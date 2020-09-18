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Блогер разоблачила идеальные кадры из соцсетей, показав типичные уловки звезд

Блогер разоблачила идеальные кадры из соцсетей, показав типичные уловки звезд (10 фото)

Автор:
18 сентября 2020 07:01
Метки: Instagram   Даная Мерсер   блогер   в инстаграме и в жизни   фото   фотошоп   
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Даная Мерсер - не только журналистка, успевшая поработать в известных компаниях (Cosmo ME, CNN, Times, Guardian), но и блогер. Девушка ведет популярный в Инстаграме профиль, на который подписаны 1.9 млн человек. Даная рассказывает о принятии себя, любви к собственному телу, публикуя честные фотографии.

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Метки: Instagram   Даная Мерсер   блогер   в инстаграме и в жизни   фото   фотошоп   
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Вася 19 минут назад
Блогер разоблачила идеальные кадры из соцсетей, показав типичные уловки звезд
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Aqueronte 4 минуты назад
Что за редактор на видео?
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