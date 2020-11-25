Как быстро и эффективно очистить столовые приборы от налета с помощью фольги, соды и соли

Коричневатый налет на столовых приборах выглядит не очень аппетитно и не всегда смывается моющими средствами. Между тем, способ очистить их без лишних усилий есть. На видео можно наблюдать практически моментальное возвращение вилкам, ложкам и ножам первоначального вида.

0 Источник: Чтобы избавиться от неприятного коричневатого налета на столовых приборах, достаточно горячей воды, соды, соли и фольги - той самой, что используют в хозяйстве. Этот способ считается наиболее действенным, а уж об его эффективности красноречиво расскажет видео.

0 Источник: В ролике столовые приборы опускают в емкость, на дне которой лежит пищевая фольга. Раствор из горячей воды, соли и соды ( по 50 гр/1 л воды) должен покрывать вилки, ложки и ножи полностью. Чтобы не получить ожога, вынимать приборы лучше щипцами или другими инструментами.

0 Источник: Очищенные таким образом ложки-вилки нужно хорошо ополоснуть прохладной водой.