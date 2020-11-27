Муромский суд оправдал изобретателя "вечного двигателя", нагревшего бюджет на 113 миллионов рублей

Дело о мошенничестве расследовалось четыре года
Беспрецедентная по своей абсурдности история получила такой же беспрецедентно абсурдный финал. Изобретатель "квантового структурного преобразователя" воды Евгений Мурышев оправдан по делу о мошенничестве. Суд длился два года, само расследование - почти четыре, а вся афера с "квантовым преобразованием воды" - почти 15 лет!
Началась история в 2006 году. Точнее, сама афера с "вечным двигателем" началась чуть раньше, в 2003 году. Тогда изобретатель советского разлива, академик Евгений Мурышев запатентовал "квантовый структурный преобразователь воды". По сути, тот же вечный двигатель - некое "нагревательное устройство" прикреплялось на трубы теплосетей и начинало излучать какое-то загадочное поле, которое преобразовывало "квантовую структуру" горячей воды так, что она, вопреки законам физики, начинала нагревать себя сама! Тем самым не только экономила топливо котельной, но и отдавала некоторую часть тепла обратно, делая КПД этой котельной больше 100%.
Это классический вечный двигатель, работающий с нарушением первого и второго закона термодинамики, по которым полученная энергия не может быть выше затраченной. Но никого при выдаче патента это не заинтересовало. В 2005 году Мурышев получил свидетельство о государственной регистрации патента и начал путешествие по стране в поисках лохов, которые купятся на его "вечный двигатель".
Мурышев пытался продать устройство в разные регионы компаниям, оказывающим услуги по отоплению домов. Он обещал экономию расхода топлива за счёт повышения КПД котельных более чем 100%. По версии СК, главы предприятий после испытаний не увидели положительного экономического эффекта.
Лицензии на использование изобретения получили:
- Владимирское предприятие «Владимиртеплогаз»;
- «Московская объединенная энергетическая компания»;
- Тверское предприятие «Сельмаш Инвест»;
- МУП «Гортеплосеть» Железногорска;
- МП «Химкинская Теплосеть»;
- МУП Мурома «Тепловые сети».
И нашел их. В 2006 году на его изобретение повелась администрация города Мурома, которую тогда возглавлял Валентин Качеван. Он и его заместитель Ширшов, а также начальник управления ЖКХ Копытин, директор и главный инженер «Тепловых сетей» поленились открыть учебник физики за 8 класс и купились на идею сэкономить на отоплении города. Видимо, их впечатлили регалии Евгения Мурышева - академик "Российского отделения Международной академии информатизации при экономическом совете ООН". Никого не смутило не только нарушение законов физики, но и то, что в "международную академию" входили уфологи, астрологи и экстрасенсы. Впрочем, патент был вполне настоящий.
Мэр Качеван и его администрация с лету заключили с Мурышевым договор, по которому ему должны были ежегодно выплачивать 50% предположительно сэкономленной на отоплении города суммы. Предположительно! Никто даже не усомнился в расчетах изобретателя вечного двигателя. Это примерно 1 миллион рублей в год. И исправно платили до 2011 года, когда Валентина Качевана сменил Евгений Рычков, который заинтересовался, что за чудо-прибор такой. Тут и выяснилось, что экономии никакой нет, а миллионы из бюджета улетают стабильно. И будут улетать - предыдущая администрация заключила договор до 2023 года!
Пять лет понадобилось, чтобы расторгнуть сделку по суду, и вплоть до 2016 года Мурышеву продолжали платить за вечный двигатель. Всего выплатили 113 миллионов рублей. Потом, наконец, следком возбудил уголовное дело за мошенничество.
Расследование шло больше двух лет, понадобились десятки экспертиз, чтобы подтвердить то, что знает любой старшеклассник: вечного двигателя не бывает. И "квантового преобразователя", соответственно, тоже. В 2018 году дело дошло до суда, но заседания десятки раз откладывались по состоянию здоровья подсудимого - Евгению Мурышеву сейчас 73 года. И вот, наконец, 24 ноября муромский городской суд вынес решение.
Евгения Мурышева по делу о мошенничестве оправдать! Изобретатель никаких законов, кроме первого и второго закона термодинамики, не нарушил. И, если вдуматься, в этом есть логика - патент действительно получен, прибор установлен запатентованный, не поддельный. А почему все руководство города Мурома купилось на эту историю, поленившись нанять хоть какого эксперта - вопрос к ним, а не к Мурышеву.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Александр Панчин, научный журналист, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой:
Если честно, комментировать особо нечего, ибо это треш. Но на этом примере можно проиллюстрировать три простые идеи.
1. Запатентовать можно хоть лечение кариеса осиновой палочкой, подобранной в новолуние. Патент лишь доказывает новизну, а не ценность идеи.
2. Не стоит пренебрегать независимой научной экспертизой. Особенно, когда речь про миллионы.
3. Люди легко ведутся на псевдоглубокомысленные наукообразные тексты. Квантовый структурный преобразователь - про это было бы интересно узнать авторам статьи «О восприятии и распознавании псевдоглубокомысленной дребедени» .
Источник:
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Кодовое наименование: " обьект-88".
Функционал прототипа: влияние на активность человеческого мозга.
Чертеж прилагаю. Цена:договорная. )))
А если без шуток, то в этой истории полюбому откат присутствовал, ну и к работе патентного бюро вопросы.
2) Строго говоря, системы отопления с КПД больше 100% существуют - это тепловые насосы. Законы физики они не нарушают, потому что работают в незамкнутой системе.
3) Тут явное коррупционное мошейничество. А "патент" - для прикрытия.
http://patinfo.ru/files/patentura/bedlam/pdf/US6960975.pdfhttp://patinfo.ru/files/patentura/bedlam/pdf/US6960975.pdf