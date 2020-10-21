Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза

В материале долго и подробно рассказывается о том, насколько коварна эта болезнь и как важна профилактика и качественное лечение туберкулеза. Все это правильно и не вызывает сомнений, вот только было совершенно излишним кпоминать имя великого поэта в этой связи.

Между тем, среди читателей издания нашлись грамотные люди, которые в комментариях указали на неточность:

- Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулёза. Что-что? Разве это не пуля, полученная в 1837 году на дуэли против Дантеса, попала в область живота? @Saha66/

- Я написала автору статьи по той же теме, на что она ответила: "Действительно, версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я написала в рассказе несколько открытых аргументов". @ ELLA2020.



Журналист не стала править статью, и менее образованные финны наверняка теперь будут считать, что А.С. Пушкина погубила коварная болезнь, а не пуля, полученная им на дуэли.