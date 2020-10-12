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Семья из Килкенни поймала удачу через 25 лет попыток

Семья из Килкенни поймала удачу через 25 лет попыток (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 15:32
Сообщество : Истории
Метки: выигрыш   ирландия   история   лотерея   настойчивость   невероятно   удивительное рядом   упорство   
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Семья ирландцев из Килкенни 25 лет покупала билеты национальной лотереи, все время делая ставки на один и тот же набор цифр. Четверть века спустя их упорство принесло плоды!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выигрыш   ирландия   история   лотерея   настойчивость   невероятно   удивительное рядом   упорство   
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5  комментариев
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28k
Azesh 3 часа назад
слово "Килкенни" для моего уха звучит как музыка.
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Владимир 21 минуту назад
не понял юмора-а за 25 лет сколько они потратили на лотерею?они,хоть отбили свои бабки?
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