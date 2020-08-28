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В Твери обнажённая женщина чуть не упала с седьмого этажа

В Твери обнажённая женщина чуть не упала с седьмого этажа (4 фото)

Автор:
28 августа 2020 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   балкон   женщина   мчс   обнажёнка   тверь   
5157
4
Около 15 часов 27 августа очевидцы увидели женщину на 7 этаже, которая стояла на карнизе и цеплялась за балкон. Пикантности в ситуацию добавило то, что женщина была без одежды.

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Метки: алкоголь   балкон   женщина   мчс   обнажёнка   тверь   
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17  комментариев
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102
Александр Задорожный 3 часа назад
Она наверное думала, что будет как-то так
Она наверное думала, что будет как-то так
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2k
Арт 54 минуты назад
Лысый из БРАЗЗЕРС не успел(
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7k
Prostovopros 56 минут назад
Голые бабы по небу летят.
В баню попал реактивный снаряд.
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2k
Urlauber Час назад
Теперь у мчсника травма на долго .... не каждый день на работе лицом в пилотку и ещё на такой высоте
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279
zu4ara 2 часа назад
чуваку ,который её принимал ,орден мужества нужно дать и путёвку в санаторий
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301
im240 2 часа назад
это мать алкоголицы которая не улетела в турчатник
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3k
samsr 2 часа назад
Пятница же, прощались с летом)
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39k
Хельги 2 часа назад
Что показывает, что Тверь абсолютно нормальный город. В любой местности людей с отклонениями как минимум каждый 13-й.
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4k
Сергей 2 часа назад
Ни чего себе ,за хлебушком сходила.закусывать надо!
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139
Nane First NameLast 2 часа назад
Видать, погода была нелетная. А ей лет-а-а-а-ть, а ей лет-а-а-а-ть охота.
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6k
Караганда 3 часа назад
с мужиками -много случаев-но тут прям вынос мозга-жена раньше с работы вернулась.
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24k
Acu900 3 часа назад
Мда, шоу не состоялось, раздел Адок остался без обновления...
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68
Ищи 3 часа назад
Хорошо, что на первой фотографии тело женщины завуалировали - увидеть отдалённое женское обнажённое тело без дорожного треугольного знака внизу и трёх флажков, был бы верх цинизма. На втором фото всё норм.
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163
Hero6356 3 часа назад
Увлектельная жизнь у кого-то, конечно
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572k
XoCTeJI Hero6356 2 часа назад
У алкашей)
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709
Ewgenij 3 часа назад
Ничего так окна помыла.....
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39k
Максим Т. Ewgenij 3 часа назад
- Как ты не боялась?
- Боялась. Думала вот упаду, соберутся люди, а я в рваных колготках!
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