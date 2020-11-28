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Выясняем причину появления конденсата на окнах и избавляемся от него

Выясняем причину появления конденсата на окнах и избавляемся от него (1 фото)

Автор:
28 ноября 2020 15:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Лайфхак   запотевание   конденсат   окно   пластиковое окно   ремонт   совет   
4763
1
Внимание, данный пост посвящен исключительно пластиковым окнам. Они выглядят достаточно эстетично и надежно защищают помещения от агрессивной внешней среды. Но и иногда случается так, что на них появляется конденсат – это звоночек для того, чтобы задуматься и начать решать проблему, так как это не является нормой. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: Лайфхак   запотевание   конденсат   окно   пластиковое окно   ремонт   совет   
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9  комментариев
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7k
Алеksей 2 часа назад
Прошу прокомментировать данные пункты:
4. Некачественная фурнитура или стеклопакет.
5. Двухкамерный стеклопакет. Такое решение обычно используется в нежилых помещениях. При установке двухкамерного стеклопакета в доме, может возникать тот самый конденсат.

4. Какое отношение фурнитура имеет к стеклопакету?!
5. а какой нужно? однокамерный? или 3-х, 5-и, 20-и камерный?
Согласен только частично с монтажом, когда установка произведена на анкера или нагеля, вместо пластин. Но основная причина это херовая вентиляция вкупе с повышенной влажностью - просто проветрить пора помещение; вместо правильного и рекомендованного профиля с правильно выбранным пакетом выбран дешёвый 60мм (58мм) с таким же простым однокамерным пакетом, но, опять же,при повышенной влажности и плохой вентиляции. Про подоконники и батареи верно: подоконник не должен перекрывать батарею далее чем до её середины, в противном случае в неё должны быть врезаны вент решётки, но, опять же - влажность должна быть в норме!!!
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1k
Светлана 5 минут назад
Что делать если конденсат появляется изнутри стеклопакета? У меня двухкамерный.
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1k
Бубырь донской 13 минут назад
Двухкамерный стеклопакет-это стандарт для большинства жилых помещений. Если проще - в 2-х камерном стеклопакете 3 стекла.
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19k
Mike Miller Полчаса назад
Песок мокрый из-зв пролитой на него воды...

Примерно такой же уровень информативности у поста
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16k
бат св 49 минут назад
"1. Комнатные цветы на подоконнике – это не к добру. Речь идет о различных испарениях, сами понимаете."(с)
-Я все понял..

Ссылка youtu.be
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−1
Максим 52 минуты назад
А еще про деревянные окна, без пакета можно?
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2k
noroutetohost 59 минут назад
смешайте спирт с апельсиновым соком и выпейте, вам будет не до конденсата
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
Ни о чём.
Конденсат на окнах означает, что воздух в комнате не пересушен. Гигрометр скажет, нужно ли принимать меры.
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