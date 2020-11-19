Такой разный океан: финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020

В этом году в фотоконкурсе на лучшие фотографии на тематику океана Ocean Photography Awards приняли участие около трех тысяч работ. Из них жюри выбрало 100 финалистов в шести категориях, связанных с путешествиями, исследованиями и защитой природных ресурсов. Цель конкурса - привлечь внимание всего мира к проблеме сохранения океанов, и собрать средства на его защиту. Посмотрим на лучшие работы!
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