Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке

В Роспотребнадзоре и в ВОЗ, похоже, не считают убедительными результаты, которые получили ученые, обследовавшие больных COVID-19 – курящих и некурящих
Курить – благополучию человека вредить? А как же!
В Международный день отказа от курения, который прогрессивная мировая общественность празднует в третий четверг ноября – 19 ноября в нынешнем 2020 году - Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте масштабное заявление, озаглавленное «Об употреблении табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор ) «напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор ) «напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены».
На самом же деле, не всё так однозначно.
Нет худа без добра, как говорится. Об этом свидетельствует таинственный феномен, обнаруженный французскими медиками под руководством профессора Захира Амура (Zahir Amoura). Полученные результаты они обнародовали в вестнике национальной академии наук (French Academy of Sciences’ Biology Reports) в докладе с недвусмысленным названием «Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19». Сообщили, что обследовали почти 500 пациентов госпиталя Питье-Сальпетриер в Париже (Paris’s Pitiе-Salpеtriеre hospital) с выявленными вирусами SARS-CoV-2 – теми самыми, которые вызвали пандемию COVID-19. Курильщиков среди обследованных не набралось и 5 процентов. Это при том, что во Франции курят более 25 процентов населения.
- У курильщиков симптоматическая форма заболевания развивалась в 5 раз реже, чем у некурящих, а госпитализированных было в 4 раза меньше, - удивлялась участница исследований профессор Флоранс Тубах (Florence Tubach) в интервью газете Le Figaro спустя примерно месяц после их начала.
- Защитный фактор такого масштаба крайне редко встречается в эпидемиологии, - рассказывала она.
Коллеги Амура и Тубах получили схожие результаты в парижской больнице Publique-Hоpitaux de Paris. Там среди 11 тысяч госпитализированных с диагнозом COVID-19 заядлых курильщиков оказалось менее 8 процентов. О чем свидетельствуют наблюдения? О том, что курильщики заражаются вирусами SARS-CoV-2 реже, чем некурящие. И не только во Франции.
Китайские медики обследовали тысячу зараженных. Регулярно «дымящих» набралось среди них примерно 12 процентов - при том, что курят почти треть китайцев.
Захир Амур крамольно полагает: «в табаке однозначно есть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2». Но что? Никто толком не знает. Ученые пока не разобрались. Но гипотезу уже выдвинули. Предполагают, что вирусы нацеливаются на те же самые ацетилхолиновые рецепторы, имеющиеся в эпителиальных клетках легких, к которым прикрепляются молекулы никотина. Будто бы одна дрянь, заняв свои места, блокирует другую. Возможно, но не факт. Отсюда, пожалуй, и очевидное недоверие со стороны Роспотребнадзора, который и словом не обмолвился о результатах, полученных западными и восточными коллегами.
Впрочем, и коллеги - китайские и французские медики - рекомендуют до прояснения ситуации не делать вывод, будто бы курить полезно. В сигаретном дыме полно токсичных и опасных соединений, способных рано или поздно довести до смерти.
И уж чего точно не стоит – так это начинать курить в профилактических целях. Поскольку вряд ли получится «забить» легочные рецепторы никотином или чем-то еще из сигаретного дыма настолько, чтобы совсем не оставить мест вирусам. Ведь речь шла о том, что «защищенными» оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные «дозы» табачного дыма - в 100 раз превышающие те, которые способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты. Вспомните Тома Сойера и Гекельберри Финна, попытавшихся впервые выкурить трубку, сбежав на необитаемый остров. Отравились дымом так, что еле живые остались.
Роспотребнадзор в своем заявлении пугает ещё пуще – перечисляет десятки заболеваний поджидающих курильщиков. Включая рефлюкс, импотенцию и аневризму сосудов мозга, которая приводит к субарахноидальному кровоизлиянию.
- У курильщиков симптоматическая форма заболевания развивалась в 5 раз реже, чем у некурящих, а госпитализированных было в 4 раза меньше, - удивлялась участница исследований профессор Флоранс Тубах (Florence Tubach) в интервью газете Le Figaro спустя примерно месяц после их начала.
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- Защитный фактор такого масштаба крайне редко встречается в эпидемиологии, - рассказывала она.
Коллеги Амура и Тубах получили схожие результаты в парижской больнице Publique-Hоpitaux de Paris. Там среди 11 тысяч госпитализированных с диагнозом COVID-19 заядлых курильщиков оказалось менее 8 процентов. О чем свидетельствуют наблюдения? О том, что курильщики заражаются вирусами SARS-CoV-2 реже, чем некурящие. И не только во Франции.
Китайские медики обследовали тысячу зараженных. Регулярно «дымящих» набралось среди них примерно 12 процентов - при том, что курят почти треть китайцев.
Захир Амур крамольно полагает: «в табаке однозначно есть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2». Но что? Никто толком не знает. Ученые пока не разобрались. Но гипотезу уже выдвинули. Предполагают, что вирусы нацеливаются на те же самые ацетилхолиновые рецепторы, имеющиеся в эпителиальных клетках легких, к которым прикрепляются молекулы никотина. Будто бы одна дрянь, заняв свои места, блокирует другую. Возможно, но не факт. Отсюда, пожалуй, и очевидное недоверие со стороны Роспотребнадзора, который и словом не обмолвился о результатах, полученных западными и восточными коллегами.
Впрочем, и коллеги - китайские и французские медики - рекомендуют до прояснения ситуации не делать вывод, будто бы курить полезно. В сигаретном дыме полно токсичных и опасных соединений, способных рано или поздно довести до смерти.
И уж чего точно не стоит – так это начинать курить в профилактических целях. Поскольку вряд ли получится «забить» легочные рецепторы никотином или чем-то еще из сигаретного дыма настолько, чтобы совсем не оставить мест вирусам. Ведь речь шла о том, что «защищенными» оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные «дозы» табачного дыма - в 100 раз превышающие те, которые способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты. Вспомните Тома Сойера и Гекельберри Финна, попытавшихся впервые выкурить трубку, сбежав на необитаемый остров. Отравились дымом так, что еле живые остались.
Роспотребнадзор в своем заявлении пугает ещё пуще – перечисляет десятки заболеваний поджидающих курильщиков. Включая рефлюкс, импотенцию и аневризму сосудов мозга, которая приводит к субарахноидальному кровоизлиянию.
Тайна, покрытая табачным дымом
Сведения, пусть и скудные, о защитном влиянии табачного дыма воодушевили конспирологов, которые обратили внимание на то, что распространение коронавирусов Sars-Cov-2 совпало с антитабачной кампанией, принявшей глобальные масштабы. Курильщиков начали притеснять. Многие бросили. Особенно американцы. И теперь США лидируют по числу больных COVID-19 и скончавшихся от этой китайской заразы. Совпадение? Кто знает…
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Метки: COVID-19 коронавирус курение
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Прогрессивная мировая общественность празднует день молодого вина- Божоле нуво.
Что и не снилось нашим мудрецам."
Объясняю, как это всё работает и почему.
Курение - вред. Первое, с чем столкнётся курильщик - поражаются все сосуды. Вся сосудисто-сердечно-лёгочная система.
Мы можете себя убеждать в обратном, но.
Варикоз - это первая [мат]. Серьёзно, вены вздымаются как прилив.
Альцгеймер, тремор, и прочие "прелести" - это всё нас ждёт. Курильщик поймёт о чём я говорю. Это реасьность.
Сердце - есть мышца. Она требует кровеносной подпитки. Когда мы курим - сосуды будто с ума сходят. То расширяются, то сужаются. енщё закупорка вен происходит - всё это дёт эффект того, что сердце хуже работает. Тахикардия (лёгкая) - это нормально для курильщика.
Лёгкие. Смолы, из сигарет - это зло. Кто не курил дома, с закрытыми окнами, вряд-ли пойёмт. но, смолы буквально везде.
Вполне нормально,ч то курильщик "вдыхает" на половину, четверть, или меньше груди. Это тупо норма для нас.
Так вот. все клетки поражены сильнейшим ядом.
Это инсектицид, но не всё так однозначно. Вирусы реально меньше живут в клетках, которые насыщены никотином и его производными. Просто нет.
Так и получается, что курищики хоть и болеют, вирус крайне "неохотно" проникает в клетки, которые на пределе пытаются производить свою функцию.
Запахи - теряем. Вкус - теряем. но задышки нет. Мы с ней живём. Каждый день.
Нужно ли курить? - мой ответ НЕТ!. Ни в коем случае.
У меня друзья 32-33 года умирают от тромба с ноги. Двоим ампутировали ноги, из-за курения ( глубокий тромбоз).
=)
Пройдёт время, и вы [мат] от того, что (какие болячки) принесёт вам курение. Просто смерть [мат].
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19
Выводы
На момент выхода данного обзора существующие рецензируемые исследования указывают что курение связано с более тяжелым протеканием болезни и смертью у госпитализированных с Ковид-19. Однако, несмотря на явную связь с тяжелым протеканием болезни, нет опубликованных результатов которые бы показывали точный риск для курящих болеющих Ковид-19. Статистические исследования необходимы для ответа на эти вопросы.
Conclusions
At the time of this review, the available evidence suggests that smoking is associated with increased severity of disease and death in hospitalized COVID-19 patients. Although likely related to severity, there is no evidence to quantify the risk to smokers of hospitalization with COVID-19 or of infection by SARS-CoV-2 was found in the peer-reviewed literature. Population-based studies are needed to address these questions.
Более 8 из 10 случаев рака легких вызваны курением. У инфркта сердца статистика аналогичная. Против фактов не попрёшь, дорогие мои пыхтелки. ))