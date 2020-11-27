Муромский суд оправдал изобретателя "вечного двигателя", нагревшего бюджет на 113 миллионов рублей

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали... "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей... Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на таксиста Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на... Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал... Как правильно проходить собеседования Как правильно проходить собеседования На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской... Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе Красная шапка и волк Красная шапка и волк Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо Ретро фотографии Ретро фотографии Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без... 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года 30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года К чему может привести незакрепленный груз К чему может привести незакрепленный груз Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не оценили пафоса сограждан Жители Шушар воздвигли колумбарий несбывшихся надежд, но власти не... СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня
Муромский суд оправдал изобретателя "вечного двигателя", нагревшего бюджет на 113 миллионов рублей

Муромский суд оправдал изобретателя "вечного двигателя", нагревшего бюджет на 113 миллионов рублей (4 фото)

Автор:
27 ноября 2020 11:30
Метки: мошенники   происшествия   факты   
2318
4

Дело о мошенничестве расследовалось четыре года

Беспрецедентная по своей абсурдности история получила такой же беспрецедентно абсурдный финал. Изобретатель "квантового структурного преобразователя" воды Евгений Мурышев оправдан по делу о мошенничестве. Суд длился два года, само расследование - почти четыре, а вся афера с "квантовым преобразованием воды" - почти 15 лет!

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мошенники   происшествия   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46
Виталий Касандров 4 часа назад
Таки подозреваю что без откатов тут не обошлось, уж больно примитивное "изобретение" . Так что копать надо в сторону обвинения администрации ,и незнание законов физики не освобождает от уголовной ответственности .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
848
no_fate Час назад
Даже если что-то подобное изобретено и реально работает, никто и никогда не допустит появления такого продукта на рынке. Изобретатель будет осужден, оштрафован, спрятан в психушку и т.д. Процесс специально раскручен в СМИ: чтобы другие даже не думали. Все просто, если такие вещи начнут массово внедряться то все мировое устройство рухнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vladimir Lysikov no_fate Полчаса назад
Скажите, пожалуйста, почему "всё мировое устройство" не рухнуло при появлении следующих вещей: колеса, конной тяги, парового двигателя, ДВС, реактивного двигателя, а так же ГЭС, ТЭЦ, АЭСи прочих? Ведь каждая вещь существенно увеличивала энергоэффективность производимой работы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Александр Левкович Час назад
А если бы показал КПД 95%, все бы сказала да возможно, проверять не будем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mibud 3 часа назад
Остап Бендер нервно курит в сторонке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 3 часа назад
Я бы то же оправдал "изобретателя", он в силу своей необразованности(а может болезни мозга), а может просто увлеченности -мог искренне верить в свое изобретение и работу. А вот всех остальных привлечь за разбазаривание госсредств с их возмещением. И самый плохой вариант -"изобретатель" чей то родственник из администрации-тогда всех сажать за преступный сговор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Святослав 3 часа назад
Продаю рабочий прототип "конфигуратора мыслительной активности".
Кодовое наименование: " обьект-88".
Функционал прототипа: влияние на активность человеческого мозга.
Чертеж прилагаю. Цена:договорная. )))
А если без шуток, то в этой истории полюбому откат присутствовал, ну и к работе патентного бюро вопросы.
Продаю рабочий прототип "конфигуратора мыслительной активности". Кодовое наименование: " обьект-88". Функционал прототипа: влияние на активность человеческого мозга. Чертеж прилагаю. Цена:договорная. ))) А если без шуток, то в этой истории полюбому откат присутствовал, ну и к работе патентного бюро вопросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 3 часа назад
Да ему в правительстве работать! Хотя... там таких и так полно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill 3 часа назад
1) Патент защищает техническое решение, а не какие-то законы физики. Патентовед вообще не обязан знать физику или другие науки. Поэтому получить патент можно на что угодно в любой стране. У меня был знакомый патентовед, который из кожи лез чтобы получать патент на что-нибудь хотя бы раз в неделю.
2) Строго говоря, системы отопления с КПД больше 100% существуют - это тепловые насосы. Законы физики они не нарушают, потому что работают в незамкнутой системе.
3) Тут явное коррупционное мошейничество. А "патент" - для прикрытия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna Bill Час назад
а у вас Й лишняя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий ! 3 часа назад
А то непонятно почему чиновники "повелись".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор 4 часа назад
У наших учёных у самих рыльце в пушку. Как тут не вспомнить историю про "Корчеватель": https://ru.wikipedia.org/wiki/SCIgenhttps://ru.wikipedia.org/wiki/SCIgen
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 4 часа назад
Я думал такого уже нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Ну дык если патентное дело у нас в стране в состоянии даже не эмбриона, а сперматозоида (как бывший помощник патентного поверенного знаю, о чем говорю), патент можно получить на такое.... Экспертов почти нет, патентный поиск проводить не умеют, спецзнания вообще у единиц старой школы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Ухалус Посовиномус 3 часа назад
Патент США № 6960975 за 2005 год «Космический аппарат, приводимый в движение давлением инфляционного вакуумного состояния»:
http://patinfo.ru/files/patentura/bedlam/pdf/US6960975.pdfhttp://patinfo.ru/files/patentura/bedlam/pdf/US6960975.pdf
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 4 часа назад
забавная история....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
796
евгений 4 часа назад
Мулдашев и прочие офтальмогеометры одобряют. Все это работает, ниче вы не понимаете!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 4 часа назад
Компакт параболики..
Компакт параболики..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 4 часа назад
а что так можно было ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить Древнейший инструмент, пришедший от скифов Древнейший инструмент, пришедший от скифов Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2991780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как выглядит рельеф дна мирового океана
20
153
Как выглядит рельеф дна мирового океана
"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове
2
251
"Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую...
﻿
Набирающие популярность
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
31
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды
0
11
30 чудесных преображений от талантливого стилиста и его команды
Закопать ребенка или выйти из шкафа?
Закопать ребенка или выйти из шкафа?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#СССР#авария#прикольные#еда#кино#комментарии#позитив
#фото#прикол#интересное#дтп#подборка#авто авария#в мире#смешные#креатив#полиция
#история#интересно#россия#люди#автомир#автомобили#дети#на различный вкус#настроение#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться