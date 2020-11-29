Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить

Удивительно, что на свободу распространения данного юмористического направления пока еще никто не посягнул. Что-то подсказывает, что это не на долго. Посмейтесь вдоволь, пока не запретили!

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1. Начать данный пост хочется с кладбищенского юмора 0 Источник:

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2. И смех и грех 0 Источник:

3. Главное помнить, что выход есть всегда! 0 Источник:

4. Да, подобные стихотворения вызывают противоречивые чувства 0 Источник:

5. Мне одному кажется, что эти ребята что-то знают... 0 Источник:

6. Продолжаем карантинную тематику 0 Источник:

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8. Мы живем в век великих изобретений 0 Источник:

9. Вы тоже обожаете каламбуры? 0 Источник:

10. Что вы знаете о зависти... 0 Источник:

11. Смотря с какой стороны посмотреть 0 Источник:

12. Фантазия, остановись! 0 Источник:

13. Учат в школе 0 Источник:

14. Жители Санкт-Петербурга, день добрый! 0