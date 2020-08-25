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17 вещей, которые с успехом получилось доработать

17 вещей, которые с успехом получилось доработать (19 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   гениально   забавно   люди   подборка   удобно   фото   
51648
19
Иногда, чтобы сделать мир лучше и интереснее, не нужно придумывать что-то новое. Достаточно просто усовершенствовать старое.

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Метки: в мире   вещи   гениально   забавно   люди   подборка   удобно   фото   
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143  комментария
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4k
Валерий 16 часов назад
Это не шутка!

Это не шутка!
Это не шутка!
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460
Over Seven 2 часа назад
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
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−107
VladmirK1979 3 часа назад
>>8. «С помощью такого чёрного глобуса мой преподаватель объясняет
>>кривизну пространства-времени»

ты учишься в школе для дебилов?
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21k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
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47k
DonNerka 4 часа назад
"В этом кувшине для пива есть отдел для льда, чтобы напиток медленнее нагревался"
-----
Скорее для того, чтоб растаявшая вода не мешалась с пивом.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 5 часов назад
Ботинки похожие были.. В магаз заходишь, цоканье как на коньках. Плюс ржавеют быстро
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17k
Карлсончек ЗлоЙ ЙожеГ 4 часа назад
Значит нужно доработать и сделать из нержавейки.
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40k
Дмитрий 5 часов назад
Следующий пост от ксюхи: люди ох@ели, когда взяли в руку палку. А потом вообще йобнулись, когда изобрели колесо.
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5k
Pravednik84 5 часов назад
Немного не в тему - мы с моим товарищем доработали путь Белорусской оппозиции до ума - идите на хрен - мы оба не идиоты, но поверьте мне - наша рекламная кАмпания идеальна! Один его лозунг превосходит всё то, что мог изобрести Сорос с коллегами. Короче! Мы вдвоём шлём вас накуй! Каклов уж чуток насмотрелись, да и мы мы можем (не будем) предложить продукт раз в 5 круче, нежели предложили амеры каклам). Накал страстей на вашем майдане раза в 2-2,5 раз круче, безответсвенность только круче... Меня пугают те амеры что не понимают какими инструментами они обладают, мне стыдно!
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19k
Russo Turisto Pravednik84 3 часа назад
Это точно к этому посту относится?
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27k
Кот Баюн Pravednik84 Час назад
Чее бля?
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5k
Pravednik84 5 часов назад
Кто бы мне объяснил кривизну времени, с пространством я более менее разобрался, у меня проблема с относительным временем (путаю плюс/минус, только через эвклидову шпору солнце/земля различаю +/-). Теорететически понимаю, но никак морально не могу связать с неэвклидовой шпорой.
Шпора простая - гипотетичские жители Солнца видят на суетливыми дятлами, для нас они типа эстонцев.
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18k
Валерий Pravednik84 3 часа назад
не парься, все это самообман. Все стопицотмиллиардов теоретических измерений один хрен существуют в трех осях: X, Y, Z. Т.е. в трех измерениях. Это же касается и времени.
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17k
Luc72 6 часов назад
Странно, для туалета правило действует, что с краев заполняется, это чисто психологическая фишка.
Где вы займете место ы кинотеатре, если будут свободны только первый ряд? Чисто психологически человек займет место в середине между УЖЕ занятвм местом и краем, или середину места, где больше местомежду занятыми местами или краем рчяда и занятым местом.
Но для туалета действует абсолютно противоположное правило - если весь ряд свободен, то занимается крайнее место...
Странно, для туалета правило действует, что с краев заполняется, это чисто психологическая фишка. Где вы займете место ы кинотеатре, если будут свободны только первый ряд? Чисто психологически человек займет место в середине между УЖЕ занятвм местом и краем, или середину места, где больше местомежду занятыми местами или краем рчяда и занятым местом. Но для туалета действует абсолютно противоположное правило - если весь ряд свободен, то занимается крайнее место...
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17k
Luc72 5 часов назад
Алан Пиз - язык телодвижений
Обычно он всегда во всем прав
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8k
Гомерчик 7 часов назад
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
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672
Горец U 7 часов назад
Органайзер с фурнитурой- блестящее решение!!!!
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9
Василий Северин 8 часов назад
а я коллекционировал наклейки на фрукты. чтож теперь кожуру сушить?
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20k
Bayker 8 часов назад
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
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17k
Карлсончек Bayker 4 часа назад
Сейчас все холодильники с стеклянными полками, это что теперь еще и полку докупать под пиво?
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682
Семён Bayker 3 часа назад
А чем бутылки в вертикальном положении не устраивают?
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20k
Bayker 8 часов назад
Ну это для старой винды, в десятке уже двумя кнопками.
Ну это для старой винды, в десятке уже двумя кнопками.
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625
Оля Т. Bayker 6 часов назад
Я пользуюсь комбинацией альт-1
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3k
Shtoppi 8 часов назад
Да, это очень полезная лавка)))
Да, это очень полезная лавка)))
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71k
Иван Иванов Shtoppi 7 часов назад
Не укачает?
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14k
Yorge Shtoppi 5 часов назад
Паровозик для бомжей :)
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1k
Leo 10 часов назад
Водонепроницаемый смартфон для самых суровых условий- давным давно изобрели ... samsung называется
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6k
Саша Смирнов Leo 4 часа назад
Я уже много лет пользуюсь Sony Xperia Z5. Степень защиты IP68 (полное погружение в воду).
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6k
Barachek_Obachek Leo 4 часа назад
Весь пост ради этой рекламы
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2k
Anatoly Саша Смирнов 4 часа назад
У Z1 Compact сдохла батарейка, а в начале неплохо на пивас зарабатывал, звоня на "Соню", утопленную в трёх-литровой банке! Сейчас пока XZ1 Compact - очкую третий год!
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1k
Leo Саша Смирнов 4 часа назад
У меня Samsung S20+, в этом году в Сочи с водяной горки в бассейн вообще без проблем. До этого был S9, такая же история. Первым делом что делаю после покупки- окунаю в чайник)
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1k
Leo Barachek_Obachek 4 часа назад
Похоже на то)
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7k
Андрей Иванов 10 часов назад
Почему так парковки не делают.
Почему так парковки не делают.
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18
Reg Андрей Иванов 7 часов назад
Делают! А в загниваюшей Европе почти в каждом ТЦ
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1k
Anatoly Shestakov Andrey 6 часов назад
В Краснодаре, ТЦ "Мега"
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2k
Leonid Андрей Иванов 5 часов назад
Есть куда развиваться
Есть куда развиваться
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139
Mihhail Mishin Reg 5 часов назад
Почему "почти"? В загнивающей Европе без такой иллюминации общественных парковок просто нет.
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682
Семён Leonid 3 часа назад
Этот светофор показывает сколько осталось?
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585
Никитка 13 часов назад
6. Такой скамейкой и голову можно отрезать кому-нибудь
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883
НаталияСоловьёва Никитка 11 часов назад
Голову можно отрезать и пилкой для ногтей. Но эт если знающий человек возьмётся...
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1k
Anatoly Shestakov Никитка 6 часов назад
Потому что не нужно спать под лавкой.
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17k
Luc72 Anatoly Shestakov 4 часа назад
а тебе конкретно что задевает, когда человек под лавкоц спит?
Ну спит и спит себе на здоровье. А тебе то чего?
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17k
Luc72 4 часа назад
Есть высказывание...
А вообще...
Вообще никогда ни от чего не зарегайся, тем более если ты школяр под мамкиной юбкой. И не ...
Есть высказывание... А вообще... Вообще никогда ни от чего не зарегайся, тем более если ты школяр под мамкиной юбкой. И не ...
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17
wr1 13 часов назад
отличный пост!
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1k
Show Must Go On 13 часов назад
Как препод кривизну времени то обьясняет на таком глобусе? ))))
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974
Anthon Show Must Go On 13 часов назад
там написано кривизна пространства-времени. погуглите этот термин
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1k
Yow Show Must Go On 12 часов назад
Крутит со скоростью близкой к скорости света: очевидно же!
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6k
Barachek_Obachek Show Must Go On 4 часа назад
Наш препод мерил расстояние между двумя точками потом - хрясь глобус об колено. Обычно расстояние уменьшалось но не всегда
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