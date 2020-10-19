"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России

Кортунов родился в Чебоксарах, в 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова, специальность - "Стандартизация и сертификация". Затем работал на "Чувашкабеле", где сначала был инженером, но вырос до замгендиректора по социально-бытовым вопросам. После стал президентом Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта, а также занял место председателя комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар.