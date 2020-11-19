Копенгаген открывает мини-парки на воде

В гавани Копенгагена появятся плавучие парки-острова, на которых можно провести время на природе в своей компании, не беспокоясь, что кто-то нарушит ваше романтическое уединение или расстроит веселье.
Австралийский Маршалл Блечер по заказу городских властей Копенгагена придумал проект парковой зоны на воде, в гавани датской столицы. Проект под названием "Копенгагенские острова" - это и вправду группа небольших искусственных островков, которые обустроятся рядом с берегом. Этот проект - ответ на все более массовую городскую застройку в районе гавани, ради которой пришлось заметно уменьшить плотность зеленых насаждений в окрестностях. Копенгагенские острова добавят сюда зелени.
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Первый остров уже прошел испытания на месте. Он сделан по кораблестроительной технологии, с использованием тонких досок, стальных конструкций и натяжного лодочного материала. На острове площадью около 20 кв.м. растет одна-единственная липа. Но остров недолго останется в одиночестве: до конца 2020 года появятся еще, как минимум, три острова.
Каждый остров будет иметь свою, индивидуальную форму и размер, ни один не будет повторяться.
Посетители удивительной парковой зоны на воде смогут высадиться на острова, подобрав подходящий для своих сугубо личных целей: на свидание - на маленький островок, отметить праздник шумной компанией - тут вам подойдет остров побольше!
Сколько в точности островов будет в плавучем парке, пока неизвестно. Не исключено, что это будет зависеть от уровня популярности плавучих островов среди горожан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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