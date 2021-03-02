Житель Калининградской области задушил свою храпящую жену

В Калининградской области житель поселка Знаменск разбудил храпящую жену, на что та обругала его. Мужчина не вытерпел и убил свою жену. Надо отметить, что в этот момент он был пьян. Когда женщина была мертва, он бросил тело на полу и уснул в тишине.
Жестокое убийство произошло 8 ноября 2020 года в посёлке Знаменск. Выпивший мужчина разбудил храпящую жену. Женщина оказалась недовольна тем, что её будят и отругала его грубой нецензурной бранью. Мужчина не выдержал, ударил её, а потом задушил простынёй. После убийства мужчина оставил тело на полу и улёгся спать.
Утром вдовец отмыл кровь, сжёг простынь и мобильный телефон погибшей. Тело женщины он перенёс в сарай. Мужчина планировал вечером увезти его на лодке к реке и утопить. Однако, избавиться от тела он не успел. Соседи заметили что он нёс тело в сарай и обратились в полицию, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
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Осталось придушить кого-нить в камере, чтоб жить в одиночке, и никто храпеть не будет!
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Поверь, знаю, о чем говорю - перебрал множество беруш, эти лучше всех. Они так же содержат вату, так что не оторвется часть и не останется в ухе, как бывает с силиконовыми.