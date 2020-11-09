Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом

29-летний Ридван Селик из Турции страдает карликовостью, но это не мешает ему профессионально работать спасателем. По его словам, маленький рост для него бывает даже преимуществом - как случилось в Измире, где Ридван в составе спасательных служб искал под развалинами жертв землетрясения. Разыскивая людей под завалами, он мог забраться туда. куда было не пролезть остальным спасателям.
29-летний Ридван Селик в составе команды спасателей работал на развалинах турецкого Измира, разрушенного землетрясением. Ридван - карлик, однако, по его мнению, это не мешает, а, напротив, помогает ему в работе. Так, разбирая завалы и отыскивая оставшихся под ними людей, он мог забраться в такие узкие щели, куда никак не могли проникнуть спасатели нормального роста.
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Узнав о землетрясении в Измире, Ридван тут же взял билет на самолет и прилетел в Измир, уже на месте встретившись с остальными спасателями. Первые четверо суток он работал практически без отдыха: шел поиск выживших под завалами, а Селик, единственный спасатель ростом 98 сантиметров, в поисках выживших мог забраться туда, куда никто, кроме него, не мог проникнуть.
По словам Селика, он ни секунды не колебался, участвовать ли ему в спасательных работах, поскольку сам в детстве с семьей пережил масштабное Измитское землетрясение в 1999 году и считал своим долгом помочь всем пострадавшим. "Когда я узнал о землетрясении, я был в Стамбуле, - говорит Селик. - Я сразу же взял билет и прилетел в Измир, уже тут встретил свою команду. Я думал о детях и их родителях, которые остались под завалами, и вспоминал о собственном опыте 1999 года, и старался сделать все, что могу".
Несколько дней спасателям ппришлось работать практически без отдыха и в тяжелых условиях: ночи уже были холодными, и ночная температура опускалась ближе к нулю. Но это не смущало Селика. "Я думал о том, что 20 лет назад под завалами мог оказ- аться я и те, кого я люболю, - говорит он. - Я ни на минуту не испытывал колебаний".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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