Муромский суд оправдал изобретателя "вечного двигателя", нагревшего бюджет на 113 миллионов рублей

И нашел их. В 2006 году на его изобретение повелась администрация города Мурома, которую тогда возглавлял Валентин Качеван. Он и его заместитель Ширшов, а также начальник управления ЖКХ Копытин, директор и главный инженер «Тепловых сетей» поленились открыть учебник физики за 8 класс и купились на идею сэкономить на отоплении города. Видимо, их впечатлили регалии Евгения Мурышева - академик "Российского отделения Международной академии информатизации при экономическом совете ООН". Никого не смутило не только нарушение законов физики, но и то, что в "международную академию" входили уфологи, астрологи и экстрасенсы. Впрочем, патент был вполне настоящий.





Мэр Качеван и его администрация с лету заключили с Мурышевым договор, по которому ему должны были ежегодно выплачивать 50% предположительно сэкономленной на отоплении города суммы. Предположительно! Никто даже не усомнился в расчетах изобретателя вечного двигателя. Это примерно 1 миллион рублей в год. И исправно платили до 2011 года, когда Валентина Качевана сменил Евгений Рычков, который заинтересовался, что за чудо-прибор такой. Тут и выяснилось, что экономии никакой нет, а миллионы из бюджета улетают стабильно. И будут улетать - предыдущая администрация заключила договор до 2023 года!





Пять лет понадобилось, чтобы расторгнуть сделку по суду, и вплоть до 2016 года Мурышеву продолжали платить за вечный двигатель. Всего выплатили 113 миллионов рублей. Потом, наконец, следком возбудил уголовное дело за мошенничество.





Расследование шло больше двух лет, понадобились десятки экспертиз, чтобы подтвердить то, что знает любой старшеклассник: вечного двигателя не бывает. И "квантового преобразователя", соответственно, тоже. В 2018 году дело дошло до суда, но заседания десятки раз откладывались по состоянию здоровья подсудимого - Евгению Мурышеву сейчас 73 года. И вот, наконец, 24 ноября муромский городской суд вынес решение.