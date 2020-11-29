Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится

Мэтью Перри, 51-летняя звезда ситкома "Друзья", сделал предложение своей подруге, 29-летней Молли Гурвиц. назвав ее "лучшей женщиной на Земле". Молли станет первой, кому удалось затащить Мэтью под венец: несмотря на длинный и очень звездный донжуанский список, актер еще ни разу не был женат.
51-летний Мэтью Перри впервые в жизни. как никогда, близок к семейной жизни. он заключил помолвку со своей подругой, 29-летней Молли Гурвиц. Молли работает в кино заведующей литературной частью. В интервью журналу People Перри назвал ее "лучшей женщиной на планете".
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Перри встречается с Молли Гурвиц с 2018 года, в ноябре 2019-го их впервые засекли вместе папарацци возле одного из голливудских ресторанов, а 14 февраля 2020-го, в День святого Валентина, Гурвиц сама объявила в инстаграме об их отношениях, опубликовав домашнее фото Перри и написав, что актер уже два года "остается ее Валентином". Прошлый новый год пара также отпраздновала вместе, в шикарной квартире Перри в Лос-Анджелесе, которая обошлась актеру в $35 миллионов.
Для Мэтью Перри это будет первый брак, как и для его невесты. Несмотря на солидный возраст. актер стоял перед алтарем лишь на съемочной площадке, во время съемок в сериале "Друзья".
Личная жизнь Перри всегда была достаточно бурной. Так, в 1995-1996 годах он встречался с Джулией Робертс.
В 1996 году у Перри случился роман с Ясмин Блит, звездой "Спасателей Малибу" - кстати, Чандлер Бинг, персонаж Мэтью Перри из сериала "Друзья", был без ума от нее. Однако их роман продлился лишь несколько месяцев.
Роман с Нив Кэмпбелл, прославившейся благодаря фильму "Крик", случился у Перри в 1998 году во время съемок, однако он также быстро закончился.
Роман с Рэйчел Данн у Перри продлился с 2003 по 2005 год. Данн была младше Перри на 14 лет. Разница с нынешней невестой у Перри больше 20 лет, но это не смущает пару.
В этом мае в светских СМИ прошли слухи о расставании Молли и Мэтью. Говорили, что они расстались друзьями, но все же каждый решил пойти своим путем. Однако вскоре пару вновь стали часто видеть вместе. Неизвестно, действительно ли пара расставалась, но потом решила воссоединиться, или это был просто слух, но, так или иначе, Перри решил, что Молли Гурвиц и есть его избранница. Тому, что Перри наконец-то решил создать семью, по слухам, рады все его друзья, особенно Кортни Кокс, его многолетняя подруга и коллега по съемкам в "Друзьях".
Как говорят знакомые пары, Молли очень домашняя девушка, и она предпочтет просидеть весь вечер в домашнем кинотеатре с домашним ужином, чем куда-то отправляться. Она начинала карьеру ассистентом на студии и разносила письма, а ее любимый сериал - "Фрейзер".
Судя по информации,
В этом мае в светских СМИ прошли слухи о расставании Молли и Мэтью. Говорили, что они расстались друзьями, но все же каждый решил пойти своим путем. Однако вскоре пару вновь стали часто видеть вместе. Неизвестно, действительно ли пара расставалась, но потом решила воссоединиться, или это был просто слух, но, так или иначе, Перри решил, что Молли Гурвиц и есть его избранница. Тому, что Перри наконец-то решил создать семью, по слухам, рады все его друзья, особенно Кортни Кокс, его многолетняя подруга и коллега по съемкам в "Друзьях".
Как говорят знакомые пары, Молли очень домашняя девушка, и она предпочтет просидеть весь вечер в домашнем кинотеатре с домашним ужином, чем куда-то отправляться. Она начинала карьеру ассистентом на студии и разносила письма, а ее любимый сериал - "Фрейзер".
Судя по информации,
Источник: — переведено специально для fishki.net
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