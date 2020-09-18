Блогер разоблачила идеальные кадры из соцсетей, показав типичные уловки звезд

Даная Мерсер - не только журналистка, успевшая поработать в известных компаниях (Cosmo ME, CNN, Times, Guardian), но и блогер. Девушка ведет популярный в Инстаграме профиль, на который подписаны 1.9 млн человек. Даная рассказывает о принятии себя, любви к собственному телу, публикуя честные фотографии.
Блогер помогает тысячам девушек со всего мира поверить в себя, демонстрируя обратную сторону идеальных фотографий в интернете. Журналистка считает, что многие звезды, например, модель Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, а также Джулия Калькатерра (она, кстати, фитнес-блогер), злоупотребляют фотошопом. Обманывают ли они так аудиторию? Да!
Даная показывает, как с помощью ретуши в специальных приложениях убрать несовершенства кожи, складки и даже целлюлит. Можно поменять форму всего! Один клик - и готово
Звезды, на которых равняются миллионы пользователей, на самом деле рисуют идеальные тела с помощью редакторов, убирая бока и меняя изгибы тела на свое усмотрение
Теперь Даная регулярно публикует разоблачающие видео в сети, показывая изнанку идеальных снимков. Эталоны красоты в интернете на самом деле в жизни могут выглядеть совсем иначе!
Липовые селфи с аппетитными формами VS реальность
Даная показывает, что чаще всего дело - в позе
Секреты идеальных фото раскрыты
Любимые позы инфлюенсеров, чтобы делать идеальные кадры. Но теперь-то мы все знаем!
Не стоит верить всему, что мы видим в соцсетях. А вы редактируете фото перед публикацией?
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