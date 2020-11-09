FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4309 постов • 1124 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом

Спасатель-карлик считает свой рост преимуществом (5 фото)

Автор:
09 ноября 2020 11:09
Сообщество : Истории
Метки: Измир   Ридван Селик   землетрясение   история   карлик   смелый человек   спасатели   турция   
23
5
29-летний Ридван Селик из Турции страдает карликовостью, но это не мешает ему профессионально работать спасателем. По его словам, маленький рост для него бывает даже преимуществом - как случилось в Измире, где Ридван в составе спасательных служб искал под развалинами жертв землетрясения. Разыскивая людей под завалами, он мог забраться туда. куда было не пролезть остальным спасателям.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Измир   Ридван Селик   землетрясение   история   карлик   смелый человек   спасатели   турция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Спасатели ищут жертв землетрясения в Турции под завалами Спасатели ищут жертв землетрясения в Турции под завалами Варвары XXI века: в Турции вынесли приговор античному городу Варвары XXI века: в Турции вынесли приговор античному городу По просьбе Украины с усыпальницы Роксоланы «скрутили» табличку о ее русском происхождении По просьбе Украины с усыпальницы Роксоланы «скрутили» табличку о ее русском происхождении Турки возмутились видео с курящим ребенком - и зря Турки возмутились видео с курящим ребенком - и зря Толстую крысу, застрявшую в люке, доставали всей пожарной бригадой Толстую крысу, застрявшую в люке, доставали всей пожарной бригадой
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224979



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
1
168
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
2
85
Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Актриса Филлис Кирк (Phyllis Kirk) — биография и фото
0
4
Актриса Филлис Кирк (Phyllis Kirk) — биография и фото
Открытие или изобретение: какая формулировка корректна по отношению к законам?
0
5
Открытие или изобретение: какая формулировка корректна по отношению к законам?
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#смешно#позитив#на различный вкус#забавно#мир#происшествие#яавтор
#фото#факты#картинки#СССР#смешные#коронавирус#коты#подборка#день в истории
#прикол#животные#прикольные#настроение#сша#в мире#люди#приколы#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться