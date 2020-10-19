"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России

В Чебоксарах избрали нового главу города. Им стал депутат от партии "Единая Россия" - 36-летний Олег Кортунов. Давайте посмотрим, как выглядит мэр, выбранный тайно и без альтернатив. Пользователи не оставили без внимания избранную кандидатуру!
Нового мэра столицы Чувашии выбрали тайным голосованием. За него отдали голоса 33 городских депутата из 42. Олег Кортунов стал единственным кандидатом на эту должность. Что же о нем известно?
Кортунов родился в Чебоксарах, в 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова, специальность - "Стандартизация и сертификация". Затем работал на "Чувашкабеле", где сначала был инженером, но вырос до замгендиректора по социально-бытовым вопросам. После стал президентом Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта, а также занял место председателя комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар.
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Отец нового мэра - Игорь Кортунов - бизнесмен. Он владеет акциями чебоксаркой компании "Группа "КСК", в которую входят Завод объемно-блочного домостроения, "СЗ "Отделфинстрой и Партнеры". Занимается строительством жилых комплексов "Олимп", "Акварель" и "Премьер".
Пользователи отыскали фотографии с личных страниц Кортунова, чтобы выяснить, как живет и чем интересуется градоначальник
Кто-то заметил, что новый мэр Чебоксар напоминает "Сынульку" из сериала "33 квадратных метра"
Какое будущее ждет Чебоксары с новым мэром?...
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Неплохо выглядит для 13ти лет...
Новый мэр сын местного бизнесмена - застройщика... Это ничего? Нормально? Где прокуратура?
кум,сват,брат ....
По крайней мере, когда отец - крупнейший застройщик города, а сын - председатель госкомиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории Чебоксар, то уже налицо конфликт интересов бизнеса и госслужбы.
А теперь еще и мэр города, где ведется застройка.
Следующий ход - за республиканской Прокуратурой.
Конечно, клеймом на нем стоит "ЕдРо", но а вдруг...
Только на "вдруг" и надеяться