FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 513 постов • 195 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Американский гинеколог втайне оплодотворил сотни доверившихся ему пациенток

Американский гинеколог втайне оплодотворил сотни доверившихся ему пациенток (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 04:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: гинекология   дети   днк   осеменение   подлог   правда   сша   эко   
2256
5
1

В США медик Куинси Фортье воровским способом оплодотворил сотни женщин в женской больнице. Об этом в документальном фильме НВО рассказал его сын, признавшись, что он может иметь сотни братьев и сестёр по всему миру.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: гинекология   дети   днк   осеменение   подлог   правда   сша   эко   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Клёст 53 минуты назад
Это омерзительно до тошноты.
Нацистскиеи ,,врачи,, Германии и Японии, и вот это..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эдуардо 54 минуты назад
"Дети Фортье" - звучит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов Час назад
.. какая прекрасная профессия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Erorist 2 часа назад
Пойти в клинику репродуктивную работать что ли... уборщиком или ещё кем... Тоже оплодотворю :-D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото) Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото) Девочка рисует на тротуаре пейзажи, чтобы её брат мог «путешествовать» во время карантина Девочка рисует на тротуаре пейзажи, чтобы её брат мог «путешествовать» во время карантина Малыши опрокинули массивный комод на себя Малыши опрокинули массивный комод на себя 90 швов на лице: мальчик спас свою младшую сестренку от агрессивной собаки 90 швов на лице: мальчик спас свою младшую сестренку от агрессивной собаки Мальчик не захотел спать один и стал ложиться возле своего пса Мальчик не захотел спать один и стал ложиться возле своего пса 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96558



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
24
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
0
162
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
27
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
Роль украшений в жизни современной женщины
0
1
Роль украшений в жизни современной женщины
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#еда#рецепт#пандемия#животные#прикольные#картинки#актер#маска
#юмор#история#интересное#готовка#сша#знаменитости#авария#люди#вкусно#москва
#прикол#интересно#дети#подборка#коронавирус#россия#дтп#разное#кино#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться