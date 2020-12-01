Крутые и уникальные вещи, которые невозможно купить в обычном магазине

В мире существует огромное количество вещей, большинство из которых повторяют сами себя, представая перед нами просто в разных формах и цвете. Но помимо таких клонов иногда попадаются действительно оригинальные вещи, способности и идеи которых поражают воображение. За появление таких штук стоит сказать спасибо гениальным дизайнерам, которые не оставляют попытки сделать этот мир удобнее и интереснее.
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Гамак для кошек на присосках
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Монета ручной работы от Романа Бутина
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Магнитная глина
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Тренажёр-скалодром
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Приспособа для тех, кто ненавидит разбивать яйца
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Увеличитель экрана смартфона
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Насадка для душа, вспенивающая моющее средство
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Диван, раскладывающийся в двухъярусную кровать
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Полный набор для отдыха на природе
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Магия танцующих такс
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И наконец, эта наклейка
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ну что бы из этого предпочесть?
1. Гамак для кошек на присосках
2. Ванна-гамак
У них нет шансов найти спокойный угол= постоянный стресс и как правило высокая смертность в юном возрасте.
К тому же обслуживание его весьма сомнительно по удобству для аквариумиста как и надёжность от поломки.
Я бы не рекомендовал.
Так... дизайнерский прикол для развода лохов.