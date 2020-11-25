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15 крутых ретро-фотографий, которые несут в себе удивительную атмосферу прошлого

15 крутых ретро-фотографий, которые несут в себе удивительную атмосферу прошлого (16 фото)

Автор:
25 ноября 2020 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   интересно   история   подборка   фото   черно-белое фото   
1138
16
Чёрно-белые фотографии умеют быть очень яркими, если на них запечатлено нечто необыкновенное. А для среднестатистического жителя 2020 года почти всё, что происходило в прошлых веках, кажется довольно странным и потому жутко интересным.
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Метки: атмосфера   интересно   история   подборка   фото   черно-белое фото   
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