Крутые и уникальные вещи, которые невозможно купить в обычном магазине

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев... Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир 33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый... Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом Итальянские преступники угнали автомобиль необычным способом Жители Камеруна впервые увидели эскалатор Жители Камеруна впервые увидели эскалатор Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000... 30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть 30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть Быстро, дёшево и качественно? Так не бывает Быстро, дёшево и качественно? Так не бывает Дети на дороге! Отличная реакция водителя из Златоуста Дети на дороге! Отличная реакция водителя из Златоуста Уголок талантов дедушки Гурбангулы Уголок талантов дедушки Гурбангулы 19 занятных фото необычных предметов и явлений 19 занятных фото необычных предметов и явлений Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома В детстве все мы были немного ювелирами В детстве все мы были немного ювелирами 10-летний боксер с отличной скоростью и реакцией 10-летний боксер с отличной скоростью и реакцией Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в... Хаус: Застрял где-то между кошкой и рысью. Невидимый убийца, затаившийся в камышах Хаус: Застрял где-то между кошкой и рысью. Невидимый убийца,... Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и...
Крутые и уникальные вещи, которые невозможно купить в обычном магазине

Крутые и уникальные вещи, которые невозможно купить в обычном магазине (8 фото + 11 гиф)

Автор:
01 декабря 2020 00:14
Метки: вещи   интересно   необычно   
885
19
Включить все анимашки
В мире существует огромное количество вещей, большинство из которых повторяют сами себя, представая перед нами просто в разных формах и цвете. Но помимо таких клонов иногда попадаются действительно оригинальные вещи, способности и идеи которых поражают воображение. За появление таких штук стоит сказать спасибо гениальным дизайнерам, которые не оставляют попытки сделать этот мир удобнее и интереснее.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вещи   интересно   необычно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Я бы зассал в одном помещении спать с этим
Я бы зассал в одном помещении спать с этимПосмотреть
Я бы зассал в одном помещении спать с этим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Uggla Полчаса назад
Да, на фишках - потенциальные покупатели думают,
ну что бы из этого предпочесть?

1. Гамак для кошек на присосках

2. Ванна-гамак


Да, на фишках - потенциальные покупатели думают, ну что бы из этого предпочесть? 1. Гамак для кошек на присосках 2. Ванна-гамак
Да, на фишках - потенциальные покупатели думают, ну что бы из этого предпочесть? 1. Гамак для кошек на присосках 2. Ванна-гамак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич Час назад
реклама али...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася Куралесофф 3 часа назад
Не скажу за всё, но гамак на присосках для кошек продается на китайском рынке, а где нет китайского рынка там поможет Алиэкспресс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Есть неплохие задумки, но все для хозяев очень тугих кошельков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
denis karablev 3 часа назад
Твою мать!! Это калдунство!! Где взять такую!?

Твою мать!! Это калдунство!! Где взять такую!?Посмотреть
Твою мать!! Это калдунство!! Где взять такую!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Похабыч denis karablev 3 часа назад
Не благодари - https://aliexpress.ru/raw-egg_reviews.htmlhttps://aliexpress.ru/raw-egg_reviews.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Siddis denis karablev 2 часа назад
Я вообще не понял как это работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 3 часа назад
Аквариум - это мучение для рыб.
У них нет шансов найти спокойный угол= постоянный стресс и как правило высокая смертность в юном возрасте.
К тому же обслуживание его весьма сомнительно по удобству для аквариумиста как и надёжность от поломки.
Я бы не рекомендовал.

Так... дизайнерский прикол для развода лохов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Иванов Albert GER 3 часа назад
Запустите туда пираний. Их не жалко, особенно после двух откушенных пальцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
927
евгений 3 часа назад
Люстра, превращающая комнату в таинственный лес. Это та же машина сновидений, только на потолке и не крутится...какие угодно вырежи отверстия в цилиндре-плафоне, надень на лампу и вот тебе таинственный лес, звездное небо и все че хочешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
parallax 4 часа назад
15. Практичный хооодильник, хочу такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото) Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото) 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты? Как самые знаменитые здания мира выглядят с высоты? Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре! Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре! Копенгаген открывает мини-парки на воде Копенгаген открывает мини-парки на воде
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3023240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!»
0
95
«Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с 15-летним...
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
1
181
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
﻿
Набирающие популярность
С чего началась Черная пятница: история легендарной распродажи
0
2
С чего началась Черная пятница: история легендарной распродажи
Мастера восстанавливают старые вещи
0
3
Мастера восстанавливают старые вещи
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#еда#рецепт#пандемия#знаменитости#прикольные#картинки#актер#маска
#юмор#история#интересное#готовка#коронавирус#россия#авария#люди#вкусно#москва
#прикол#интересно#дети#подборка#животные#сша#дтп#разное#кино#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться