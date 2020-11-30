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Выращивая спекулянтов баз хауса, соблюдайте меры безобразности

Выращивая спекулянтов баз хауса, соблюдайте меры безобразности (23 фото)

Автор:
30 ноября 2020 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безобразие   грамотность   нинаикзамине   соцсети   юмор   
2248
23

Доброго всем времени суток! мы снова вас пришли пугать, а может и радовать глубокими мыслями из соцсетей,. Настолько глубокими, что если туда крикнуть, ответа не дождешься, ибо там пустота

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Метки: Граммар-наци   безобразие   грамотность   нинаикзамине   соцсети   юмор   
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BEZUMNAYA LO Час назад
Эх Серега, Серега
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Millefeuille

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