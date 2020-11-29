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Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить

Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить (16 фото)

Автор:
29 ноября 2020 19:22
Сообщество : Юмор
Метки: болезнь   пандемия   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
11174
16
Удивительно, что на свободу распространения данного юмористического направления пока еще никто не посягнул. Что-то подсказывает, что это не на долго. Посмейтесь вдоволь, пока не запретили!
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Метки: болезнь   пандемия   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
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9  комментариев
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6k
Nikita 2 часа назад
Питерская шутейка?
Питерская шутейка?
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4k
konon_1983 5 минут назад
Нах такие шуточки...
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37k
doker 15 минут назад
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
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8k
Andrey Komarov 53 минуты назад
Пояснить который за что?
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40k
Митрий Час назад
Поясни.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. ЗавИсть. Я настаиваю.
2. Девушки и любят за внутренний мир. Вашего кошелька. А на Ваше лицо им плевать, главное отличить от обезьяны, а то неудобно может получиться
1. ЗавИсть. Я настаиваю. 2. Девушки и любят за внутренний мир. Вашего кошелька. А на Ваше лицо им плевать, главное отличить от обезьяны, а то неудобно может получиться
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Доктор то в говно. Чуваку явно не в состоянии "нужен ИВЛ"
Доктор то в говно. Чуваку явно не в состоянии "нужен ИВЛ"
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26k
bgv 2 часа назад
10. У меня была старая пятерка ,о завести я знаю все.
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994
☣️Месть печенегов☣️ bgv 2 часа назад
О! ЗавЕсти пятёрку!
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