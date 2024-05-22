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Модницы метро Питера на связи: культура, образы и самобытность

Модницы метро Питера на связи: культура, образы и самобытность

Автор:
22 мая 2024 19:45
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Питер   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   мода   подземка   смех   
2369
16

Метро Санкт-Петербурга - это вам не столичная подземка, здесь царит особая атмосфера. Да, её лучше один раз увидеть!

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Метки: Метро   Питер   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   мода   подземка   смех   
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13  комментариев
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7k
hhwost Час назад
у них там интересный обычай - войдя в вагон все снимают рюкзаки, чтобы окружающих не толкать.
В - "вежливость".
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21k
anpetrof Минуту назад
Комментарий к фото
Тут как раз наоборот - весь вагон свободный
...
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12k
Дмитрий 21 минуту назад
Как не житель Санкт-Петербурга и Москвы скажу. Последние годы как то часто получилось побывать и там, и там в одно время(месяце), скажу. В Москве много мажоров. Прям видно, что Москва богаче. Но вот в Питере вот таких е... тых в разы больше. Да и народ попроще!
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19
evgenylevichev 21 минуту назад
На фото 9 - пацанская игра из прошлого века - висячки. В 70ые прошлого века мы так развлекались...
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7k
Трям Полчаса назад
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7k
Трям Полчаса назад
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Сыр косичка ))
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274
golubtcov31@mail.ru 43 минуты назад
Причём обе!
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7k
Трям 2 часа назад
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Кокое аниме, чудила? Это из Билли из Пилы!
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1053 поста (1099 в горячем)

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