17 вещей, которые с успехом получилось доработать

Человечество всё время пытается сделать свою жизнь всё более и более удобной. Любые мешающие жить мелочи беспощадно искореняются, дизайны дорабатываются, а к уже готовым вещам добавляются элементы, превращающие их в чудо комфорта и совершенства. И, кажется, этот процесс улучшения не закончится никогда — ведь вокруг столько всего, чему можно добавить щепотку удобства и приятных нововведений!