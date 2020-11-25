"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы

Слуги народа с каждым годом становятся все моложе и эпатажнее. Сегодня мы познакомим вас с 24-летник политиком от "Единой России. Так ли должен выглядеть депутат?
О Павле Валенчуке пользователи соцсетей узнали после того, как паблик "Борщ" (с 7 млн подписчиков) сделал мем с депутатом, на котором посоветовал "записываться на бровки и ноготочки" к нему, другие издания сравнивали депутата с куклой.
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Павел даже хотел подать в суд из-за оскорблений, но передумал
Что же известно про депутата от "Единой России"? Он родился в 1996 году в Кирове. Недавно отметил 24-летие. Окончил "Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" по специальности юриспруденция в 2017 году. Работает директором по стратегическому развитию в "Управляющей компания "Спутник" и помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.И. Воеводы.
Кроме этого является вице-президент Федерации ДЗЮДО по Кировской области, заместителем председателя Союза садоводов России.
До этого вел активную социальную жизнь, публикуя в инстаграме фото с вечеринок, показывая свою реальную жизнь, но после того, как привлек к себе внимание паблика Вконтакте, скрыл страницы
А вот обращение к жителям города, во время которого он съел коня, посоветовав не бояться коронавируса
Возможно, у парня еще много хобби, о которых избиратели не знают, и он посещает не только косметолога, судя по губам и ухоженной коже, а также ходит в спортзал, следит за фигурой.
На инстаграм Павла подписаны 57 тыс человек, но доступа к нему уже нет. Его уже прозвали самым красивым депутатом.
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Все понятно, еще один "добился всего сам"... тьфу, аж тошно.
Я бы с удовольствием этому уроду пулю в лоб пустил
А вообще, меня удивляет - ЧТО может развивать парень, не разменявший и четверть века?! Да он пятилетку назад еще за партой в школе сидел, баб мацал. Вырос в семье депутата, ни трудностей, ни проблем... Не было ни взлетов, ни падений... Жизни еще толком не видел... Интересно, в армии-то хоть служил? - вряд ли, иначе написали бы об этом как о заслуге... Откуда взяться опыту, достаточный, чтобы что-то развивать??? Одни увлечения и хобби.... Я охреневаю, этот МИР сходит с ума!...
Коль скоро репортаж о т.н. "слуге народа", почему не рассказывать о его достижениях? Что он развил, какие законы лоббировал и продвигал, кому помог, сколько денег выбил для больниц, для сирот, для больных детей, сколько школ и детских садов помог построить, и еще о многих разного рода полезных для простого народа достижениях???