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Внук легендарного Жака-Ива Кусто строит исследовательскую базу на дне океана

Внук легендарного Жака-Ива Кусто строит исследовательскую базу на дне океана (6 фото)

Автор:
23 сентября 2020 10:37
Сообщество : Наука
Метки: жак-ив кусто   исследования   исследования океана   кусто   наука   океан   подводный мир   фото   
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Для Фабьена Кусто, внука легендарного исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто, вода - это образ жизни. Будучи акванавтом, защитником океана и режиссером документальных фильмов, Кусто посвятил свою жизнь следованию по стопам своего деда и разгадке тайн подводной жизни. Теперь он сосредоточился на новой цели - создании крупнейшей в мире подводной исследовательской станции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жак-ив кусто   исследования   исследования океана   кусто   наука   океан   подводный мир   фото   
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11  комментариев
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3k
uutb 47 минут назад
Такую станцию, еще Беляев придумал и описал в "Подводных земледельцах" Только, там акванавты не в микроскопы глядели, а занимались выращиванием ценных водорослей.
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2k
Evgeny K. 12 минут назад
subnautica real world
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3k
Александр Зотов 13 минут назад
из того немного, что с удовольствием в детстве смотрели - "Подводная одиссея команды Кусто".
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17k
SerGProS Полчаса назад
полезное дело, мощный потенциал для будущего
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10k
Yasen_Perec 41 минуту назад
Внук легендарного Жака-Ива Кусто строит исследовательскую базу на дне океана
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Когда фамилия обязывает
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
это сложнее и опаснее даже чем на МКС в космосе, тут адовое давление на корпус несет постоянную опасность и угрозу жизней находящихся внутри, если только конечно эта станция не будет стоять на мелководье))
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294
Дмитрий BillyBonzz 2 часа назад
18 метров. Мелководье и есть.
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5k
Фельдъегерь BillyBonzz 2 часа назад
на глубине 18 метров давление не большое
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17k
BillyBonzz Фельдъегерь Час назад
а что, простите, они собрались исследовать на глубине 18 метров? Новые формы жизни? Неизведанный ранее рельеф дна?
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17k
SerGProS BillyBonzz Полчаса назад
Смею предположить, что долгосрочное проживание в замкнутом пространстве с системой жизнеобеспечения на принципе водной океанической среды. Различные регенерационные системы кислорода из воды. Питание водной флорой и фауной. Испытание энергосистем.
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