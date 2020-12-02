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30 невероятных фото из заснеженного Норильска

30 невероятных фото из заснеженного Норильска (30 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: зима   норильск   песец   россия   сибирь   снегопад   сугробы   
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Мощный снегопад в Норильске продолжается: всего за пять дней в городе выпала почти двойная месячная норма осадков, а именно 194% процента. Как бы эффектно ни выглядели фотографии из этого заснеженного царства в Сибири, нельзя не посочувствовать его жителям — бедолаги откапывают машины из-под груд снега и буквально прорывают себе ходы в двухметровых сугробах. А вот песцу, например, хорошо — песец носится по городу и абсолютно счастлив.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зима   норильск   песец   россия   сибирь   снегопад   сугробы   
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6  комментариев
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2k
Дрочер Полоумный 41 минуту назад
Люди когда машину откопают, особенно пузотёрки, они куда и как ехать собираются? Дорог то нет
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7k
Клёст Полчаса назад
Противоборство: - зима людей без конца закапывает, они откапываются.
Летом передышка, и следующий раунд.
Класс!)))
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12k
Совранский 54 минуты назад
Уважаемые соотечественники, это не справедливо!) Просьба выслать немного снега, для празднования НГ! С УВ Москва!
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153
Antonio Serbal Совранский Полчаса назад
Поддерживаю!(Питер-зелёная трава)
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7k
Александр 55 минут назад
В Норильск пришёл натуральный писец.
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