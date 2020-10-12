Семья из Килкенни поймала удачу через 25 лет попыток

Семья ирландцев из Килкенни 25 лет покупала билеты национальной лотереи, все время делая ставки на один и тот же набор цифр. Четверть века спустя их упорство принесло плоды!
Ирландская семья из Килкенни 25 лет покупала билеты национальной лотереи и все это время упорно делала ставки на одни и те же цифры. Четверть века спустя их упорство принесло плоды: они сорвали джекпот в 5 миллионов 395 тысяч евро. отец семейства, все эти годы возглавлявший семейный лотерейный синдикат. рассказал, что узнал о выигрыше в местном магазине, когда, взглянув на лежавшую на прилавке газету, сразу же заметил знакомые до боли цифры в объявлении об итогах лотереи.
"Мы ставили на эти цифры 25 лет, так что я мог бы заметить их с расстояния в милю, - рассказал победитель. - Я стоял в очереди в магазине и краем глаза заметил их в лежавшей на прилавке газете. Я даже не проверял билет - я в тот же момент понял, что мы выиграли эти 5 с лишним миллионов, мне даже не нужно было проверять билет".
Разумеется, мужчина тут же забыл о покупках и побежал домой обрадовать родных.
Разумеется, мужчина тут же забыл о покупках и побежал домой обрадовать родных.
Как рассказал победитель, выигрыш для всей семьи оказался настоящим спасением, поскольку все участники "лотерейного синдиката" на тот момент испытывали серьезные трудности с деньгами. "Мы не собираемся кидаться деньгами, покупать новыемашины, - говорит победитель. - Но мы сделаем то, о чем все так долго мечтали: пойдем каждый в свой банк и погасим ипотечные кредиты. Эта мысль - лучшее, что может быть в жизни".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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