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Житель Калининградской области задушил свою храпящую жену

Житель Калининградской области задушил свою храпящую жену (1 фото)

Автор:
02 марта 2021 12:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Калиниград   жена   интересное   нервы сдали   соседи   убийство   фото   храп   
1248
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В Калининградской области житель поселка Знаменск разбудил храпящую жену, на что та обругала его. Мужчина не вытерпел и убил свою жену. Надо отметить, что в этот момент он был пьян. Когда женщина была мертва, он бросил тело на полу и уснул в тишине.

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Метки: Калиниград   жена   интересное   нервы сдали   соседи   убийство   фото   храп   
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18  комментариев
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7k
Natrogrii 2 часа назад
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Адил 3 минуты назад
Вот для чего строят пятиметровые заборы, чтоб таскать мертвых жен в сарай
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87
Племянник Путина 12 минут назад
соседи стукачи...
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−7
HotNCold 15 минут назад
Такие сейчас мужики.
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38
Oleg_martinov88 Полчаса назад
Идиотизм в чистом виде
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4k
Наталья Час назад
мне пипец(((((((((((((
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438
Александр Наталья 20 минут назад
Храпите?
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299
Алексей Гулевич Наталья 6 минут назад
просто не бранитесь )
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2k
twincam Час назад
дибил, ушел бы в другую комнату спать или на кухню....
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29k
InfoVoin Час назад
НТВ отдыхает)
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602
zu4ara Час назад
аааахахахаха!!!!! круто!
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11k
alexis 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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30k
Volga_34 2 часа назад
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2k
Ivan 2 часа назад
Чувак! Жму твою мужественную руку! И от души понимаю. (Жена на 9 месяце, спит только на спине, ща насморк подцепила и храп-писец!)
Осталось придушить кого-нить в камере, чтоб жить в одиночке, и никто храпеть не будет!
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49k
DonNerka Ivan 23 минуты назад
Очень помогают беруши. Только не то дерьмо из пенного материала или силиконовые для плавания, а из воска. Типа таких:
https://berushivushi.ru/ohropax-classic-20https://berushivushi.ru/ohropax-classic-20

Поверь, знаю, о чем говорю - перебрал множество беруш, эти лучше всех. Они так же содержат вату, так что не оторвется часть и не останется в ухе, как бывает с силиконовыми.
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261
Юрий 2 часа назад
Да,позитифчик так и прет... Пожалуй, я сегодня воздержусь от сайта хорошего настроения.
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40k
Соломей 2 часа назад
это какой уровень умственного развития надо иметь, чтоб такие посты тулить на "сайт хорошего настроения"??
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721
thor2006 2 часа назад
"сайт хорошего настроения" пробил дно
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