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Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом

Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 13:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Башкирия   взятка   деньги   история   обман   прокурор   уголовное дело   
862
3
На что только не идут люди, дабы обогатится за счёт других. Так житель Башкирии решил стать на время прокурором.

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Метки: Башкирия   взятка   деньги   история   обман   прокурор   уголовное дело   
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Альберт Ильдарович Час назад
О для Уфы это стандартный развод, был там знакомый помошник прокурора звали Наиль, он тем же занимался (создавал бурную деятельность)
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Жэка Час назад
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