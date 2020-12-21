Победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию - 2020

"Божьи коровки" получили четвертый приз за простую, но очень эффективную демонстрацию смещения положения. Используя серию мультяшных божьих коровок, эта иллюзия показывает, что наше восприятие положения объекта может меняться в зависимости от его кадрирования и окружающего контекста. По словам создателей этой иллюзии - Марка Векслера, Патрика Кавана и Стюарта Анстиса - иллюзия показывает, что "вместо того, чтобы видеть объекты в их абсолютных положениях, мы воспринимаем их положение по отношению к другим визуальным ориентирам".