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Почему "Оно" Стивена Кинга всё же лучше читать, а не смотреть

Почему "Оно" Стивена Кинга всё же лучше читать, а не смотреть (6 фото + 1 гиф)

Автор:
10 сентября 2020 10:42
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Оно   киноадаптации   литература   сравнение произведения и фильма   стивен кинг   ужасы   
1159
7

Я очень люблю читать. Жаль, что времени на чтение остаётся не так много, но всё же иногда в моих руках оказываются довольно занимательные произведения. Давайте тезисно рассмотрим ключевые моменты, в которых фильмы отличаются от романа Стивена Кинга.

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Метки: Оно   киноадаптации   литература   сравнение произведения и фильма   стивен кинг   ужасы   
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14  комментариев
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65k
Фома 2 часа назад
"По какой-то неведомой причине Ричи в фильме стал гомосекуалистом, хотя в произведении он традиционной ориентации." (ц) , причина известна , фильм уже и не фильм вовсе , если в нем нет сексуальных меньшинств и разных рас , все там ипанулись на толерантности , вот и пихают педиков везде , вот сериал "Черные паруса " , там даже капитана Флинта сделали двустволкой , что вызвало, мягко сказать, недоумение.
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3k
Тамара 14 минут назад
Насколько я помню - в фильме не раскрыта причина паранормальных явлений в городке. Или не полностью.
Так же не было эпизодов с появлением ОНО в различные годы.
В одном из эпизодов появлется Дик Хэллоран /перснаж книги Сияние/.
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8k
Rihovich 36 минут назад
"Почему "Оно" Стивена Кинга всё же лучше читать, а не смотреть" Так как бы очевидно: в конце первой истории, когда "побеждали" Пеннинвайза, подростки устроили групповую оргию с Беверли. Я, когда читал книгу в первый раз, находясь в очень пубертатном периоде, прям в когнетивный диссонанс впал от этой сцены.
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5k
Lev Asriev Час назад
По моему мнению, так Кингу всегда очень везло на экранизации. "Побег из Шоушенка", "Оно","Сияние", "Кладбище домашних животных"....Перечислять можно долго. И , даже , если иногда сценарий расходится с оригиналом, то все равно, это не портит общей картины. Исключением становятся только новоделы. Но, это в целом, общая тенденция.
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7k
ScorpionDS Час назад
"В фильме не показано насилие со стороны отца по отношению к дочке, тогда как в произведении отец частенько бил девочку."
Как так? Выходит она его просто так раковиной по голове ударила и после сбежала из дома?
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24k
DeadMan 2 часа назад
а вы знаете хоть одну книгу, экранизация которой была лучше первоисточника(книги)? я знаю одну, но это мое субъективное мнение.
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902k
Никифоридис Автор поста DeadMan 2 часа назад
"Властелин колец" отлично экранизирован. Читать Толкиена (за исключением Хоббита) невозможно. Огромное количество имён, в которых путаешься.
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24k
DeadMan Никифоридис Час назад
ок, согласен. я о нем как-то позабыл, потому что далеко не поклонник жанра.
я же говорил о "Дракуле" Брэма Стокера. по моему тихому мнению, экранизация Копполы куда интересней самой книги.
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10k
Corvus Corax DeadMan Час назад
Тоже мое личное мнение - "Лифт на эшафот", фильм лучше.
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