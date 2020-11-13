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Вместе со славой приходит недвижимость

Вместе со славой приходит недвижимость (16 фото)

Автор:
13 ноября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было и стало   голливуд   дом звезды   жилье   звезды   знаменитости   недвижимость   шоу бизнес   
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16
Сравним дома, в которых жили звезды до того, как стали известны всему миру, и дома, в которых они живут сейчас.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   голливуд   дом звезды   жилье   звезды   знаменитости   недвижимость   шоу бизнес   
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8  комментариев
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9k
Алексей Час назад
У меня тоже есть летний особняк ,где растет картофан и помидоры с теплицей
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58k
Доктор Джонс Полчаса назад
"Сейчас он живет в городе Лос Филис, в особнякне за $4000, купленном в 2013-м. В особняке больше 5600 квадратных метров площади разместились пять спален, закрытый бассейн. игровая с биллиардом, спорзал и винный погреб".
Весьма недорого...
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299
Ришат Полчаса назад
Вместе со славой приходит недвижимость
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ah3007 2 часа назад
Как резко отличаются цены в Лос-Анджелесе.
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