Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится

Роман с Рэйчел Данн у Перри продлился с 2003 по 2005 год. Данн была младше Перри на 14 лет. Разница с нынешней невестой у Перри больше 20 лет, но это не смущает пару.

В этом мае в светских СМИ прошли слухи о расставании Молли и Мэтью. Говорили, что они расстались друзьями, но все же каждый решил пойти своим путем. Однако вскоре пару вновь стали часто видеть вместе. Неизвестно, действительно ли пара расставалась, но потом решила воссоединиться, или это был просто слух, но, так или иначе, Перри решил, что Молли Гурвиц и есть его избранница. Тому, что Перри наконец-то решил создать семью, по слухам, рады все его друзья, особенно Кортни Кокс, его многолетняя подруга и коллега по съемкам в "Друзьях".

Как говорят знакомые пары, Молли очень домашняя девушка, и она предпочтет просидеть весь вечер в домашнем кинотеатре с домашним ужином, чем куда-то отправляться. Она начинала карьеру ассистентом на студии и разносила письма, а ее любимый сериал - "Фрейзер".

Судя по информации,