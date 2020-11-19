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Копенгаген открывает мини-парки на воде

Копенгаген открывает мини-парки на воде (7 фото)

Автор:
19 ноября 2020 08:30
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   город   интересно   копенгаген   необычно   плавучие острова   проект   эстетика   
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В гавани Копенгагена появятся плавучие парки-острова, на которых можно провести время на природе в своей компании, не беспокоясь, что кто-то нарушит ваше романтическое уединение или расстроит веселье.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   город   интересно   копенгаген   необычно   плавучие острова   проект   эстетика   
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2  комментария
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13k
Габит Калыков 55 минут назад
Удобно! Никто не будет перебарщивать с выпивкой, потому что запросто можно свалиться за борт.
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Andrey Abramov Габит Калыков 22 минуты назад
Это еще никого и никогда не останавливало.
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