После 14 сыновей у пары наконец-то родилась дочь

В простой американской семье прибавление — девочка по имени Мэгги Джейн. Казалось бы, это событие, хотя и радостное, недостойно новостной статьи, но тут стоит упомянуть, что это первая девочка в семье Швандтов — четырнадцать сыновей спустя.
Да, Мэгги — пятнадцатый ребенок в большой семье из Мичигана, и у нее больше дюжины братьев, готовых встать на ее защиту. Добавить к этому еще маму, папу и собаку, и будет что обсудить за обедом.
Стоя перед больницей Mercy Health Saint Mary's в Гранд-Рапидсе, патриарх большой семьи Джей дал интервью изданию Detroit Free Press, в котором сказал: «Этот год запомнится во многих отношениях, по многим причинам, но Мэгги — это самый лучший подарок из всех, что мы могли когда-либо представить».
У Швандтов есть аккаунт на YouTube, где они рассказывают, каково жить в такой большой семье.
Они называют себя «14 Outdoorsmen» (пер. любители природы), но с рождением Мэгги, конечно, прозвище придется обновить.
Старший сын, 28-летний Тайлер Швандт, сказал в интервью: «Моим родителям наконец-то дарована девочка; они и не думали, что она когда-нибудь у них появится. Прошло 12 часов с тех пор, как отец рассказал нам об этом, и я все еще не до конца это осознал. Я даже не знаю, есть ли у мамы розовая одежда — или хоть что-нибудь розовое».
Тайлер обручен и недавно переехал в дом совсем недалеко от родительской фермы площадью 200 акров.
Джей и Катери Швандт познакомились на первом году обучения в старших классах средней школы Гейлорд и школы Гейлорд Сент-Мэри соответственно.
Они поженились в 1993 году и вместе учились в государственном университете Ферриса. К моменту окончания учебы у них уже было трое детей, но с прибавлением в семье они не остановились передохнуть. Оба получили высшее образование: Катери — степень магистра в области социальной работы в государственном университете Гранд-Вэлли, а Джей — юридическое образование в юридической школе Томаса М. Кули университета западного Мичигана.
Джей сказал, что Мэгги может быть последним ребенком в их семье, и они будут рады остановиться на 15.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию
- Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
- Малыши опрокинули массивный комод на себя
- В России предложили сохранить выплаты безработным родителям, увеличив их в три раза
- 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео
Понравилось23
У меня есть товарищ, у которого восемь детей. Для него они смысл его жизни, ради них он и живёт. Я же не готов к такому образу жизни. И это тоже личный выбор.