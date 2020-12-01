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Батюшке не хватило денег на вино, но он не растерялся и добыл недостающую сумму

Батюшке не хватило денег на вино, но он не растерялся и добыл недостающую сумму (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вино   где взять деньги   интересно   наколядовал   священнослужитель   
1649
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Интересную сцену подглядели в супермаркете очевидцы. Пожилой священнослужитель покупал пару бутылок вина и, когда обнаружилось, что они стоят дороже, чем он предполагал, батюшка не расстроился. Выход есть всегда!

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Метки: видео   вино   где взять деньги   интересно   наколядовал   священнослужитель   
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11  комментариев
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910
Ясный Пень 36 минут назад
Ибо сие есть богоугодно .
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1k
Афраний 11 минут назад
Батюшке не хватило денег на вино, но он не растерялся и добыл недостающую сумму
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5
Вот такой хреновый год 14 минут назад
Всегда хочется верить, что после смерти тебя ждет новая жизнь, перерождение, а не просто темнота и все. Но глядя на таких чертей, кирилушку с его мерседесами, начинаешь понимать, что Бога нет, а все это большой развод людей на отъем бабла. Я крещеный но в церковь хожу исключительно по зову своей души (последний раз был лет 5 назад и то когда путешествовал, зашел посмотреть на храм, где находится могила Пушкина)..., нравятся монастыри, старые церквушки, но поведение этих зажравшихся приближенных к Господу, не нравится

Радует, что не все такие, есть Батюшки которые именно последнюю рубаху отдадут нуждающемуся, но это такая редкость
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7k
Клёст 16 минут назад
Батюшке не хватило денег на вино, но он не растерялся и добыл недостающую сумму
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17k
Vital Idol 24 минуты назад
Всё спрашивали, что там у хохлов?! А, вот что оказывается!
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29k
Alex Полчаса назад
Красава, че. Но почему мне так стыдно...
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54
Walter Hartwell White Полчаса назад
Это полный п@здец товарищи!Вот она вся сущность поповская.
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78k
Taras Kozalupko Полчаса назад
На причастие позаимствовал, ибо вино есть кровь господня
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Ну я теперь хоть знаю , что эти деньги доходят до адресата
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36k
Андрей Бертон 36 минут назад
Кто бы сомневался.
У коллеги, сын верующтй, учился в семинарии. Бросил семинарию, скачал что там учат не духовному, а бизнесу.
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4k
SSD 37 минут назад
Все что нужно знать о "сборах на храм" и т.д...
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