Почему "Оно" Стивена Кинга всё же лучше читать, а не смотреть

Несомненно, "Оно" следует читать, но не всем. Если вам противны сцены сексуального содержания, то лучше книгу в руки не брать — ограничьтесь фильмами. Я не хочу описывать все сцены с сексуальным характера, но поверьте — их предостаточно. Особое внимание Кинг уделил насилию над Беверли со стороны её мужа.



Кстати, в первом фильме о муже Беверли вообще не говорится ни слова, а во втором он упоминается коротко. В книге этот персонаж занимает важное место в сюжете.



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