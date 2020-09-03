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Модель Земли, на которой можно узнать, где раньше находился ваш город

Модель Земли, на которой можно узнать, где раньше находился ваш город (9 фото)

Автор:
03 сентября 2020 08:37
Сообщество : Путешествия
Метки: Ancient Earth   динозавры   земля   интересно   планета   проект   фото   
696
9
Проект Ancient Earth, который позволяет заглянуть в далёкое прошлое и узнать, как выглядела наша планеты многие миллионы лет назад.

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Метки: Ancient Earth   динозавры   земля   интересно   планета   проект   фото   
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3  комментария
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16k
RDen 11 минут назад
один разок можно прикольнуться...
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393
Добрыня 56 минут назад
Москва, что, всегда была?
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5k
Вася 58 минут назад
занятная штука
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