Американский гинеколог втайне оплодотворил сотни доверившихся ему пациенток

В США медик Куинси Фортье воровским способом оплодотворил сотни женщин в женской больнице. Об этом в документальном фильме НВО рассказал его сын, признавшись, что он может иметь сотни братьев и сестёр по всему миру.
Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина проснулась, подошла к зеркалу и поняла, что непохожа на мужчину, которого считала отцом.
Ещё в 1996 году бывшая пациентка подавала в суд на Фортье за то, что в 1974 и 1976 году он оплодотворял её собственной спермой, в то время как женщина считала, что это был биоматериал её мужа. Позже анализ ДНК подтвердил, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. На суде стороны заключили конфиденциальный договор.
В 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала доктора Куинси Фортьеврачом года. В 1961 году он открыл женскую клинику в Лас-Вегасе, а также был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.
И что примечательно, пример Куинси Фортье далеко не единичный. С 1981 по 1993 годы гинеколог из Нидерландов Ян Вильдшут путём тайной подмены генетического материала, оплодотворил как минимум 17 женщин. Аналогичными проделками в своей, тоже нидерландской, гинекологической клинике занимался Ян Карбаат, только с куда большим размахом - газета Associated Press. сообщала, что гинеколог до 2007 года, когда власти прикрыли его лавочку, успел стать отцом по меньшей мере 4 8 детей. И это далеко не всё...
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Даже трудно себе представить, что люди, выросшие в семьях с родителями, в зрелом возрасте узнают, что их папа вроде и не их папа, но за-то у них полный город неизвестных родственников. И ещё наследственность... Весьма сомнительно, что человек, на протяжении лет используя своё служебное и профессиональное положение для легального доступа к телу, доверившихся ему пациенток, заместо высокого призвания врача втихаря подленько и фанатично реализовывал свой мужской основной инстинкт * - будет психически здоровым.
- Да простят меня читатели и читательницы, но основной инстинкт - это закон сохранения вида запрограммированный на уровне подсознания человека и как это не парадоксально, в случае с мужчинами он означает осеменение максимально возможного количества самок своего вида (распространение своего генетического слепка).
P.S. Мои уважаемые, злые и добрые комментаторы - если какая либо из ваших знакомых соберётся прокатить своего будущего ребёнка через ЭКО, то киньте ссыль на эту аналогичную статью, попутно объяснив, вышеописанные риски.
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Нацистскиеи ,,врачи,, Германии и Японии, и вот это..