Внук легендарного Жака-Ива Кусто строит исследовательскую базу на дне океана

Для Фабьена Кусто, внука легендарного исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто, вода - это образ жизни. Будучи акванавтом, защитником океана и режиссером документальных фильмов, Кусто посвятил свою жизнь следованию по стопам своего деда и разгадке тайн подводной жизни. Теперь он сосредоточился на новой цели - создании крупнейшей в мире подводной исследовательской станции.
Подводная исследовательская станция Proteus ("Протей"), названная в честь мифологического морского божества - детище Фабьена Кусто, внука легендарного исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто (1910-1997). Подводная база площадью 370 квадратных метров, проект которой недавно представил Кусто, станет самой большой в истории. По сравнению с ней, единственная существующая сегодня исследовательская станция Aquarius будет крошечной. Построить станцию Кусто планирует к 2023 году.
При создании проекта базы Кусто сотрудничал с несколькими научными центрами и компанией Fuseproject. В качестве основы было взято наследие подводных баз, созданных Жаком Кусто в 1960-х годах, однако, Proteus делает огромный шаг вперед. Оснащенная самыми современными лабораториями, база будет расположена у побережья Кюрасао, в Карибском море на глубине 18 метров.
Proteus - двухэтажная конструкция, которая стоит на нескольких "ногах"-опорах, и сможет одновременно вместить до 12 человек. Центральное пространство станции окружено капсулами, в которых находятся жилые помещения, лаборатории, медицинские учреждения и ванные комнаты. Иллюминаторы и световые люки помогут пропускать как можно больше естественного света.
Главная миссия Proteus - расширить изучение глубоководной жизни и океанского дна. Ведь мировой океан, занимающий 70 процентов поверхности Земли, всё ещё полон неразгаданных тайн. 80 процентов океанского дна до сих пор не до конца изучено и не нанесено на подробные карты. Сейчас Кусто и его некоммерческая организация, Океанский учебный центр Фабьена Кусто, собирают средства, необходимые для строительства и управления базой в первые три года (а это около 135 миллионов долларов). С помощью этого проекта он надеется повысить осведомленность о необходимости продолжения исследований океана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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