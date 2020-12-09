Женщина годами лечилась от бесплодия, а потом стала мамой двух девочек с разницей в два месяца

Необычная история произошла в США. 31-летняя Келси Пирс 3 года безрезультатно лечилась от бесплодия.
Женщина вместе с мужем потратила все свои сбережения на врачей и лекарства. Ей были сделаны и операции, и ЭКО.
В один из дней лечащий врач Келси позвонил ей и сказал, что они перепробовали всё и из-за особенностей организма она самостоятельно никогда не сможет стать мамой. Единственный вариант – это найти суррогатную мать. Либо усыновление.
Суррогатное материнство в США – очень дорогостоящая тема. Расходы на агентство, которое поможет с документами и поиском суррогатной мамы, медицинские расходы и оплата родов в клинике обычно обходятся в 100 000 – 150 000 долларов ( примерно от 7,3 до 11 млн рублей).
У супружеской пары просто не было таких денег! И тут мама Келси, 53-летняя Лиза Резерфорд, предложила себя в качестве суррогатной матери. Она незадолго до этого прочитала о женщине, которая прошла через это в 57 лет и почувствовала, что тоже справится. Лиза хотела помочь своей дочери завести ребёнка, но крупной суммы денег у неё не было.
Женщине провели необходимые тесты и медики признали, что она может стать суррогатной матерью, несмотря на возраст. 7 февраля в Лизу поместили эмбрион, а буквально через неделю уже подтвердили беременность.
Однако в конце марта случилось ещё одна радость – Келси внезапно забеременела самостоятельно.
"Раньше я проходила тесты на беременность каждый месяц. В марте я просто сделала это по привычке", – рассказала женщина. "Я взглянула на тест и собиралась выбросить его, как обычно, но впервые увидела две полоски".
Мама и дочка на протяжении всей беременности, хоть и жили в разных штатах, делились советами, ежедневно созванивались по видеосвязи, общались с лечащими врачами друг друга.
В один из дней лечащий врач Келси позвонил ей и сказал, что они перепробовали всё и из-за особенностей организма она самостоятельно никогда не сможет стать мамой. Единственный вариант – это найти суррогатную мать. Либо усыновление.
Суррогатное материнство в США – очень дорогостоящая тема. Расходы на агентство, которое поможет с документами и поиском суррогатной мамы, медицинские расходы и оплата родов в клинике обычно обходятся в 100 000 – 150 000 долларов ( примерно от 7,3 до 11 млн рублей).
У супружеской пары просто не было таких денег! И тут мама Келси, 53-летняя Лиза Резерфорд, предложила себя в качестве суррогатной матери. Она незадолго до этого прочитала о женщине, которая прошла через это в 57 лет и почувствовала, что тоже справится. Лиза хотела помочь своей дочери завести ребёнка, но крупной суммы денег у неё не было.
Женщине провели необходимые тесты и медики признали, что она может стать суррогатной матерью, несмотря на возраст. 7 февраля в Лизу поместили эмбрион, а буквально через неделю уже подтвердили беременность.
Однако в конце марта случилось ещё одна радость – Келси внезапно забеременела самостоятельно.
"Раньше я проходила тесты на беременность каждый месяц. В марте я просто сделала это по привычке", – рассказала женщина. "Я взглянула на тест и собиралась выбросить его, как обычно, но впервые увидела две полоски".
Мама и дочка на протяжении всей беременности, хоть и жили в разных штатах, делились советами, ежедневно созванивались по видеосвязи, общались с лечащими врачами друг друга.
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Сама Лиза рассказывала, что чувствовала себя не хуже, чем в 21 и 23 года, когда была беременна своими детьми. Но на 36 неделе у неё начало сильно подниматься давление, поэтому лечащий врач решил, что необходимо срочное кесарево сечение в течение 12 часов. В это время Келси с мужем сели в машину и поехали в Мичиган. Они успели как раз к родам.
Девочка, которую назвали Эверли, родилась очень слабенькая 1 октября. Её перевели в другую больницу, где была реанимация новорождённых. За неделю ребёнок окреп, и его забрали домой в Миннесоту.
23 ноября у Кесли родилась ещё одна дочка – Ава.
"Каждый раз, когда мне тяжело, я напоминаю себе, что моя мечта наконец-то сбылась. Я очень это ценю, потому что идя к цели мне потребовалось много усилий", – рассказала Келси.
Девочка, которую назвали Эверли, родилась очень слабенькая 1 октября. Её перевели в другую больницу, где была реанимация новорождённых. За неделю ребёнок окреп, и его забрали домой в Миннесоту.
23 ноября у Кесли родилась ещё одна дочка – Ава.
"Каждый раз, когда мне тяжело, я напоминаю себе, что моя мечта наконец-то сбылась. Я очень это ценю, потому что идя к цели мне потребовалось много усилий", – рассказала Келси.
Молодая женщина думала, что бесплодна, но узнала о беременности прямо перед родами
Барменша из английского городка Сток-он-Трент считала, что не сможет забеременеть. Именно это постоянно твердила её лечащий гинеколог. Но случилось непредвиденное.
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