Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом

Началась эта абсурдная история в апреле 2017 года. Местный 48-летний житель узнал, что у одного его знакомого у жены неприятности с законом, в отношении её было возбуждено уголовное дело. Мужчина решил на чужом горе заработать. Представившись сотрудником прокуратуры заявил, что может помочь в этом деле, конечно, не бесплатно. Ценник он озвучил приличный – 505 тысяч рублей. Эти деньги он якобы бы передаст должностным лицам ведомства.