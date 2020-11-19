Копенгаген открывает мини-парки на воде

Австралийский Маршалл Блечер по заказу городских властей Копенгагена придумал проект парковой зоны на воде, в гавани датской столицы. Проект под названием "Копенгагенские острова" - это и вправду группа небольших искусственных островков, которые обустроятся рядом с берегом. Этот проект - ответ на все более массовую городскую застройку в районе гавани, ради которой пришлось заметно уменьшить плотность зеленых насаждений в окрестностях. Копенгагенские острова добавят сюда зелени.