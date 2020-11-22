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В Испании обнаружили 400 захоронений в исламском некрополе

В Испании обнаружили 400 захоронений в исламском некрополе (3 фото)

Автор:
22 ноября 2020 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   исламский некрополь   история   находки   раскопки   фото   
271
3
Это ставит с ног на голову представления ученых о роли региона в истории.

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Метки: в мире   интересно   исламский некрополь   история   находки   раскопки   фото   
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7  комментариев
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Viktor 2 часа назад
Так вот подумаешь - какя-то падла и наши могилы раскапывать будет ...
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