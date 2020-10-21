Финская журналистка написала статью, в которой сообщила, что Пушкин умер от туберкулеза

Конечно, о некоторых фактах судьбы "солнца русской поэзии" иностранцы могут и не знать, но Хелья Салонен, упомянув Александра Сергеевича в общем списке скончавшихся от туберкулеза известных деятелей культуры, могла бы перед написанием статьи и справки навести. Начитанные финны были в шоке.
В финской газете Iltalehti вышла статья, автор которой " с достаточной степенью уверенности" утверждает, что А.С. Пушкин умер вследствие туберкулеза. Российского поэта Хелья Салонен поместила в длинный список людей, скончавшихся от чахотки. Среди них Франц Кафка, Шарлотта Бронте, Джордж Оруэлл, Фредерик Шопен, Антон Чехов.
В материале долго и подробно рассказывается о том, насколько коварна эта болезнь и как важна профилактика и качественное лечение туберкулеза. Все это правильно и не вызывает сомнений, вот только было совершенно излишним кпоминать имя великого поэта в этой связи.
Между тем, среди читателей издания нашлись грамотные люди, которые в комментариях указали на неточность:
- Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулёза. Что-что? Разве это не пуля, полученная в 1837 году на дуэли против Дантеса, попала в область живота? @Saha66/
- Я написала автору статьи по той же теме, на что она ответила: "Действительно, версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я написала в рассказе несколько открытых аргументов". @ ELLA2020.
Журналист не стала править статью, и менее образованные финны наверняка теперь будут считать, что А.С. Пушкина погубила коварная болезнь, а не пуля, полученная им на дуэли.
Между тем, среди читателей издания нашлись грамотные люди, которые в комментариях указали на неточность:
- Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулёза. Что-что? Разве это не пуля, полученная в 1837 году на дуэли против Дантеса, попала в область живота? @Saha66/
- Я написала автору статьи по той же теме, на что она ответила: "Действительно, версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я написала в рассказе несколько открытых аргументов". @ ELLA2020.
Журналист не стала править статью, и менее образованные финны наверняка теперь будут считать, что А.С. Пушкина погубила коварная болезнь, а не пуля, полученная им на дуэли.
лет через 100 напишут, что Пушкин умер от ковид 19.— Владимир Даньшин (@VladimirDanshin) October 18, 2020
лет через 100 напишут, что Пушкин умер от ковид 19.— Владимир Даньшин (@VladimirDanshin) October 18, 2020
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-Я это к тому, что невежество нынче в чести, надо лишь громкое имя или дату притянуть за уши к своему проекту, а невежды схавают.
*Хуже бездарности, только посредственность.
А ещё через сто лет, что его в 37-м, репрессировали.
- Позвольте, но у него пулеве ранение в живот.
- Пиши: умер от туберкулеза на фоне сопутствующего заболевания.
Статья поправлена. Пушкин умер правильно.
Даже на Ютубе аргументация выложена:
"h t t p s : / / w w w . y o u t u b e. c o m /watch?v=ZCQE3069Qrc"/watch?v=ZCQE3069Qrc";
"Finland Doesn't Exist" (Финляндии не существует)
Кто нибудь ,переведите на финский и опубликуйте на сайте газеты Iltalehti.
На возможные возражения объясните, что "версий событий того года может быть много"
Надо было сказать, что его завалил граф Дуку, лазерным мечом ситха.
Е.б.о.б.о блин финское
И свидетелей тому предостаточно.