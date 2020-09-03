Проект Ancient Earth, который позволяет заглянуть в далёкое прошлое и узнать, как выглядела наша планеты многие миллионы лет назад.
Земля не всегда была такой же, какой мы знаем её сейчас. За те несколько миллиардов лет, что она существует, эта планеты успела поменяться до неузнаваемости. Континенты постоянно находились в движении, океаны появлялись и исчезали, а население сменилось с огромных ящеров до людей.
Но благодаря науке можно немного соединить настоящее и прошлое. С помощью проекта Иэна Уэбстера любой желающий может узнать, где находился его родной город во времена зарождения жизни на Земле, или когда по ней ещё ходили динозавры.
Но благодаря науке можно немного соединить настоящее и прошлое. С помощью проекта Иэна Уэбстера любой желающий может узнать, где находился его родной город во времена зарождения жизни на Земле, или когда по ней ещё ходили динозавры.
Исследователь создал модель Земли, на которой можно узнать, где раньше находился ваш город
Иэн Уэбстер основал проект «Ancient Earth«, который позволяет заглянуть в далёкое прошлое и узнать, как выглядела наша планеты многие миллионы лет назад. Кроме того, там можно посмотреть, где находился тот или иной город в разные периоды развития Земли.
Для своего проекта Иэн использовал данные проекта «Палеокарта» — он создавался для визуализации тектонических плит. С помощью этих данных Иэну удалось создать модель Земли
Для своего проекта Иэн использовал данные проекта «Палеокарта» — он создавался для визуализации тектонических плит. С помощью этих данных Иэну удалось создать модель Земли
Вот, например, Москва сейчас
Она же в то время, когда вымерли динозавры
Можно заметить, что в те время на территории современного Ямало-Ненецкого автономного округа была вода. А Аравийский полуостров и нынешняя территория Ирана, Ирака, Турции и других близких к ним стран выглядела совершенно иначе.
А вот где была Москва, когда динозавры только появились на планете
По контурам, которыми отмечены современные страны, можно заметить, как изменилось местоположение континентов.
Москва во времена появления первых наземных животных
А вот где она была, когда жизнь на Земле ещё только-только зарождалась
В какой-то момент Москва и Нью-Йорк были как никогда близко друг к другу
Красная точка справа — Москва, а Нью-Йорк виден слева.
Как найти свой город?
В левом верхнем углу сайта Ancient Earth нужно ввести название нужного места на английском. В центре можно выбрать нужное время. А в правом верхнем углу есть подсказки вроде «появление первых растений» или «вымирание динозавров».
Так что проверьте ваш город, вдруг он совершил совсем уж невообразимое путешествие по Земле!
Так что проверьте ваш город, вдруг он совершил совсем уж невообразимое путешествие по Земле!
Источник:
Ссылки по теме:
- Google Earth поделился новыми снимками прекрасной планеты
- Жуткие фотографии, показывающие разрушительное влияние людей на дикую природу
- Учёный показал, как сильно размеры и формы стран отличаются от того, что мы привыкли видеть на карте
- В Китае нашли останки "танцующего дракона", жившего 120 млн лет назад
- Эти карты показывают правду о плотности населения Земли
1
Новости партнёров
Загрузка...