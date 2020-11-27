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Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке

Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 22:13
Метки: COVID-19   коронавирус   курение   
1295
1
В Роспотребнадзоре и в ВОЗ, похоже, не считают убедительными результаты, которые получили ученые, обследовавшие больных COVID-19 – курящих и некурящих

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Метки: COVID-19   коронавирус   курение   
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29k
Азат Баширов Час назад
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47k
alertol Азат Баширов 55 минут назад
Когда курение было выгоднее чем борьба с ним, врачи доказывали в серьёзных исследованиях что курение полезно. Когда стало выгоднее бороться, стали бороться. Где бабки крутятся, там правда вторична.
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9k
alexis 7 минут назад
В Международный день отказа от курения, который прогрессивная мировая общественность празднует в третий четверг ноября (C)
Прогрессивная мировая общественность празднует день молодого вина- Божоле нуво.
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39k
Максим Т. 24 минуты назад
"Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам."
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Бред. Почему не указан процент некурильщиков, заболевших коронавирусом, к общему числу некурильщиков? Лукавая игра цифрами да и только по заказу табачных компаний.
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260
Николя Бухталин Полчаса назад
Я - курящий. Жестко.
Объясняю, как это всё работает и почему.
Курение - вред. Первое, с чем столкнётся курильщик - поражаются все сосуды. Вся сосудисто-сердечно-лёгочная система.
Мы можете себя убеждать в обратном, но.
Варикоз - это первая [мат]. Серьёзно, вены вздымаются как прилив.
Альцгеймер, тремор, и прочие "прелести" - это всё нас ждёт. Курильщик поймёт о чём я говорю. Это реасьность.
Сердце - есть мышца. Она требует кровеносной подпитки. Когда мы курим - сосуды будто с ума сходят. То расширяются, то сужаются. енщё закупорка вен происходит - всё это дёт эффект того, что сердце хуже работает. Тахикардия (лёгкая) - это нормально для курильщика.
Лёгкие. Смолы, из сигарет - это зло. Кто не курил дома, с закрытыми окнами, вряд-ли пойёмт. но, смолы буквально везде.
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260
Николя Бухталин 24 минуты назад
так вот. В лёгких, наивно полагать, что иначе будет - точно такая же картина. Оёгкие умирают. Организм активизируется, и старается компенсировать.
Вполне нормально,ч то курильщик "вдыхает" на половину, четверть, или меньше груди. Это тупо норма для нас.
Так вот. все клетки поражены сильнейшим ядом.
Это инсектицид, но не всё так однозначно. Вирусы реально меньше живут в клетках, которые насыщены никотином и его производными. Просто нет.
Так и получается, что курищики хоть и болеют, вирус крайне "неохотно" проникает в клетки, которые на пределе пытаются производить свою функцию.
Запахи - теряем. Вкус - теряем. но задышки нет. Мы с ней живём. Каждый день.
Нужно ли курить? - мой ответ НЕТ!. Ни в коем случае.
У меня друзья 32-33 года умирают от тромба с ноги. Двоим ампутировали ноги, из-за курения ( глубокий тромбоз).
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260
Николя Бухталин 23 минуты назад
НО, да, коронавирус они перенесли в крайне лёгкой форме. Вот и думайте..
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260
Николя Бухталин 23 минуты назад
P.S. Не болейте (!)
=)
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260
Николя Бухталин 14 минут назад
Как-то скомкано. Но послушайте. Вирус любит здоровые клетки. Те, которые поражены сильнейшим ядом - они будто "обходят". По ощущениям, как простой бронхит.
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260
Николя Бухталин 13 минут назад
Но, стоит ли курить? Нет, [мат], Нет!
Пройдёт время, и вы [мат] от того, что (какие болячки) принесёт вам курение. Просто смерть [мат].
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11k
U55R 37 минут назад
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−157
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−157
47k
alertol 58 минут назад
Любопытно другое. Вирус должен наоборот поражать курильщиков в бОльшей степени, ибо в курилках часто собираются много человек, стреляют сигареты друг у друга, и даже курят "одну на двоих" (последнее особенно часто в среде бомжей-алкашей, но среди них также процент заболеваний минимален.)
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44k
Похабыч Автор поста alertol 51 минуту назад
Вывод очевиден - зараза к заразе не пристаёт!
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143
ctrlc Час назад
Ну есть КП, а есть ВОЗ.

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/smoking-and-covid-19
Выводы

На момент выхода данного обзора существующие рецензируемые исследования указывают что курение связано с более тяжелым протеканием болезни и смертью у госпитализированных с Ковид-19. Однако, несмотря на явную связь с тяжелым протеканием болезни, нет опубликованных результатов которые бы показывали точный риск для курящих болеющих Ковид-19. Статистические исследования необходимы для ответа на эти вопросы.

Conclusions

At the time of this review, the available evidence suggests that smoking is associated with increased severity of disease and death in hospitalized COVID-19 patients. Although likely related to severity, there is no evidence to quantify the risk to smokers of hospitalization with COVID-19 or of infection by SARS-CoV-2 was found in the peer-reviewed literature. Population-based studies are needed to address these questions.
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30k
parallax Час назад
Ударим раком лёгких по коронавирусу!
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30k
parallax 43 минуты назад
Курильщики негодуют

Более 8 из 10 случаев рака легких вызваны курением. У инфркта сердца статистика аналогичная. Против фактов не попрёшь, дорогие мои пыхтелки. ))
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44k
Похабыч Автор поста parallax Полчаса назад
Онищенко ты наш, речь не про пользу курения..
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parallax Похабыч Полчаса назад
Да ладно отнекиваться. Прочитав эту фишку, в душе курильщики уже разомлели и смакуют самоуспокаивающие мысли.
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42k
Daniel Rumiantsev parallax 22 минуты назад
за нас не переживай, мы и без ковида найдем, от чего помереть
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