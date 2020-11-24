На турецкой ферме родился ягнёнок-мутант с глазом, как у циклопа

Турецкий фермер Мустафа Тузлак очень удивился, когда 2 дня назад его овечка родила трёх ягнят, но один из малышей оказался мутантом.
Мустафа рассказал местной газете, что никогда не видел ничего подобного. У ягнёнка не было верхней губы и ноздрей, а голова напоминала человеческую, но с большими висячими ушами и одним глазом. При этом два других ягнёнка родились абсолютно нормальными.
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Странный ягнёнок из-за отсутствия верхней губы и ноздрей с трудом сосал молоко матери. Поэтому Мустафа начал докармливать его из бутылочки. Но, к сожалению, малыш не пережил свою первую ночь и на утро был найден мёртвым около матери.
По словам представителя сельского и лесного хозяйства Турции, такие ситуации могут возникать, когда овец спаривают только одним бараном. И чтобы не допустить повтора инцидента, нужно каждые два года брать баранов из другого стада.
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