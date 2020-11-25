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Triton Submarines сделала под заказ частную подлодку за 416 миллионов

Triton Submarines сделала под заказ частную подлодку за 416 миллионов (8 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: океан   погружение   подводная лодка   тритон   частная подводная лодка   
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Пожалуй, самый надежный и комфортный способ узнать, что таят в себе морские глубины — запрыгнуть в это новое подводное судно стоимостью 5,5 миллиона долларов (более 416 миллионов рублей).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: океан   погружение   подводная лодка   тритон   частная подводная лодка   
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2  комментария
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156
Чепай 23 минуты назад
1000 метров... и в чём тут прикол, кроме того, что лодка частная?
Какой-то богатей будет развлекаться, никакой научной ценности.
Финские Миры в конце 70-х уже спускались на 6 км.
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−15
Vik 17 минут назад
Мотылек из Subnautica
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