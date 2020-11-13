Вместе со славой приходит недвижимость

Сравним дома, в которых жили звезды до того, как стали известны всему миру, и дома, в которых они живут сейчас.
Селена Гомес
В юности Селена Гомес жила с семьей в Гранд Прейри, Техас. Сейчас она - владелица особняка за $4,9 миллиона, который раньше принадлежал певцу Тому Петти. В доме площадью 840 метров 6 спален и 10 ванных комнат, винный погреб, массажный салон и бассейн с зоной отдыха.
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Эминем
Детство и юность Эминем провел втрущобах Детройта, его прежний дом сейчас пребывает в состоянии развалин. Теперь он также дивет в Детройте, но в "золотом" пригороде Рочестер Хилл, в особняке площадью более 1500 квадратных метров с 21 спальней и теннисным кортом. В 2003-м рэпер купил его за $4,75 миллиона.
Рианна
Детство Рианны прошло в небольшом особняке в Сент-Мишеле, Барбадос, где она жила с родителями и двумя братьями. Став знаменитой, она купила 700-метровый особняк с 6 спальнями в Лос-Анджелесе за $6,8 миллионов. Правда, в последние годы живет она в Лондоне, снимая жилье, а особняк тем временем сдает за $35000 в месяц.
Бейонсе
Бейонсе родилась и выросла в Хьюстоне, Техас. В 2017 году она и ее муж, рэпер Джей Зи, переехали в особняк, купленный ими в Лос-Анджелесе за $90 миллионов. По слухам, в доме площадью более 3000 метров, оборудованном пуленепробиваемыми стеклами по всему периметру, есть гараж на 15 машин, 4 бассейна и баскетбольная площадка.
Майкл Джексон
Семья Джексонов из 11 человек жила в одноэтажном доме с двумя спальнями в Гэри, Индиана, а когда семейный ансамбль Jackson Five добился успеха, семейство в начале 1970-х переехало в особняк в Голливуде. В 1988-м Майкл разъехался с родными, приобретя печально известное поместье Неверленд. На площади в 1000 гектаров разместился дом площадью около 1000 квадратных метров и парк развлечений - горки, 3 железных дороги и галерея игровых автоматов. По слухам, покупка дома стоила Джексону от 19 до 30 миллионов долларов.
Крис Пратт
Крис Пратт жил с семьей в Лейк Стивенс, штат Вашингтон, с 7 лет. В 17 он уехал на Гавайи, где работал официантом и жил в фургоне. Став кинозвездой, он купил для себя и свуоей жены Анна Фаррис особняк на голливудских холмах за $3,3 миллиона особняк площадью 450 квадратных метров с 4 ванными, СПА, спортзалом и бассейном. Увы, в 2018 году пара развелась, а особняк был выставлен на продажу за $4,75 миллионов. Но Крис недолго оставался бездомным: теперь он с новой женой, Кэтрин Шварцнеггер, живет в новом особняке за $15,6.
Тейлор Свифт
Тейлор с родителями жила в Нэшвилле - в просторном и солидном 3-этажном особняке. Теперь главное ее жилище - пентхаус в том же Нэшвилле, 2-этажная квартира за $2 миллиона с 3 спальнями, где она отдыхает в обществе своих кошек.
Ариана Гранде
Ариана Гранде с семьей жила в Бока Ратон, Флорида, и ее родной дом можно с полным правом назвать роскошным. Но ее собственный особняк за $14 миллионов - совсем другой уровень комфорта: современная архитектура, собственный СПА, зал для фитнеса, винный погреб на 300 бутылок и впечатляющий вид на Лос-Анджелес из панорамных окон.
Леброн Джеймс
Знаменитый баскетболист с 3 до 17 лет практически не имел собственного угла, и единственным хоть немного постоянным его пристанищем был скромный дом его тренера в Акроне, Огайо, где он обитал между постоянными тренировками и сборами. Сейчас у баскетболиста много разнообразной недвижимости, но его основной дом - вилла за $23 миллиона в Брентвуде, пригороде Лос-Анджелеса, с 8 спальнями, тренажерным залом, домашним кинотеатром, бассейном и СПА.
Джимми Фаллон
Известный артист и телеведущий родился в Бруклине и долго жил в доме родителей, в районе Сагапонак на Лонг-Айленде. Сейчас он - владелей особняка за $5,7 миллионов площадью около 500 квадратных метров с бассейном и конюшней.
Арнольд Шварцнеггер
Детство Арнольда Шварцнеггера прошло в небольшой деревне Таль рядом с австрийским Грацем, в скромном двухэтажном особняке. Сейчас он в собственном особняке в Брентвуде, пригороде Лос-Анджелеса, в доме площадью более 1300 квадратных метров, на территории которого есть бассейн, тренажерный зал и теннисный корт. "Железный Арни" переехал сюда в начале 2000-х.
Джон Траволта
Джон Траволта вырос в городе Энглвуд, Нью-Джерси, в солидном 3-этажном доме, который казался бы очень просторным, если не учитывать, что семья Траволты состояла из 8 человек. Много лет спустя Джон и его супруга Келли Престон пееехали в коттеджный поселок для любителей авиации, имеющий свой частный аэрором. Стоимость в $5 миллионов включает не только особняк, но и пользование аэродромом, а также парковочные места для пяти самолетов Траволты.
Майли Сайрус
Отцом Майли Сайрус был знаменитый кантри-певец Билли Рей Сайрус. так что в родном штате Теннесси певица жила в весьма солидном особняке. Но ее собственый дом все равно лучше: особняк за $4,95 в Хидден Хиллз имеет около 1000 квадратных метров площади, 6 спален и 6 ванных. Здесь есть домашний кинотеатр, гостиная с огромной террасой, бассейн, а еще - большой кусок необработанной, заросшей травой территории, где Майли планирует построить конюшню и пасти своих коней.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли родилась в преуспевающей актерской семье в Лос-Анджелесе: в доме ее детства было четыре спальни, а окружал его гектар собственной земли. Сейчас она живет в особняке, предыдущим владельцем которого был культовый режиссер и продюсер Сесиль деМилль. Поместье находится в Лос Фелис, Лос-Анджелес. В доме за $24,5 миллиона 6 спален и 10 ванных комнат. кроме того, есть отдельный павильон с бассейном, гостевой дом и студия, библиотека, места для развлечений и все, что только можно разместить на 1000 метрах жилой площади.
Зак Эфрон
Зак Эфрон родился в городе Сан Луис Обиспо в Калифорнии. а вырос в соседнем городке Арройо Гранде. Его дом был типичен для богатого лос-анджелесского пригорода - с садом и гаражом на несколько машин. Став звездой, Эфрон не стал уезжать далеко от дома. Сейчас он живет в городе Лос Филис, в особнякне за $4000, купленном в 2013-м. В особняке больше 5600 квадратных метров площади разместились пять спален, закрытый бассейн. игровая с биллиардом, спорзал и винный погреб.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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