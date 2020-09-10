Почему "Оно" Стивена Кинга всё же лучше читать, а не смотреть

Я очень люблю читать. Жаль, что времени на чтение остаётся не так много, но всё же иногда в моих руках оказываются довольно занимательные произведения. Давайте тезисно рассмотрим ключевые моменты, в которых фильмы отличаются от романа Стивена Кинга.
Несомненно, "Оно" следует читать, но не всем. Если вам противны сцены сексуального содержания, то лучше книгу в руки не брать — ограничьтесь фильмами. Я не хочу описывать все сцены с сексуальным характера, но поверьте — их предостаточно. Особое внимание Кинг уделил насилию над Беверли со стороны её мужа.
Кстати, в первом фильме о муже Беверли вообще не говорится ни слова, а во втором он упоминается коротко. В книге этот персонаж занимает важное место в сюжете.
Ещё о Беверли
Здесь и позже речь будет идти о двух последних фильмах. Первый фильм имеет совсем мало общего с оригинальным произведением.
В фильме её воспитывал отец. В книге же у неё полноценная семья. Сам характер Беверли также отличается от киноадаптации. В фильме не показано насилие со стороны отца по отношению к дочке, тогда как в произведении отец частенько бил девочку.
Ричи "Балабол" Тозиер
По какой-то неведомой причине Ричи в фильме стал гомосекуалистом, хотя в произведении он традиционной ориентации. Да и профессия у Тозиера другая, нежели в киноадаптации. "Балабол" в произведении работает на радио, балуется запрещёнными веществами и является очень успешным человеком. Впрочем, в книге все персонажи из клуба "Неудачников" стали успешными. Ну кроме Майка, который остался в городе.
Бен Хэнском
В фильме пропущен момент "волшебного" снижения веса Бена, хотя в произведении этот факт довольно подробно разжёван. Подробно раскрыт конфликт физкультурника и Бена.
Стэнли Уррис
Одним из первых событий книги является самоубийство Стэнли Урриса. Книга полностью раскрывает мотивы Стэнли. Становится ясно, почему Стэнли поступил именно так, а не иначе.
Второстепенные персонажи
В фильме "Паука" и Генри Бауэрса частично объединили в одного персонажа. В фильме отец Генри является полицейским, тогда как в книге он фермер. Также книга даёт больше сведений о ненависти Генри к Майку. Генри больше всего ненавидел именно чернокожего мальчика. В фильме библиотекарша также сильно отличается от литературного оригинала, причём в худшую сторону.
Штаб "Неудачников"
Подземное убежище "Неудачников" неожиданно появляется во второй части фильма. В книге же много событий связано с этим местом. Именно там Ричи и Майк узнали, как появилось Оно. Подробно расписано строительство ямы-дома.
Красные шарики Оно
В фильме красный цвет шариков является своеобразной визитной карточкой клоуна, тогда как в произведении указано, что шарики у Оно были самых разных цветов.
Встречи с Оно
Книжные и кинематографические образы Оно кардинально отличаются. В фильме нет огромной птицы, преследовавшей Майка на руинах металлургического завода, даже не упоминается случай с клубом негров. Пропущен момент перестрелки. Нет поездки на велосипеде, когда Билл с другом уезжали от монстра. Сценаристы отлично постарались, но при этом пострадали не только характеры персонажей, но также и обличия Оно.
Я намеренно не писал про Билла, Майка и некоторых других персонажей, чтобы не спойлерить слишком. Но поверьте, мотивации и характеры настоящих литературных героев разительно отличаются от их киноверсий.
Несомненно, фильмы 2017 и 2019 гг. по сравнению с мини-сериалом ближе к произведению, но всё же отличаются от книги Стивена Кинга.
А что предпочитаете вы? Книгу? Фильмы 2017 и 2019 годов? Или может быть мини-сериал?
Источник:
- Юбилей "Короля ужасов". 70 лет Стивену Кингу
- Жуткая аниматронная модель клоуна Пеннивайза из фильма "Оно"
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Так же не было эпизодов с появлением ОНО в различные годы.
В одном из эпизодов появлется Дик Хэллоран /перснаж книги Сияние/.
Как так? Выходит она его просто так раковиной по голове ударила и после сбежала из дома?
я же говорил о "Дракуле" Брэма Стокера. по моему тихому мнению, экранизация Копполы куда интересней самой книги.