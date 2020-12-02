30 невероятных фото из заснеженного Норильска

Мощный снегопад в Норильске продолжается: всего за пять дней в городе выпала почти двойная месячная норма осадков, а именно 194% процента. Как бы эффектно ни выглядели фотографии из этого заснеженного царства в Сибири, нельзя не посочувствовать его жителям — бедолаги откапывают машины из-под груд снега и буквально прорывают себе ходы в двухметровых сугробах. А вот песцу, например, хорошо — песец носится по городу и абсолютно счастлив.