В Твери обнажённая женщина чуть не упала с седьмого этажа

Вызвали МЧС, а около дома собралось множество зевак.



Спасатели приехали очень быстро. Один сотрудник МЧС пошёл в квартиру, а другой на лестнице поднялся к женщине и подстраховывал её от падения. В итоге барышню спустили по лестнице на землю, где её уже поджидала карета скорой помощи.