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Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза

Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза (4 фото)

Автор:
21 октября 2020 19:35
Метки: Iltalehti   А.С.Пушкин   журналистика   литература   статья   туберкулез   финляндия   
1076
4
Конечно, о некоторых фактах судьбы "солнца русской поэзии" иностранцы могут и не знать, но Хелья Салонен, упомянув Александра Сергеевича в общем списке скончавшихся от туберкулеза известных деятелей культуры, могла бы перед написанием статьи и справки навести. Начитанные финны были в шоке.

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Метки: Iltalehti   А.С.Пушкин   журналистика   литература   статья   туберкулез   финляндия   
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271
Morfogenez 2 часа назад
Недавно американская сторона заявила что помогла нам победить в Бородинском сражение.
-Я это к тому, что невежество нынче в чести, надо лишь громкое имя или дату притянуть за уши к своему проекту, а невежды схавают.
*Хуже бездарности, только посредственность.
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1k
Шмёль 5 минут назад
Так и представляю себе ох... евшее лицо поэта.
Так и представляю себе ох... евшее лицо поэта.
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Туберкулез-это была кличка Дантеса
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18k
pssst 17 минут назад
Мало того, что от туберкулеза. Нужно не забывать, что туберкулез он получил в застенках Гулага.
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18k
turyst 22 минуты назад
Напишут, что от Ковид 37. (1837)

А ещё через сто лет, что его в 37-м, репрессировали.

Напишут, что от Ковид 37. (1837) А ещё через сто лет, что его в 37-м, репрессировали.
Напишут, что от Ковид 37. (1837) А ещё через сто лет, что его в 37-м, репрессировали.
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
одни долбообы сочиняют, что Пушкин умер от туберкулеза, другие - что Ленин умер от сифилиса...
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20k
Russo Turisto 51 минуту назад
Хорошо ещё не сказали что от ковида...
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3k
Fishki_surfer 53 минуты назад
- Пиши: Пушкин умер от туберкулеза.
- Позвольте, но у него пулеве ранение в живот.
- Пиши: умер от туберкулеза на фоне сопутствующего заболевания.
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18k
Альберт Fishki_surfer 39 минут назад
Острое отравление свинцом...
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114
776166 53 минуты назад
Расходимся. Нас удовлетворил.
Статья поправлена. Пушкин умер правильно.
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1k
Domax3000 59 минут назад
Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза
Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза
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35k
Прораб Час назад
Уточнение - не просто от туберкулёза, а от туберкулёза в сталинском гулаге. Незабудемнепростим!
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173
Александр Поляков Час назад
ага а её бабушка от сифилиса
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24k
JJ203 Час назад
Странно, куда смотрит BLM - ведь тут явное убийство Поэта белым.
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2k
Хрюн Час назад
Ну хоть не «новичком» отравили. И то слава богу.
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40k
Митрий Час назад
В принципе, в какой-нибудь сраной газетёнке можно опубликовать статью, что Финляндии никогда не было... Начнут возражать - воплотить идею, чтобы все в этом убедились.
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87
Атомный Крот Митрий 53 минуты назад
Пф-ф. Так уже. И давно.

Даже на Ютубе аргументация выложена:
"h t t p s : / / w w w . y o u t u b e. c o m /watch?v=ZCQE3069Qrc"/watch?v=ZCQE3069Qrc";

"Finland Doesn't Exist" (Финляндии не существует)
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26k
bgv Час назад
собственно говоря ,бывший фельдмаршал финляндии Маннергейм К.Г.Э. в марте 1922 года подписал документ по которому в планах на 2021 год запланирован возврат Русских земель в границах великого княжества финляндского, в связи с окончанием аренды на срок 99 лет.
Кто нибудь ,переведите на финский и опубликуйте на сайте газеты Iltalehti.
На возможные возражения объясните, что "версий событий того года может быть много"
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583
Torvard Час назад
не,ну пуля пулей...но мог же и от туберкулеза...Хелья Салонен считает наверное так.главное напиисать,получить гонорар,а было ли это не так уж и важно!
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14
im240 Час назад
ну хорошо хоть в курсе, что он умер. а то фины они не сразу всё осознают
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Чет как-то слабовато.
Надо было сказать, что его завалил граф Дуку, лазерным мечом ситха.
Е.б.о.б.о блин финское
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11k
Максим 2 часа назад
интернет взорвала? кому какое дело что кто то там написал? у нас некоторые пишут что земля плоская ну и что теперь интернет взрывать?
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Зачем постить сюда бред какой-то финской дуры? От чего умер Пушкин всем давно известно.
И свидетелей тому предостаточно.
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585k
Result Автор поста Андрей Крылов 2 часа назад
Затем, что это издание занимает первое место в рейтинге финских сайтов в категории "новости и медиа": https://www.similarweb.com/top-websites/finland/category/news-and-mediahttps://www.similarweb.com/top-websites/finland/category/news-and-media. А это значит, что большая часть финнов, не знакомых с российской литературой, примут на веру бред этой мадам-журналистки. Реагируя на подобные опусы, мы лишний раз напоминаем, что не все написанное является достоверным.
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4k
Андрей Крылов Result Полчаса назад
Тогда простительно. Но кто там узнает наше мнение? Это надо где-то там постить. И то потрут.
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