Житель Калининградской области задушил свою храпящую жену

Жестокое убийство произошло 8 ноября 2020 года в посёлке Знаменск. Выпивший мужчина разбудил храпящую жену. Женщина оказалась недовольна тем, что её будят и отругала его грубой нецензурной бранью. Мужчина не выдержал, ударил её, а потом задушил простынёй. После убийства мужчина оставил тело на полу и улёгся спать.

Утром вдовец отмыл кровь, сжёг простынь и мобильный телефон погибшей. Тело женщины он перенёс в сарай. Мужчина планировал вечером увезти его на лодке к реке и утопить. Однако, избавиться от тела он не успел. Соседи заметили что он нёс тело в сарай и обратились в полицию, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.