Названы финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020

Океанографический журнал Oceanographic назвал финалистов конкурса на лучшую морскую фотографию Ocean Photography Awards, и, похоже, судьям будет нелегко выбрать победителя – до того великолепны все работы. Церемония награждения начнется в 22:00 по Москве на YouTube канале премии, а пока давайте полюбуемся потрясающими работами финалистов.
1. Две акулы бороздят волны рядом с утесом Ред Блафф в Западной Австралии. Фотограф: Шон Скотт.
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5. Сивуч разглядывает камеру фотографа Селии Кужала у побережья острова Хорнби, Британская Колумбия.
7. Дельфин на границе двух миров. Фотография 17-летней Кайлы МакЛэй в номинации «Молодой фотограф года».
13. Инструктор по фридайвингу ждет возвращения ученика, нырнувшего в микробное облако. Фотограф: Джейсон Галли.
20. Пингвины маршируют сквозь сильный снегопад и ветер в заливе Сент-Эндрюс-Бэй острова Южная Георгия в Антарктиде. Фотограф: Бен Кранке.
21. Рак-отшельник в панцире из отходов карабкается по груде пластика. Фотограф: Мэтт Шарп.
23. Два технических дайвера спускаются в Голубую бездну в Мексике. Фотограф: ЭсДжей Беннетт.
29. Пловец и защитник окружающей среды Льюис Пью плавает у берегов Антарктиды. Фотограф: Олле Норделл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: конкурс фотографии океан подводный мир фото
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