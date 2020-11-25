Triton Submarines сделала под заказ частную подлодку за 416 миллионов

Компания Triton из Флориды хвастается тем, что «выполненный заказ первым преодолел несколько значительных рубежей». Она утверждает, что подлодка, на строительство которой ушло два года, является «самой большой в мире подводной лодкой с акриловым корпусом и сертифицированной глубиной погружения в 1000 метров».

Внутреннее пространство подлодки составляет пять кубических метров, что «соизмеримо с салоном шестиместного частного самолета Cessna Citation CJ2». Таким образом, пассажиры могут ощутить «роскошный уют» и расслабиться в креслах «клубного класса». По словам Triron, обшитая кожей обивка дополняет «яркую» ливрею экстерьера.