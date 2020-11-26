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В Австралии семья обнаружила ночью в своей ванной гигантского питона

В Австралии семья обнаружила ночью в своей ванной гигантского питона (4 фото)

Автор:
26 ноября 2020 09:33
Сообщество : Животные
Метки: австралия   в мире   гигантский питон   животные   змея   люди   питон   фото   
157
4
Они проснулись от странных звуков и решили, что их грабят.

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Метки: австралия   в мире   гигантский питон   животные   змея   люди   питон   фото   
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Дядя Витя 41 минуту назад
Австралия и Индия - на мой взгляд страшнейшие страны нв Земле!
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