Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий

Говорят, что всё познаётся в сравнении, и сейчас мы вам докажем, что это правда. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, как время и различные процессы могут изменить что-либо, как сильно могут отличаться вроде бы аналогичные вещи или наоборот: как похожи совершенно разные предметы. Но довольно слов, смотрите сами, тут есть чему удивиться!