Выясняем причину появления конденсата на окнах и избавляемся от него

×

1. В квартире неисправна вентиляция, из-за чего влажность в помещении превышает допустимые нормы. В таких случаях окна запотевают после того, как кто-то сходил в душ или во время приготовления пищи.2. Неправильно установлены батареи. Если у вас широкие подоконники, то тепло может неравномерно распределяться по квартире. Нижняя часть окна остается холодной – получаем эффект запотевания.3. Ошибки при монтаже – классический случай.4. Некачественная фурнитура или стеклопакет.5. Двухкамерный стеклопакет. Такое решение обычно используется в нежилых помещениях. При установке двухкамерного стеклопакета в доме, может возникать тот самый конденсат.6. Износился уплотнитель. Все имеет срок службы – здесь нет ничего удивительного.