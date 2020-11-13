Вместе со славой приходит недвижимость

Крис Пратт жил с семьей в Лейк Стивенс, штат Вашингтон, с 7 лет. В 17 он уехал на Гавайи, где работал официантом и жил в фургоне. Став кинозвездой, он купил для себя и свуоей жены Анна Фаррис особняк на голливудских холмах за $3,3 миллиона особняк площадью 450 квадратных метров с 4 ванными, СПА, спортзалом и бассейном. Увы, в 2018 году пара развелась, а особняк был выставлен на продажу за $4,75 миллионов. Но Крис недолго оставался бездомным: теперь он с новой женой, Кэтрин Шварцнеггер, живет в новом особняке за $15,6.