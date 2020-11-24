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На турецкой ферме родился ягнёнок-мутант с глазом, как у циклопа

На турецкой ферме родился ягнёнок-мутант с глазом, как у циклопа (4 фото)

Автор:
24 ноября 2020 20:19
Сообщество : Животные
Метки: бараны   мутация   овцы   рождение   турция   ферма   фермер   ягнёнок   
901
4
Турецкий фермер Мустафа Тузлак очень удивился, когда 2 дня назад его овечка родила трёх ягнят, но один из малышей оказался мутантом.
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Метки: бараны   мутация   овцы   рождение   турция   ферма   фермер   ягнёнок   
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7  комментариев
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3k
SSD Час назад
Такие ситуации могут возникать, когда овец спаривают только одним бараном (с)
...ага, хозяином овчарни) Они там любят в овец потыкать...
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321
Dorell SSD 14 минут назад
Нет ничего плохого в том, чтобы трахать овец!
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−94
im240 13 минут назад
вылитый мустафа
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11k
Corvus Corax 47 минут назад
"такие ситуации могут возникать, когда овец спаривают только одним бараном"

То-то их на белых женщин тянет...
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19k
Батончик с маком Час назад
этот самый мустафа в молодости.....
Ссылка www.youtube.com
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61
Denis Батончик с маком Полчаса назад
то про мустафа панина
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