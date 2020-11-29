Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить

Удивительно, что на свободу распространения данного юмористического направления пока еще никто не посягнул. Что-то подсказывает, что это не на долго. Посмейтесь вдоволь, пока не запретили!
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2. Девушки и любят за внутренний мир. Вашего кошелька. А на Ваше лицо им плевать, главное отличить от обезьяны, а то неудобно может получиться