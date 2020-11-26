В Ирландии впервые обнаружили кости динозавра

Изначально ученые предполагали, что останки принадлежат одному и тому же животному, однако они с удивлением обнаружили, что кости принадлежали двум совершенно разным динозаврам. Исследование с использованием новейших доступных технологий позволило определить и вид этих динозавров.

Профессор Дэвид Мартилль, который участвовал в исследовании, сказал, что два вида динозавров из Ирландии похожи друг на друга «как мел и сыр».

По его словам, саркозавр был эффектным животным — у этого динозавра была большая голова, и перемещался он на двух мощных мускулистых ногах. Скелидозавр же был могучим животным, украшенным шипами, и перемещался на четырех ногах. Хотя он и был травоядным, он вполне мог постоять за себя в схватке с хищником.