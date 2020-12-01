Американский гинеколог втайне оплодотворил сотни доверившихся ему пациенток

Даже трудно себе представить, что люди, выросшие в семьях с родителями, в зрелом возрасте узнают, что их папа вроде и не их папа, но за-то у них полный город неизвестных родственников. И ещё наследственность... Весьма сомнительно, что человек, на протяжении лет используя своё служебное и профессиональное положение для легального доступа к телу, доверившихся ему пациенток, заместо высокого призвания врача втихаря подленько и фанатично реализовывал свой мужской основной инстинкт * - будет психически здоровым.

Да простят меня читатели и читательницы, но основной инстинкт - это закон сохранения вида запрограммированный на уровне подсознания человека и как это не парадоксально, в случае с мужчинами он означает осеменение максимально возможного количества самок своего вида (распространение своего генетического слепка).

P.S. Мои уважаемые, злые и добрые комментаторы - если какая либо из ваших знакомых соберётся прокатить своего будущего ребёнка через ЭКО, то киньте ссыль на эту аналогичную статью, попутно объяснив, вышеописанные риски.