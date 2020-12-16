Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит

2020 год стал для многих настоящим испытанием, не удивительно, что люди мечтают о его завершении. Самые нетерпеливые уже начали проводит всевозможные обряды изгнания. Только посмотрите, что из этого выходит.

0

1. Этот год был богат на события 0 Источник:

×

2. Какой год, такие и игрушки 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. И смех и грех 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. А ведь этот парень прав... 0 Источник:

7. Есть теория, что 2020 год никогда не закончится 0 Источник:

8. Потихоньку появляются и прогнозы на год 2021 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Пробежка в честь завершения этого года 0 Источник:

12. 2020 год, уходи! 0 Источник:

13. 0 Источник: