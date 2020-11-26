В Австралии семья обнаружила ночью в своей ванной гигантского питона

Оказалось, что ночью к ним в дом проник гигантский питон, который решил выбраться на волю через окно, попутно разбрасывая и разбивая все, что попадалось ему на пути.



Супруги немедленно позвонили специалистам по змеям, и те увезли рептилию в безопасное место подальше от города. Как питон попал в ванную, так и осталось загадкой.