Такой разный океан: финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020

В этом году в фотоконкурсе на лучшие фотографии на тематику океана Ocean Photography Awards приняли участие около трех тысяч работ. Из них жюри выбрало 100 финалистов в шести категориях, связанных с путешествиями, исследованиями и защитой природных ресурсов. Цель конкурса - привлечь внимание всего мира к проблеме сохранения океанов, и собрать средства на его защиту. Посмотрим на лучшие работы!

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Рифы в Тонге, фотограф - Grant Thomas 0 Источник:

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Пловец и защитник океана Льюис Пью плывет по Антарктике, фотограф Olle Nordell 0 Источник:

Два осиротевших пингвиненка в Мельбурне, Австралия, фотограф - Tobias Baumgaertner 0 Источник:

Дайвер исследует пещеру в Тонге, Karim Iliya 0 Источник:

Морской лев в Британской Колумбии, Канада, фотограф Celia Kujala 0 Источник:

Прыжок горбатого кита, Jono Allen 0 Источник:

Голодный белый медведь ищет еду, Шпицберген, Норвегия, фотограф Martin Berg 0 Источник:

Фотограф Grant Thomas 0 Источник:

Стагхорнские кораллы, Таиланд, Sirachai Arunrugstichai 0 Источник:

Фотограф Nadia Aly 0 Источник:

Фотограф Henley Spiers 0 Источник:

Щупальца актинии Heteractis magnifica, Мальдивы, Cruz Erdmann 0 Источник:

Головастики западноамериканской жабы у острова Ванкувер, Канада. Фотограф Maxwel Hohn 0 Источник:

Моржи на Шпицбергене, Норвегия, фотограф Florian Ledoux 0 Источник:

Акулы в Западной Австралии, фотограф Sean Scott 0 Источник:

Черепаха, запутавшаяся в леске, фотограф Shane Gross 0 Источник:

Рак-отшельник среди пластика, Мальдивы, фотограф Matt Sharp 0 Источник: