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После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь

После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь (5 фото)

Автор:
10 ноября 2020 13:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: большие семьи   дети   многодетная семья   новости   сша   
431
5

В простой американской семье прибавление — девочка по имени Мэгги Джейн. Казалось бы, это событие, хотя и радостное, недостойно новостной статьи, но тут стоит упомянуть, что это первая девочка в семье Швандтов — четырнадцать сыновей спустя.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большие семьи   дети   многодетная семья   новости   сша   
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7  комментариев
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
большая семья это замечательно, но если у кого то из моих знакомых 3 ребенка мне уже его жалко, без поддержки (бабушки/дедушки, государство/ жилье нормальное) это отказ от собственной жизни
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2
Чепай Ego sum qui sum 2 часа назад
Знаете, для кого-то "собственная жизнь" и есть дети. Правда до того момента, как они не начинают требовать каких-то преференций от окружающих. Всё таки дети скорее личное решение и ответственность.
У меня есть товарищ, у которого восемь детей. Для него они смысл его жизни, ради них он и живёт. Я же не готов к такому образу жизни. И это тоже личный выбор.
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37k
FoxGen 53 секунды назад
Повезло пацанам, что родители решили девчонку во что бы то ни стало завести.
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9k
Lexx 9 минут назад
После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь
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2k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
По ходу,жена боится детям памперсы менять,только нагнется-чпок и опять рожать через 9 месяцев
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2k
SSD 50 минут назад
После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь
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23
Анна Анна 2 часа назад
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