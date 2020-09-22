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Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост

Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост (17 фото)

Автор:
22 сентября 2020 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: ефремов   прикол   смерть   смех   унижение   черный юмор   юмор   
4292
17
В данную подборку запрещен вход впечатлительным, религиозным и высокоморальным людям. Черный юмор способны понять лишь единицы, поэтому, господа избранные,милости просим!

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Метки: ефремов   прикол   смерть   смех   унижение   черный юмор   юмор   
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Alexey Berestenko 40 минут назад
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
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