет за эти пару минут. Начинающие таким балуются, потом забивают на фото и просто моржуют спокойно себе. Ниачом пост.
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2k
Mellivora 2 часа назад
Хороши кобылки.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Стальные придатки.
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360k
Алексей Yasen_Perec 2 часа назад
это они так до поры до времени думают
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18k
SerGProS 2 часа назад
Их караулит менингит, цистит и менингит!
Море… Море Лаптевых…
Заполярный ветер гонит льдины к берегам
Море… Море Лаптевых… идиоты!
Минус сорок, влажность и тюлени!©
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20k
Vazari SerGProS 2 часа назад
А менингит?
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18k
BiZ Vazari 19 минут назад
не, только менингит
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16k
SolomonA 2 часа назад
Вот такая жена на рыбалке незаменима...
Вот такая жена на рыбалке незаменима... Закинул ее в прорубь - а она еще и рыбы наловила...

Закинул ее в прорубь - а она еще и рыбы наловила...
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4k
SSD 3 часа назад
...а потом будут по врачам бегать, потому что все жопы застудили)))
...а потом будут по врачам бегать, потому что все жопы застудили)))
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