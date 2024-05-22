Модницы метро Питера на связи: культура, образы и самобытность

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Метро Санкт-Петербурга - это вам не столичная подземка, здесь царит особая атмосфера. Да, её лучше один раз увидеть!
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В - "вежливость".