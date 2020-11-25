"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и прославилась на весь мир Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и... Как выглядит рельеф дна мирового океана Как выглядит рельеф дна мирового океана "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину,... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один... Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и... 13 любопытных сайтов для залипания 13 любопытных сайтов для залипания Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Как снимался ролик про русскую кибердеревню Как снимался ролик про русскую кибердеревню Ретро фото знаменитостей Ретро фото знаменитостей Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Пост любви к советскому столу-книжке Пост любви к советскому столу-книжке Люди и лица Люди и лица Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях Юлия Белянчикова, что бы помнили! Юлия Белянчикова, что бы помнили! Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино Когда не закрыл иллюминатор в каюте Когда не закрыл иллюминатор в каюте
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы

"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы (9 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:43
Метки: депутат   единая россия   единоросс   павел валенчук   политика   
3337
9
Слуги народа с каждым годом становятся все моложе и эпатажнее. Сегодня мы познакомим вас с 24-летник политиком от "Единой России. Так ли должен выглядеть депутат?
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
Метки: депутат   единая россия   единоросс   павел валенчук   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
54
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
aed 2 часа назад
"Павел Валенчук родился 20 марта 1996 года в городе Киров. Отец мальчика, Олег Дорианович является депутатом Государственной Думы России"

Все понятно, еще один "добился всего сам"... тьфу, аж тошно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
253
Александр Поляков 3 минуты назад
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 3 минуты назад
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Кролик 5 минут назад
Какой он нафуй политик в 24?
Я бы с удовольствием этому уроду пулю в лоб пустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bjornsson 6 минут назад
"дзюбящий" Дзюба вызывает меньше омерзения, чем этот индивид....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 8 минут назад
Какой-то кукольный Кен. Везде)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Голос Вселенной 15 минут назад
Если он родился в 1996-м, как может быть "Обращение 26-летнего депутата..."?
А вообще, меня удивляет - ЧТО может развивать парень, не разменявший и четверть века?! Да он пятилетку назад еще за партой в школе сидел, баб мацал. Вырос в семье депутата, ни трудностей, ни проблем... Не было ни взлетов, ни падений... Жизни еще толком не видел... Интересно, в армии-то хоть служил? - вряд ли, иначе написали бы об этом как о заслуге... Откуда взяться опыту, достаточный, чтобы что-то развивать??? Одни увлечения и хобби.... Я охреневаю, этот МИР сходит с ума!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Голос Вселенной 10 минут назад
Не совсем ясно ... точнее, совсем не ясно - раз уж сделали репортаж о "депутате", почему надо рассказывать о его хобби, увлечениях, кем он работает, сколько на соцстраницы подписаны, к каким косметологам он ходит и все такое???
Коль скоро репортаж о т.н. "слуге народа", почему не рассказывать о его достижениях? Что он развил, какие законы лоббировал и продвигал, кому помог, сколько денег выбил для больниц, для сирот, для больных детей, сколько школ и детских садов помог построить, и еще о многих разного рода полезных для простого народа достижениях???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 16 минут назад
Партийное вырождение налицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
Инквизитор РФ 17 минут назад
Интересно послушать какую пургу он несет на совещаниях или заседаниях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 21 минуту назад
...от оно чё Михалыч!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
840
Сергей 22 минуты назад
На вид, как робот ... Только дырявый)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
11945 23 минуты назад
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 Полчаса назад
Жесть. Второй посто про едриста, и идентичный комментарий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
11945 Полчаса назад
Парень ДОЛБИЛСЯ успеха сам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 Полчаса назад
Пидр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Светлана Полчаса назад
красивый? хде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Limon Полчаса назад
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской ДумыПосмотреть
"Губы что ли накачал?": самый красивый депутат Кировской городской Думы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Михаил Полчаса назад
Родину нужно защищать не от вымышленных внешних врагов, а от паразитирующих внутренних.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
MaxVargar Полчаса назад
Ну в общем то это насмешка над плебсом. А плебс утрется и ... все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов Полчаса назад
заднеприводный какой-то походу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Artem 38 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария (из 30)
Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и прославилась на весь мир Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и прославилась на весь мир Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение Депутаты в Ульяновске подрались из-за голубков Депутаты в Ульяновске подрались из-за голубков Депутат, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал 4 копейки дохода за год Депутат, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал 4 копейки дохода за год Узнав о повышении пенсий, депутат из Чили пустилась в пляс в розовом плаще Узнав о повышении пенсий, депутат из Чили пустилась в пляс в розовом плаще Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

458483



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Конспект курсанта авиационного училища
12
221
Конспект курсанта авиационного училища
Что такое «штопор дьявола»
5
41
Что такое «штопор дьявола»
﻿
Набирающие популярность
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
0
42
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Глава службы безопасности Apple "купил" у шерифа для сотрудников лицензии на оружие, заплатив айпадами
0
9
Глава службы безопасности Apple "купил" у шерифа для сотрудников лицензии на оружие,...
Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и прославилась на весь мир
Как 98-летняя бабушка из Санкт-Петербурга стала звездой YouTube и прославилась на весь мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#авария#кино#москва#еда#позитив#природа#автомобили
#юмор#история#сша#дтп#СССР#новости#картинки#прикольные#автомир#знаменитости
#интересно#животные#россия#интересное#люди#авто авария#подборка#дети#ynews#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться