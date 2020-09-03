Модель Земли, на которой можно узнать, где раньше находился ваш город

Земля не всегда была такой же, какой мы знаем её сейчас. За те несколько миллиардов лет, что она существует, эта планеты успела поменяться до неузнаваемости. Континенты постоянно находились в движении, океаны появлялись и исчезали, а население сменилось с огромных ящеров до людей.



Но благодаря науке можно немного соединить настоящее и прошлое. С помощью проекта Иэна Уэбстера любой желающий может узнать, где находился его родной город во времена зарождения жизни на Земле, или когда по ней ещё ходили динозавры.