Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься умельцами прошлого

Артефакты, созданные руками людей прошлого, вызывают восхищение. Они воплощали в жизнь даже самые безумные идеи правителей, не имея современных технологий, которые есть у нас сегодня. При этом их работы настолько детальные и качественные, что сохранились до наших дней. Мы предлагаем посмотреть на уникальные артефакты разных лет, которые вызывают восхищение даже сегодня.

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1. Доспехи герцога Фердинанда Тирольского Габсбурга II, датируемые 16 веком 0 Источник:

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2. Сандали древнего Египта, выполнены из дерева и кожа 0 Источник:

3. Свадебный пояс на Руси, примерно 1700-1900 гг 0 Источник:

4. Древняя плита с отпечатками лап собаки 0 Источник:

5. Индийский золотой браслет 19 века 0 Источник:

6. Золотой свиток, Япония, 1636 год 0 Источник:

7. Юридический документ с древними рунами, 10 век 0 Источник:

8. Бронзовый шлем, датируемый 4 веком до н.э. 0 Источник:

9. У традиционной японской одежды не было карманов, поэтому жители использовали такие ящики "инро" для хранения лекарств и продуктов, 1602-1867 0 Источник:

10. Карета, сделанная специально для Папы Климента XI в период папства с 1700-1721 гг. 0 Источник:

11. Табличка с римскими проклятиями 0 Источник:

12. Плод яблони, которому 4 тыс лет 0 Источник:

13. Монета, отчеканенная в честь открытия Колизея, 80 год н.э. 0 Источник:

14. Питьевая чаша, 16-17 век 0 Источник:

15. Единственный найденный шлем викинга, реконструируемый в Университете Осло. Датируется 800-1000 гг н.э. 0 Источник:

16. Флаг, предназначенный для распознавания кораблей на расстоянии, 1805 год 0 Источник:

17. Документ, принадлежащий династии Ура (2027 год до н.э.), в котором говорится о количестве еды и напитков, выданных королевским посланникам 0 Источник: