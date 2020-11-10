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Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий

Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий (21 фото)

Автор:
10 ноября 2020 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: изменения   интересно   как меняется мир   картинки   необычно   перемены   факты   фото   
857
21
Увлекательные и необычные сравнения, которые вас удивят, поразят и даже тронут до глубины души!
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Метки: изменения   интересно   как меняется мир   картинки   необычно   перемены   факты   фото   
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6k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
Ожидал увидеть "Каблук нового ботинка и каблук ботинка после 2-х лет нОски" и "Только что выбритое мужское лицо и мужское лицо после 2-х недель без бритья".
Недоволен и возмущен
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