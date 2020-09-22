Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост

В данную подборку запрещен вход впечатлительным, религиозным и высокоморальным людям. Черный юмор способны понять лишь единицы, поэтому, господа избранные,милости просим!
1. Даный пост хочется начать с актуалочки. Ходят слухи, что Ефремов уже нашел источник дохода в тюрьме
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