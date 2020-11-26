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В Ирландии впервые обнаружили кости динозавра

В Ирландии впервые обнаружили кости динозавра (8 фото)

Автор:
26 ноября 2020 17:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: динозавры   ирландия   окаменелости   
78
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На острове впервые обнаружили кости динозавра: к этому открытию Ирландия шла годами — около двухсот миллионов, если быть точнее.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   ирландия   окаменелости   
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