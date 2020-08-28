В Твери обнажённая женщина чуть не упала с седьмого этажа

Около 15 часов 27 августа очевидцы увидели женщину на 7 этаже, которая стояла на карнизе и цеплялась за балкон. Пикантности в ситуацию добавило то, что женщина была без одежды.
Вызвали МЧС, а около дома собралось множество зевак.
Спасатели приехали очень быстро. Один сотрудник МЧС пошёл в квартиру, а другой на лестнице поднялся к женщине и подстраховывал её от падения. В итоге барышню спустили по лестнице на землю, где её уже поджидала карета скорой помощи.
Спасатели приехали очень быстро. Один сотрудник МЧС пошёл в квартиру, а другой на лестнице поднялся к женщине и подстраховывал её от падения. В итоге барышню спустили по лестнице на землю, где её уже поджидала карета скорой помощи.
По словам соседей, похоже, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
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