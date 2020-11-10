Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий

Увлекательные и необычные сравнения, которые вас удивят, поразят и даже тронут до глубины души!
Говорят, что всё познаётся в сравнении, и сейчас мы вам докажем, что это правда. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, как время и различные процессы могут изменить что-либо, как сильно могут отличаться вроде бы аналогичные вещи или наоборот: как похожи совершенно разные предметы. Но довольно слов, смотрите сами, тут есть чему удивиться!
1. «Пять поколений. Моя дочь родилась в том же году, когда моей прабабушке исполнилось 100 лет»
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14. Сколько золота и сколько серебра можно купить на одну и ту же сумму, а именно 5000 долларов
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