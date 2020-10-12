Семья из Килкенни поймала удачу через 25 лет попыток

"Мы ставили на эти цифры 25 лет, так что я мог бы заметить их с расстояния в милю, - рассказал победитель. - Я стоял в очереди в магазине и краем глаза заметил их в лежавшей на прилавке газете. Я даже не проверял билет - я в тот же момент понял, что мы выиграли эти 5 с лишним миллионов, мне даже не нужно было проверять билет".

Разумеется, мужчина тут же забыл о покупках и побежал домой обрадовать родных.