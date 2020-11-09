Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом

По словам Селика, он ни секунды не колебался, участвовать ли ему в спасательных работах, поскольку сам в детстве с семьей пережил масштабное Измитское землетрясение в 1999 году и считал своим долгом помочь всем пострадавшим. "Когда я узнал о землетрясении, я был в Стамбуле, - говорит Селик. - Я сразу же взял билет и прилетел в Измир, уже тут встретил свою команду. Я думал о детях и их родителях, которые остались под завалами, и вспоминал о собственном опыте 1999 года, и старался сделать все, что могу".