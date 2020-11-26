В Ирландии впервые обнаружили кости динозавра

На острове впервые обнаружили кости динозавра: к этому открытию Ирландия шла годами — около двухсот миллионов, если быть точнее.
Окаменелые кости четвероногого травоядного скелидозавра и смертоносного двуногого саркозавра нашли в Айлендмаги на побережье графства Антрим.
Школьный учитель и коллекционер окаменелостей Роджер Бирн нашел останки еще в период с 1980 по 2000 год и пожертвовал их Ольстерскому музею. Однако то, что останки принадлежат динозаврам, впервые стало известно только сейчас — это подтвердили эксперты Портсмутского университета и Королевского университета Белфаста. Ольстерский музей планирует выставить кости после окончания карантина.
Чтобы анализировать фрагменты костей и определить тип динозавров, которым они принадлежали, группа экспертов использовала цифровые 3D-модели с высоким разрешением.
«Предполагалось, что несколько образцов из Северной Ирландии могут являться костями динозавров, но только два из этих образцов можно однозначно отнести к этой группе на основании гистологии костей, текстуры поверхности и морфологии», — пояснили ученые.
Останки, которые обнаружил ныне покойный Бирн, десятилетиями лежали в музее непроверенными, дожидаясь, пока технологии достигнут необходимой для тщательного анализа точки.
Изначально ученые предполагали, что останки принадлежат одному и тому же животному, однако они с удивлением обнаружили, что кости принадлежали двум совершенно разным динозаврам. Исследование с использованием новейших доступных технологий позволило определить и вид этих динозавров.
Профессор Дэвид Мартилль, который участвовал в исследовании, сказал, что два вида динозавров из Ирландии похожи друг на друга «как мел и сыр».
По его словам, саркозавр был эффектным животным — у этого динозавра была большая голова, и перемещался он на двух мощных мускулистых ногах. Скелидозавр же был могучим животным, украшенным шипами, и перемещался на четырех ногах. Хотя он и был травоядным, он вполне мог постоять за себя в схватке с хищником.
Доктор Майк Симмс, который руководил исследованием, сказал: «Двух динозавров, останки которых нашел Роджер Бирн, возможно, унесло в море — живыми или мертвыми, — и они опустились на дно океана в юрский период, где и превратились в окаменелости».
«Это чрезвычайно важное открытие, — отметил Симмс. — Подобные окаменелости здесь — большая редкость, потому что большинство пород Ирландии не совпадают по возрасту с динозаврами — они либо слишком старые, либо слишком молодые, поэтому практически невозможно подтвердить, что динозавры существовали на этих берегах».
Результаты, опубликованные в Proceedings of the Geologist Association, являются частью более крупного проекта по документированию пород юрского периода в Северной Ирландии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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