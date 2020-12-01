Крутые и уникальные вещи, которые невозможно купить в обычном магазине

В мире существует огромное количество вещей, большинство из которых повторяют сами себя, представая перед нами просто в разных формах и цвете. Но помимо таких клонов иногда попадаются действительно оригинальные вещи, способности и идеи которых поражают воображение. За появление таких штук стоит сказать спасибо гениальным дизайнерам, которые не оставляют попытки сделать этот мир удобнее и интереснее.

1. Аквариум вместо обычного кухонного острова 0

2. Гамак для кошек на присосках Посмотреть

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3. Монета ручной работы от Романа Бутина Посмотреть

4. Люстра, превращающая комнату в сказочный и таинственный лес 0

5. Магнитная глина Посмотреть

6. Форма для приготовления кукурузного хлеба 0

8. Ванна-гамак 0

9. Приспособа для тех, кто ненавидит разбивать яйца Посмотреть

10. Коврик из мха, который растет благодаря каплям воды, которые вы оставляете после душа 0

11. Увеличитель экрана смартфона Посмотреть

12. Насадка для душа, вспенивающая моющее средство Посмотреть

13. Сушилка для посуды, которая поливает растения 0

14. Диван, раскладывающийся в двухъярусную кровать Посмотреть

15. Холодильник с вращающимися полками 0

16. Полный набор для отдыха на природе Посмотреть

17. Необычная фен-шуй-фигурка манэки-нэко, которая точно привлечёт удачу с такими мускулами 0

18. Магия танцующих такс Посмотреть