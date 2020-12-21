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Победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию - 2020

Победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию - 2020 (1 фото + 10 видео)

Автор:
21 декабря 2020 15:31
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   конкурс   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   оптические эффекты   победители конкурса   
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Определены победители конкурса на лучшую оптическую иллюзию. Первый приз получил Кокичи Сугихара, математик из Университета Мэйдзи в Японии, за работу "3D-лестница Шредера". Лестница Шредера - это классическая оптическая иллюзия, которой Сугихара дал новую жизнь, превратив ее в трехмерную модель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   интересно   конкурс   оптическая иллюзия   оптические иллюзии   оптические эффекты   победители конкурса   
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Владимир Полчаса назад
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