Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом

На что только не идут люди, дабы обогатится за счёт других. Так житель Башкирии решил стать на время прокурором.
Началась эта абсурдная история в апреле 2017 года. Местный 48-летний житель узнал, что у одного его знакомого у жены неприятности с законом, в отношении её было возбуждено уголовное дело. Мужчина решил на чужом горе заработать. Представившись сотрудником прокуратуры заявил, что может помочь в этом деле, конечно, не бесплатно. Ценник он озвучил приличный – 505 тысяч рублей. Эти деньги он якобы бы передаст должностным лицам ведомства.
Пока шло расследование дела, мужчина изображал бурную деятельность, хотя на самом деле никакими полномочиями не обладал и не мог повлиять на ход дела. А деньги он просто потратил на себя.
После того как в суде был вынесен приговор и женщине был вынесен обвинительный приговор, её муж догадался, что лжепрокурор его попросту надул. Расстроенный супруг решил добиться справедливости и написал заявление в полицию. Сейчас уголовное дело в отношении мошенника передано в суд.
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