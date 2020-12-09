Женщина годами лечилась от бесплодия, а потом стала мамой двух девочек с разницей в два месяца

Женщина вместе с мужем потратила все свои сбережения на врачей и лекарства. Ей были сделаны и операции, и ЭКО.

В один из дней лечащий врач Келси позвонил ей и сказал, что они перепробовали всё и из-за особенностей организма она самостоятельно никогда не сможет стать мамой. Единственный вариант – это найти суррогатную мать. Либо усыновление.



Суррогатное материнство в США – очень дорогостоящая тема. Расходы на агентство, которое поможет с документами и поиском суррогатной мамы, медицинские расходы и оплата родов в клинике обычно обходятся в 100 000 – 150 000 долларов ( примерно от 7,3 до 11 млн рублей).



У супружеской пары просто не было таких денег! И тут мама Келси, 53-летняя Лиза Резерфорд, предложила себя в качестве суррогатной матери. Она незадолго до этого прочитала о женщине, которая прошла через это в 57 лет и почувствовала, что тоже справится. Лиза хотела помочь своей дочери завести ребёнка, но крупной суммы денег у неё не было.



Женщине провели необходимые тесты и медики признали, что она может стать суррогатной матерью, несмотря на возраст. 7 февраля в Лизу поместили эмбрион, а буквально через неделю уже подтвердили беременность.



Однако в конце марта случилось ещё одна радость – Келси внезапно забеременела самостоятельно.

"Раньше я проходила тесты на беременность каждый месяц. В марте я просто сделала это по привычке", – рассказала женщина. "Я взглянула на тест и собиралась выбросить его, как обычно, но впервые увидела две полоски".



Мама и дочка на протяжении всей беременности, хоть и жили в разных штатах, делились советами, ежедневно созванивались по видеосвязи, общались с лечащими врачами друг друга.