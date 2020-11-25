Triton Submarines сделала под заказ частную подлодку за 416 миллионов

Пожалуй, самый надежный и комфортный способ узнать, что таят в себе морские глубины — запрыгнуть в это новое подводное судно стоимостью 5,5 миллиона долларов (более 416 миллионов рублей).
Аппарат, который прозвали «подводным салоном», только что выпустила морская инженерная фирма Triton Submarines. Он оснащен самым большим в мире прозрачным сферическим пассажирским салоном, который открывает для пассажиров потрясающий вид на подводный мир.
Подлодка Triton 3300-6 свободно вмещает шесть человек. Снаружи аппарат выкрашен в цвет «Tiffany Blue», который специально подобрал владелец, чтобы аппарат «словно бы исчезал» после погружения.
Компания Triton из Флориды хвастается тем, что «выполненный заказ первым преодолел несколько значительных рубежей». Она утверждает, что подлодка, на строительство которой ушло два года, является «самой большой в мире подводной лодкой с акриловым корпусом и сертифицированной глубиной погружения в 1000 метров».
Внутреннее пространство подлодки составляет пять кубических метров, что «соизмеримо с салоном шестиместного частного самолета Cessna Citation CJ2». Таким образом, пассажиры могут ощутить «роскошный уют» и расслабиться в креслах «клубного класса». По словам Triron, обшитая кожей обивка дополняет «яркую» ливрею экстерьера.
По просьбе владельца компания Triton тесно сотрудничала с морскими геодезистами SEMarine, чтобы обеспечить успешную интеграцию подводного аппарата и его вспомогательных систем со 142-метровым судном Lurssen, на котором он будет размещаться. Компания не может раскрыть личность владельца, но сообщила, что подлодка будет погружаться в воды по всему миру.
3300-6 — один из линейки подводных аппаратов, созданных Triton. Морская инженерная компания также стояла за производством подводного аппарата Limiting Factor модели Triton 36000-2, который в прошлом году совершил рекордное погружение в самую глубокую точку мирового океана, «Бездну Челленджера» в Марианской впадине — 10 927 метров. Это единственный подводный аппарат, сертифицированный на неограниченное погружение.
Также компания недавно разработала Triton DeepView 24, который вмещает 24 пассажиров и может погрузиться на глубину до 100 метров, чтобы те могли насладиться великолепным видом через огромные панорамные окна.
«В этот раз мы сосредоточились на роскоши и впечатлениях, которые получат гости, а не на невероятной глубине погружения, — говорит Джон Рэмси, главный конструктор Triton. — Я особенно горжусь уровнем удобства и размером пространства, которых мы добились в подлодке, которая на 50 процентов легче, чем ее трехместный эквивалент».
«Мы чрезвычайно благодарны владельцу за предоставленную нам возможность построить этот первый Triton 3300-6 и разделяем его гордость за поразительный конечный результат, которого достигла наша команда Triton», — добавил Патрик Лэхи, президент Triton. «Ранее в этом году мы выпустили подводный аппарат на 24 пассажира для коммерческого туризма, но этот Triton 3300-6 представляет собой первую из нескольких моделей Triton с шестью, семью и девятью местами, которые вы увидите в ближайшем будущем».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какой-то богатей будет развлекаться, никакой научной ценности.
Финские Миры в конце 70-х уже спускались на 6 км.