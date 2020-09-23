Внук легендарного Жака-Ива Кусто строит исследовательскую базу на дне океана

Главная миссия Proteus - расширить изучение глубоководной жизни и океанского дна. Ведь мировой океан, занимающий 70 процентов поверхности Земли, всё ещё полон неразгаданных тайн. 80 процентов океанского дна до сих пор не до конца изучено и не нанесено на подробные карты. Сейчас Кусто и его некоммерческая организация, Океанский учебный центр Фабьена Кусто, собирают средства, необходимые для строительства и управления базой в первые три года (а это около 135 миллионов долларов). С помощью этого проекта он надеется повысить осведомленность о необходимости продолжения исследований океана.