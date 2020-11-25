15 крутых ретро-фотографий, которые несут в себе удивительную атмосферу прошлого

Чёрно-белые фотографии умеют быть очень яркими, если на них запечатлено нечто необыкновенное. А для среднестатистического жителя 2020 года почти всё, что происходило в прошлых веках, кажется довольно странным и потому жутко интересным.

0 Источник: Специально для вас мы собрали несколько ретро-снимков, которые несут в себе интригующую атмосферу прошлого и демонстрируют то, чего в 21 веке уже не увидишь.

1. Национальный чемпионат по игре Space Invaders, 1979 год 0 Источник:

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2. Девушки занимаются боксом на крыше дома, 1938 год 0 Источник:

3. Гоночные автомобили Fiat тестируются на крыше завода. Турин, 1923 год 0 Источник:

4. «Подпольные» съёмки фильма «Гражданин Кейн», 1941 год 0 Источник: Такой погреб в полу понадобился, чтобы камера могла захватить в кадре ещё и потолок. Фильм славился подобными ракурсами, которые в то время почти не использовались.

5. Переезд дома, построенного в начале 20 века, через автостраду в Окленде. Фото 1973 года 0 Источник:

6. Генри Беренс, самый маленький человек в мире, танцует со своим котом. Уортинг, Англия, 1956 год 0 Источник:

7. Хранилище отпечатков пальцев в штаб-квартире ФБР, 1944 год 0 Источник: Сейчас всё это естественно переведено в цифровой вид.

8. Ходячая библиотека. Лондон, 1930-е годы 0 Источник:

9. Паровоз на канатной дороге, пересекающий каньон реки Рио-Гранде в Нью-Мексико, США. 1915 год 0 Источник:

10. Тренажёрный зал на борту «Титаника», 1912 год 0 Источник:

11. Выбор места для установки памятника Маяковскому. Триумфальная площадь, Москва, 1958 год 0 Источник:

12. Полицейский управляет движением в лондонском тумане с помощью факела, 1935 год 0 Источник: Факел был подключён к газовой магистрали.

13. Болельщики на крыше стадиона Далимаунт-Парк, Дублин, Ирландия. 1985 год 0 Источник: В тот день на матч Ирландия — Италия пришло 40 тысяч болельщиков, хотя стадион вмещал всего 20 тысяч.

14. Переход Швеции на правостороннее автомобильное движение. 3 сентября 1967 года 0 Источник: