Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься умельцами прошлого

Артефакты, созданные руками людей прошлого, вызывают восхищение. Они воплощали в жизнь даже самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий, которые есть у нас сегодня. При этом их работы настолько детальные и качественные, что сохранились до наших дней. Мы предлагаем посмотреть на уникальные артефакты разных лет, которые вызывают восхищение даже сегодня.
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9. У традиционной японской одежды не было карманов, поэтому жители использовали такие ящики "инро" для хранения лекарств и продуктов, 1602-1867
15. Единственный найденный шлем викинга, реконструируемый в Университете Осло. Датируется 800-1000 гг н.э.
17. Документ, принадлежащий династии Ура (2027 год до н.э.), в котором говорится о количестве еды и напитков, выданных королевским посланникам
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