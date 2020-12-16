Люди начали прощаться с 2020 годом: как это происходит

2020 год стал для многих настоящим испытанием, не удивительно, что люди мечтают о его завершении. Самые нетерпеливые уже начали проводит всевозможные обряды изгнания. Только посмотрите, что из этого выходит.
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Из плохого-только лобовуха треснула, жду под заказ.
2020 у них плохой. А что - 90-е тут уже успели позабыть?
Или - большинство ноющих про "ужасный 2020" в 90-е ещё не родились?
А так - год как год. Со своими проблемами. Ну, подумаешь, пандемия. Страшно-страшно.
В 1918-1920 страшнее было.