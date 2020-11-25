15 крутых ретро-фотографий, которые несут в себе удивительную атмосферу прошлого

Чёрно-белые фотографии умеют быть очень яркими, если на них запечатлено нечто необыкновенное. А для среднестатистического жителя 2020 года почти всё, что происходило в прошлых веках, кажется довольно странным и потому жутко интересным.
Специально для вас мы собрали несколько ретро-снимков, которые несут в себе интригующую атмосферу прошлого и демонстрируют то, чего в 21 веке уже не увидишь.
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4. «Подпольные» съёмки фильма «Гражданин Кейн», 1941 год
Такой погреб в полу понадобился, чтобы камера могла захватить в кадре ещё и потолок. Фильм славился подобными ракурсами, которые в то время почти не использовались.
5. Переезд дома, построенного в начале 20 века, через автостраду в Окленде. Фото 1973 года
6. Генри Беренс, самый маленький человек в мире, танцует со своим котом. Уортинг, Англия, 1956 год
7. Хранилище отпечатков пальцев в штаб-квартире ФБР, 1944 год
Сейчас всё это естественно переведено в цифровой вид.
9. Паровоз на канатной дороге, пересекающий каньон реки Рио-Гранде в Нью-Мексико, США. 1915 год
11. Выбор места для установки памятника Маяковскому. Триумфальная площадь, Москва, 1958 год
12. Полицейский управляет движением в лондонском тумане с помощью факела, 1935 год
Факел был подключён к газовой магистрали.
13. Болельщики на крыше стадиона Далимаунт-Парк, Дублин, Ирландия. 1985 год
В тот день на матч Ирландия — Италия пришло 40 тысяч болельщиков, хотя стадион вмещал всего 20 тысяч.
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