Выясняем причину появления конденсата на окнах и избавляемся от него

Внимание, данный пост посвящен исключительно пластиковым окнам. Они выглядят достаточно эстетично и надежно защищают помещения от агрессивной внешней среды. Но и иногда случается так, что на них появляется конденсат – это звоночек для того, чтобы задуматься и начать решать проблему, так как это не является нормой. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Причины появления конденсата:
1. В квартире неисправна вентиляция, из-за чего влажность в помещении превышает допустимые нормы. В таких случаях окна запотевают после того, как кто-то сходил в душ или во время приготовления пищи.
2. Неправильно установлены батареи. Если у вас широкие подоконники, то тепло может неравномерно распределяться по квартире. Нижняя часть окна остается холодной – получаем эффект запотевания.
3. Ошибки при монтаже – классический случай.
4. Некачественная фурнитура или стеклопакет.
5. Двухкамерный стеклопакет. Такое решение обычно используется в нежилых помещениях. При установке двухкамерного стеклопакета в доме, может возникать тот самый конденсат.
6. Износился уплотнитель. Все имеет срок службы – здесь нет ничего удивительного.
2. Неправильно установлены батареи. Если у вас широкие подоконники, то тепло может неравномерно распределяться по квартире. Нижняя часть окна остается холодной – получаем эффект запотевания.
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3. Ошибки при монтаже – классический случай.
4. Некачественная фурнитура или стеклопакет.
5. Двухкамерный стеклопакет. Такое решение обычно используется в нежилых помещениях. При установке двухкамерного стеклопакета в доме, может возникать тот самый конденсат.
6. Износился уплотнитель. Все имеет срок службы – здесь нет ничего удивительного.
Профилактика появления конденсата (действуем на опережение):
1. Комнатные цветы на подоконнике – это не к добру. Речь идет о различных испарениях, сами понимаете.
2. Два раза в день проветривайте помещение.
3. Следите за тем, чтобы вентиляция в вашей квартире работала исправно.
4. Раз в 5 лет вызывайте специалиста, чтобы он обслужил фурнитуру и поменял уплотнители.
5. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей квартире была правильная циркуляция воздуха (сделайте подоконники короче, либо сделайте в них технологические отверстия).
6. Увеличьте температуру воздуха в доме.
2. Два раза в день проветривайте помещение.
3. Следите за тем, чтобы вентиляция в вашей квартире работала исправно.
4. Раз в 5 лет вызывайте специалиста, чтобы он обслужил фурнитуру и поменял уплотнители.
5. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей квартире была правильная циркуляция воздуха (сделайте подоконники короче, либо сделайте в них технологические отверстия).
6. Увеличьте температуру воздуха в доме.
Избавляемся от конденсата, который уже появился
1. Отмойте окна. Конденсат «очень любит» жирные поверхности.
2. Обработайте окна солевым раствором (1 ч. л. на 4 литра воды).
3. Смешайте спирт с глицерином в пропорции 10:1 и натрите получившемся раствором окно. Спирт испарится, а на окне остается спасительная глицериновая пленка.
Удачи вам на войне с конденсатом!
2. Обработайте окна солевым раствором (1 ч. л. на 4 литра воды).
3. Смешайте спирт с глицерином в пропорции 10:1 и натрите получившемся раствором окно. Спирт испарится, а на окне остается спасительная глицериновая пленка.
Удачи вам на войне с конденсатом!
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4. Некачественная фурнитура или стеклопакет.
5. Двухкамерный стеклопакет. Такое решение обычно используется в нежилых помещениях. При установке двухкамерного стеклопакета в доме, может возникать тот самый конденсат.
4. Какое отношение фурнитура имеет к стеклопакету?!
5. а какой нужно? однокамерный? или 3-х, 5-и, 20-и камерный?
Согласен только частично с монтажом, когда установка произведена на анкера или нагеля, вместо пластин. Но основная причина это херовая вентиляция вкупе с повышенной влажностью - просто проветрить пора помещение; вместо правильного и рекомендованного профиля с правильно выбранным пакетом выбран дешёвый 60мм (58мм) с таким же простым однокамерным пакетом, но, опять же,при повышенной влажности и плохой вентиляции. Про подоконники и батареи верно: подоконник не должен перекрывать батарею далее чем до её середины, в противном случае в неё должны быть врезаны вент решётки, но, опять же - влажность должна быть в норме!!!
Примерно такой же уровень информативности у поста
-Я все понял..
Конденсат на окнах означает, что воздух в комнате не пересушен. Гигрометр скажет, нужно ли принимать меры.