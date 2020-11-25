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Как быстро и эффективно очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

Как быстро и эффективно очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   видео   интересно   столовые приборы   хозяйкам на заметку   чистка столовых приборов   
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Коричневатый налет на столовых приборах выглядит не очень аппетитно и не всегда смывается моющими средствами. Между тем, способ очистить их без лишних усилий есть. На видео можно наблюдать практически моментальное возвращение вилкам, ложкам и ножам первоначального вида.

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Метки: Фабрика идей   видео   интересно   столовые приборы   хозяйкам на заметку   чистка столовых приборов   
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6  комментариев
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9k
Антон Семёныч 19 минут назад
Умный пользователь ЯПа, чуть ранее объяснил это "чудо господне", с точки зрения науки! Выглядит это так:

Умный пользователь ЯПа, чуть ранее объяснил это "чудо господне", с точки зрения науки! Выглядит это так:
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2k
Дон Перец 55 секунд назад
Не реклама!!!! У меня не так давно появилась посудомоечная машина. Просто крутяк!!! Никакого налёта ни на посуде, ни на приборах!!! А, времени экономит- вагон!
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573
Homem 8 минут назад
Всё это так,но не так быстро как на видео.
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5k
Lev Asriev 54 минуты назад
А какую роль играет фольга в данном процессе? Вообще природа процесса не понятна. Налет на приборах это, скорее всего оксид. Сода-щелочь. Соль-соль. Фольга-инертный алюминий. Как там реакция проходит?
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6k
Pillin Alex Lev Asriev 22 минуты назад
Сода очищает фольгу от оксида, соль увеличивает токопроводность, фольга для сульфидного соединения алюминия, горячая вода экономит время, почему ложечка и фольга контактируют- загадка.
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5k
Lev Asriev Pillin Alex 9 минут назад
Звучит почти правдоподобно, если бы не это: "фольга для сульфидного соединения алюминия"
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