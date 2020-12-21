Победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию - 2020

Определены победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию. Первый приз получил Кокичи Сугихара, математик из Университета Мэйдзи в Японии, за работу "3D-лестница Шредера". Лестница Шредера - это классическая оптическая иллюзия, которой Сугихара дал новую жизнь, превратив ее в трехмерную модель.
Лестница Шредера - это двухмерное изображение лестницы, которое можно воспринимать либо как рисунок лестницы, ведущей вниз слева направо, либо как перевернутую лестницу. Сугихара взял эту идею и выполнил ее в объеме.
1. "3D-лестница Шредера"
Мэтт Причард, фокусник из Великобритании, занял 2-е место за свою иллюзию "Настоящая вещь??" На первый взгляд, эта иллюзия представляет собой банку кока-колы в зеркале. Однако на самом деле отражение - это просто еще одна газировка, которую можно увидеть через пустую рамку. Даже когда зритель осознает фокус, иллюзия остается и продолжает действовать.
2. "Настоящая вещь??"
Третий приз получил Даниэль Маарлевельд из Нидерландов за работу "Невозможная сеточная типография". Иллюзия состоит из множества извивающихся фигур, которые вращаются в большом количестве каких-то невозможных направлений и положений.
3. "Невозможная сеточная типография"
"Божьи коровки" получили четвертый приз за простую, но очень эффективную демонстрацию смещения положения. Используя серию мультяшных божьих коровок, эта иллюзия показывает, что наше восприятие положения объекта может меняться в зависимости от его кадрирования и окружающего контекста. По словам создателей этой иллюзии - Марка Векслера, Патрика Кавана и Стюарта Анстиса - иллюзия показывает, что "вместо того, чтобы видеть объекты в их абсолютных положениях, мы воспринимаем их положение по отношению к другим визуальным ориентирам".
4. "Божьи коровки"
Майкл Карлович и Паскаль Уоллиш из Нью-Йоркского университета заняли пятое место за свой проект "Иллюзия солнечных лучей", в котором, как кажется, показываются яркие лучи, исходящие из пересекающихся кольцеобразных форм. Любопытно, однако, что лучей на самом деле нет, а есть просто впечатление, создаваемое точками пересечения этих фигур.
5. "Иллюзия солнечных лучей"
Конкурс на лучшую иллюзию проводится уже 16 лет. Его организатор - Neural Correlate Society, некоммерческая организация, которая способствует научным исследованиям нейронных механизмов восприятия и познания. В жюри этого года входило множество нейробиологов, фокусников и художников, интересующихся иллюзиями, изменяющими восприятие.
Ниже представлены видео с работами еще пяти победителей.
Ниже представлены видео с работами еще пяти победителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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