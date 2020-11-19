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Названы финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020

Названы финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020 (31 фото)

Автор:
19 ноября 2020 17:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: конкурс фотографии   океан   подводный мир   фото   
169
31

Океанографический журнал Oceanographic назвал финалистов конкурса на лучшую морскую фотографию Ocean Photography Awards, и, похоже, судьям будет нелегко выбрать победителя – до того великолепны все работы. Церемония награждения начнется в 22:00 по Москве на YouTube канале премии, а пока давайте полюбуемся потрясающими работами финалистов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конкурс фотографии   океан   подводный мир   фото   
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48k
smakido Полчаса назад
Как хрупок окружающий нас мир,как ранима и беззащитна природа !
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Lynx 53 минуты назад
После просмотренного, которое перечислено по ссылке ниже, эти фотки - вялое подобие победителей как таковых.
https://www.kinopoisk.ru/name/434946/https://www.kinopoisk.ru/name/434946/
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15k
Lynx 50 минут назад
Новый сериал этого года -
Ссылка vk.com
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