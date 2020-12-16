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Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит

Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит (15 фото)

Автор:
16 декабря 2020 16:35
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   2021   год   новый год   пандемия   прикол   смех   юмор   
2190
15
2020 год стал для многих настоящим испытанием, не удивительно, что люди мечтают о его завершении. Самые нетерпеливые уже начали проводит всевозможные обряды изгнания. Только посмотрите, что из этого выходит.
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Метки: 2020   2021   год   новый год   пандемия   прикол   смех   юмор   
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6  комментариев
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9k
Лехахуторской 58 минут назад
Что то рановато прощаться начали.
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Ivan 12 минут назад
Жаловаться не буду. В финансовом плане у меня все в полном порядке. Все родные живы и здоровы, жду пополнения. Ну, намордник и намордник, я не ношу. Переболел и переболел, ничего страшного. Знаю, что другим очень тяжело, и мне искренне их жалко, но лично мне жаловаться точно грешно.
Из плохого-только лобовуха треснула, жду под заказ.
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28k
Минчанин Полчаса назад
Что вы ноете, блин?

2020 у них плохой. А что - 90-е тут уже успели позабыть?

Или - большинство ноющих про "ужасный 2020" в 90-е ещё не родились?

А так - год как год. Со своими проблемами. Ну, подумаешь, пандемия. Страшно-страшно.
В 1918-1920 страшнее было.
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208
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну скажем в 21 веке действительно худший год . И емли сравнивать с годами 1 или 2 мировой не совсем корректно, то , от испанки в 1919 году смертность была выше, не говоря о прочих проблемах 100 летней давности .
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7k
Barachek_Obachek 57 минут назад
Ок. Выйдешь на пенсию на год позже
Ок. Выйдешь на пенсию на год позже
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