FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Беременность и роды 63 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Беременность и роды 
Женщина годами лечилась от бесплодия, а потом стала мамой двух девочек с разницей в два месяца

Женщина годами лечилась от бесплодия, а потом стала мамой двух девочек с разницей в два месяца (3 фото)

Автор:
09 декабря 2020 14:29
Сообщество : Беременность и роды
Метки: беременность   дети   роды   суррогатное материнство   сша   эко   
2243
3
Необычная история произошла в США. 31-летняя Келси Пирс 3 года безрезультатно лечилась от бесплодия.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Беременность и роды"
Метки: беременность   дети   роды   суррогатное материнство   сша   эко   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Васильевна Полчаса назад
Это бывает довольно часто. Мама знала женщину, которая десять лет не могла забеременеть, и решила усыновить ребенка. Через месяц после усыновления девочки узнала, что беременна сыном. Предполагаю, что здесь может действовать фактор психологического расслабления. Когда женщина окончательно смиряется, что не сможет забеременеть, надежда уходит, она расслабляется и организм начинает работать как надо. Но допускаю, что там срабатывает еще какой-нибудь механизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ох уж эти искусственные беременности.
Раз не получилось, ищи другого человека с кем получится.
Искусственные люди рождаются.
Потом удивляемся, откуда появляются пелеоасты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 2 часа назад
из серии "а*уеть, дайте две!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
−141
im240 2 часа назад
у нас всё это на халяву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
Какая у людей интересная жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
panama 2 часа назад
Ипааааать, эко делает чудо! Открытие пздц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете 17 сумасшедших правил, которым беременные женщины должны были следовать в 1950-х годах 17 сумасшедших правил, которым беременные женщины должны были следовать в 1950-х годах Роды, как они есть: 15 захватывающих фотографий рождения новой жизни Роды, как они есть: 15 захватывающих фотографий рождения новой жизни Израильский художник рисует комиксы о его жизни с женой и их новорождённой дочерью Израильский художник рисует комиксы о его жизни с женой и их новорождённой дочерью Гугломолодежь: американка родила ребенка, посмотрев инструкцию на YouTube Гугломолодежь: американка родила ребенка, посмотрев инструкцию на YouTube Женщина родила чужих детей из-за ошибочного ЭКО Женщина родила чужих детей из-за ошибочного ЭКО
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46111



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
3
48
СССР. 60-е. Просто фото, без политики и известных лиц
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 российских электромобилей, которые удивили
0
46
5 российских электромобилей, которые удивили
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
0
3
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#подборка#прикольные#авто авария#кино#автомир#дети#природа
#фото#прикол#интересное#авария#люди#в мире#новости#на различный вкус#картинки#авария дня
#интересно#история#животные#дтп#разное#истории#смешные#автомобили#позитив#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться