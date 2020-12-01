Батюшке не хватило денег на вино, но он не растерялся и добыл недостающую сумму

Интересную сцену подглядели в супермаркете очевидцы. Пожилой священнослужитель покупал пару бутылок вина и, когда обнаружилось, что они стоят дороже, чем он предполагал, батюшка не расстроился. Выход есть всегда!
Окажись любой другой человек в подобной ситуации, он бы, наверное, отменил покупку. Или, предположим, взял вместо двух бутылок вина одну. Но батюшка не привык останавливаться перед трудностями.
Есть ведь ящик для пожертвований на храм! Несгораемая касса, в которой всегда можно одолжить недостающую сумму. И, заметим, без процентов и переплат!
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Радует, что не все такие, есть Батюшки которые именно последнюю рубаху отдадут нуждающемуся, но это такая редкость
У коллеги, сын верующтй, учился в семинарии. Бросил семинарию, скачал что там учат не духовному, а бизнесу.