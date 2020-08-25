17 вещей, которые с успехом получилось доработать

Иногда, чтобы сделать мир лучше и интереснее, не нужно придумывать что-то новое. Достаточно просто усовершенствовать старое.
Человечество всё время пытается сделать свою жизнь всё более и более удобной. Любые мешающие жить мелочи беспощадно искореняются, дизайны дорабатываются, а к уже готовым вещам добавляются элементы, превращающие их в чудо комфорта и совершенства. И, кажется, этот процесс улучшения не закончится никогда — ведь вокруг столько всего, чему можно добавить щепотку удобства и приятных нововведений!
1. Штамп для фруктов — больше никаких прилипших к кожуре этикеток!
2. Специальное место в магазине сумок
Тут покупатели могут проверить, влезают ли их сумки в салон самолёта — для этого здесь установлены несколько кресел.
3. Замок в туалете с полочкой для мелочей, чтобы точно ничего не забыть
4. Зимние ботинки со специальной противоскользящей насадкой на пятке
5. В этом кувшине для пива есть отдел для льда, чтобы напиток медленнее нагревался
6. Под этой скамейкой есть рельсы, и на ней всегда можно отъехать в тенёк
7. Фурнитура, которую распределили не по типу, а по этапу, на котором она понадобится
8. «С помощью такого чёрного глобуса мой преподаватель объясняет кривизну пространства-времени»
9. «В моём тостере есть окошко, через которое можно следить за корочкой на хлебе»
10. Лестница к каналу, на которой есть ступеньки для уточек
11. Линейка с миллиметрами, изображёнными в виде каскада — так их лучше видно
12. Скамейки, которые можно перевернуть и смотреть или на людей, или на воду
13. Кнопка с готовым смайликом
14. Школьная стоянка для скейтбордов
15. Ресторан с зарядкой от солнечной батареи, которая спрятана в ножке зонтика
16. Туалет, в котором свободные кабинки видно издалека
17. Лак для ногтей с примером того, как он будет выглядеть
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>>кривизну пространства-времени»
ты учишься в школе для дебилов?
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Скорее для того, чтоб растаявшая вода не мешалась с пивом.
Шпора простая - гипотетичские жители Солнца видят на суетливыми дятлами, для нас они типа эстонцев.
Где вы займете место ы кинотеатре, если будут свободны только первый ряд? Чисто психологически человек займет место в середине между УЖЕ занятвм местом и краем, или середину места, где больше местомежду занятыми местами или краем рчяда и занятым местом.
Но для туалета действует абсолютно противоположное правило - если весь ряд свободен, то занимается крайнее место...
Обычно он всегда во всем прав
Ну спит и спит себе на здоровье. А тебе то чего?
А вообще...
Вообще никогда ни от чего не зарегайся, тем более если ты школяр под мамкиной юбкой. И не ...