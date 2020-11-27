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15 фотографий, которые запросто могут вывести из себя даже пофигиста

15 фотографий, которые запросто могут вывести из себя даже пофигиста (16 фото)

Автор:
27 ноября 2020 19:40
Сообщество : Юмор
Метки: Вывести из себя   люди   мелочь   пофигист   равновесие   стресс   терпение   
9585
16

Современные люди очень подвержены стрессам, и часто нужна всего одна капля, чтобы переполнить чашу нашего терпения. Конечно мы уговариваем себя, что нечего волноваться по пустякам, но тут же любая мелочь может вывести нас из равновесия. В этом посте вы увидите снимки, которые многим могут расшатать нервную систему. Проверьте себя, хорошо ли вы умеете держать себя в руках!

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Метки: Вывести из себя   люди   мелочь   пофигист   равновесие   стресс   терпение   
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12  комментариев
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35
Миша Час назад
Чего у вас с нервами если такие мелочи жизни могут Вас запросто вывести из себя. Воспитывались в тепличных условиях опекаемые заботами нянечек, не теряли родных и близких людей,не встречались на жизненном пути тупицы начальники, не врезались в вашу машину пьяные придурки с большими связями и адвокатами в карманах, не делали ремонт в доме, не сидели неделю без света и воды. Ай тортик криво порезали, какой ужас! Ой, котик может испачькаться... Поверьте на слово, у Вас еще всё впереди. Берегите нервы.
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1k
Ertin Полчаса назад
Чё-то как-то пофиг...
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374
whyicannotremovemyprofile 2 часа назад
ну, если не дадут поджечь шерсть на расчёске, то выведут... а в общем - банальщина.
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33k
Дворняга 2 часа назад
15 фотографий, которые запросто могут вывести из себя даже пофигиста
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7k
Cornho Дворняга 2 часа назад
15 фотографий, которые запросто могут вывести из себя даже пофигиста
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833
евгений 2 часа назад
Ну вы садисты конечно
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Ты это,возьми за правило-засаживай глубже!
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18k
Альберт Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Не могу глубже,
могу чаще...
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Он тебе поможет.
Он тебе поможет.
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Говорили тебе-пора вызывать ассенизаторов.
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Комментарий к фото
Могу уверить чистым,если не зайдет к мужикам в ремзону.
Могу уверить чистым,если не зайдет к мужикам в ремзону.
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