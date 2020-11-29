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Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится

Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится (9 фото)

Автор:
29 ноября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Молли Гурвиц   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   мэтью перри   помолвка   шоу бизнес   
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Мэтью Перри, 51-летняя звезда ситкома "Друзья", сделал предложение своей подруге, 29-летней Молли Гурвиц. назвав ее "лучшей женщиной на Земле". Молли станет первой, кому удалось затащить Мэтью под венец: несмотря на длинный и очень звездный донжуанский список, актер еще ни разу не был женат.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Молли Гурвиц   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   мэтью перри   помолвка   шоу бизнес   
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5  комментариев
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maloy 2 часа назад
Вангую, она себя отрекламировала и скоро услышим историю об расставании
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Ligov Час назад
Если подобное кому то и интересно, то только окологолливудской тусовке...)
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Злой чебурек Ligov 36 минут назад
Поинтересней сказок про Путина
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Ligov Злой чебурек 19 минут назад
Это да. Однако такого рода новости, не сомневаюсь, мало кому интересны даже в США, у нас и подавно...)
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kleyman 2 часа назад
А что, этот опухший похмела Валера из соседнего подъезда вправду считается красвчиком?
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