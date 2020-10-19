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"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России

"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России (13 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:12
Метки: выбор   мэр чебоксар   новый мэр   пользователи   реакция соцсетей   фото   юмор   
2979
13
В Чебоксарах избрали нового главу города. Им стал депутат от партии "Единая Россия" - 36-летний Олег Кортунов. Давайте посмотрим, как выглядит мэр, выбранный тайно и без альтернатив. Пользователи не оставили без внимания избранную кандидатуру!
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Метки: выбор   мэр чебоксар   новый мэр   пользователи   реакция соцсетей   фото   юмор   
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26k
АнтонПолднев 45 минут назад
Кортунов родился в Чебоксарах, в 2007 году©
Неплохо выглядит для 13ти лет...
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40k
Andrey 9 минут назад
"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России
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28k
Alex 15 минут назад
Жиртрест
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31k
Игорь 15 минут назад
Из сказанного выше, можно залючить, что мэра в Чебоксарах выбирают не на городском голосовании, а голосованием местных депутатов... Ну раз в городе такой устав, то тут всё по-закону. НО...
Новый мэр сын местного бизнесмена - застройщика... Это ничего? Нормально? Где прокуратура?
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15k
Виталий Кот Игорь 7 секунд назад
походу все они там одна семья ...
кум,сват,брат ....
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379
Тор Арен (Bad Citizen) 18 минут назад
Просто у парня хорошие зубы. Без хороших зубов такую харьку не накусать.
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5k
радик геннадиевич Полчаса назад
ничего особо то не изменилось
года прошли а те же люди
Ссылка youtu.be
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1k
Том Сойер 42 минуты назад
Может он бастард старшего Чайки, а? Ну, того, который прокурор...? Ну, ведь похож мэр на младшего-то, а..?
(см. фото) (Ну, у мэра пока фейс поуже, но это дело наживное...
)
Может он бастард старшего Чайки, а? Ну, того, который прокурор...? Ну, ведь похож мэр на младшего-то, а..? (см. фото) (Ну, у мэра пока фейс поуже, но это дело наживное...)
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25k
Fat Lynx 44 минуты назад
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71k
Броненосец Потелкам 44 минуты назад
Пожелаем удачи Чебоксарам.....
По крайней мере, когда отец - крупнейший застройщик города, а сын - председатель госкомиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар, то уже налицо конфликт интересов бизнеса и госслужбы.
А теперь еще и мэр города, где ведется застройка.
Следующий ход - за республиканской Прокуратурой.
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652
Мистер Фикс 51 минуту назад
До сынули Чайки ему еще работать и работать
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14k
Weddaan Мистер Фикс 45 минут назад
За годик догонит и перегонит
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6k
Дмитрий Данилов 55 минут назад
Встречают по одежке, провожают по ума.
Конечно, клеймом на нем стоит "ЕдРо", но а вдруг...
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ЙсГоры Дмитрий Данилов 52 минуты назад
А Вы, товарищ большой оптимист! Но если "но а вдруг..." сработает, то может хоть часть веры в наших чиновников вернётся...
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Дмитрий Данилов ЙсГоры 49 минут назад
А что еще остается делать?
Только на "вдруг" и надеяться
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