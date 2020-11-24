На турецкой ферме родился ягнёнок-мутант с глазом, как у циклопа

Мустафа рассказал местной газете, что никогда не видел ничего подобного. У ягнёнка не было верхней губы и ноздрей, а голова напоминала человеческую, но с большими висячими ушами и одним глазом. При этом два других ягнёнка родились абсолютно нормальными.