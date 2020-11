Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке

×

Нет худа без добра, как говорится. Об этом свидетельствует таинственный феномен, обнаруженный французскими медиками под руководством профессора Захира Амура (Zahir Amoura). Полученные результаты они обнародовали в вестнике национальной академии наук (French Academy of Sciences’ Biology Reports) в докладе с недвусмысленным названием «Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19». Сообщили, что обследовали почти 500 пациентов госпиталя Питье-Сальпетриер в Париже (Paris’s Pitiе-Salpеtriеre hospital) с выявленными вирусами SARS-CoV-2 – теми самыми, которые вызвали пандемию COVID-19. Курильщиков среди обследованных не набралось и 5 процентов. Это при том, что во Франции курят более 25 процентов населения.- У курильщиков симптоматическая форма заболевания развивалась в 5 раз реже, чем у некурящих, а госпитализированных было в 4 раза меньше, - удивлялась участница исследований профессор Флоранс Тубах (Florence Tubach) в интервью газете Le Figaro спустя примерно месяц после их начала.- Защитный фактор такого масштаба крайне редко встречается в эпидемиологии, - рассказывала она.Коллеги Амура и Тубах получили схожие результаты в парижской больнице Publique-Hоpitaux de Paris. Там среди 11 тысяч госпитализированных с диагнозом COVID-19 заядлых курильщиков оказалось менее 8 процентов. О чем свидетельствуют наблюдения? О том, что курильщики заражаются вирусами SARS-CoV-2 реже, чем некурящие. И не только во Франции.Китайские медики обследовали тысячу зараженных. Регулярно «дымящих» набралось среди них примерно 12 процентов - при том, что курят почти треть китайцев.Захир Амур крамольно полагает: «в табаке однозначно есть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2». Но что? Никто толком не знает. Ученые пока не разобрались. Но гипотезу уже выдвинули. Предполагают, что вирусы нацеливаются на те же самые ацетилхолиновые рецепторы, имеющиеся в эпителиальных клетках легких, к которым прикрепляются молекулы никотина. Будто бы одна дрянь, заняв свои места, блокирует другую. Возможно, но не факт. Отсюда, пожалуй, и очевидное недоверие со стороны Роспотребнадзора, который и словом не обмолвился о результатах, полученных западными и восточными коллегами.Впрочем, и коллеги - китайские и французские медики - рекомендуют до прояснения ситуации не делать вывод, будто бы курить полезно. В сигаретном дыме полно токсичных и опасных соединений, способных рано или поздно довести до смерти.И уж чего точно не стоит – так это начинать курить в профилактических целях. Поскольку вряд ли получится «забить» легочные рецепторы никотином или чем-то еще из сигаретного дыма настолько, чтобы совсем не оставить мест вирусам. Ведь речь шла о том, что «защищенными» оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные «дозы» табачного дыма - в 100 раз превышающие те, которые способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты. Вспомните Тома Сойера и Гекельберри Финна, попытавшихся впервые выкурить трубку, сбежав на необитаемый остров. Отравились дымом так, что еле живые остались.Роспотребнадзор в своем заявлении пугает ещё пуще – перечисляет десятки заболеваний поджидающих курильщиков. Включая рефлюкс, импотенцию и аневризму сосудов мозга, которая приводит к субарахноидальному кровоизлиянию.