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Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов

Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов (19 фото)

Автор:
20 января 2021 11:29
Сообщество : Истории
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   истории   истории из жизни   общение в соцсети   соцсети   форумы   
4323
19

Почему-то большинство людей это даже изменой не считают. А что думаете вы?

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Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   истории   истории из жизни   общение в соцсети   соцсети   форумы   
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14  комментариев
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1k
Заряд бодрости Час назад
Считаю, она обязана брать мужа с собой! Или хотя бы позволить ему "снять пробу", распробовать подругу, оценить выбор супруги, высказать одобрение или наоборот
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40k
Максим Т. Полчаса назад
Лядь, она и есть лядь
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82
Andrey Максим Т. Полчаса назад
Вы букву «Б» пропустили)))
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19k
Ратибор 58 минут назад
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71k
Aстановитесь.. Час назад
Две женщины в одной постели где измена?..
Даже если они там ласкают друг друга ну и что?.. Дети пойдут будет не до этого..
Две женщины в одной постели где измена?.. Даже если они там ласкают друг друга ну и что?.. Дети пойдут будет не до этого..
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33k
jonnyD Час назад
Дальнейшее развитие этого бреда :
- А он ей отомстил , и изменил ей с другом её лучшей подруги ... и даже без игрушек , но целовал не в губы ..
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34k
dima423 Час назад
я бы кстати не против был если бы жена подругу привела для секса в 3, если подруга симпатичная)
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311
Дмитрий dima423 56 минут назад

Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов
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34k
dima423 Дмитрий 46 минут назад
ага))) так и планировалось) ...ну это как секс 1 раз всегда быстро, 2 помедленнее а 3 уже долго) так же и с подругой, 1 раз тока ее, 2 раз обоих, а 3 может уже и только жену будешь)
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1k
Alex1982 Дмитрий 44 минуты назад
Ну и правильно, тебя то он всю жизнь еб..т!
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82
Andrey dima423 22 минуты назад
А если двух мужиков привела бы? А что если потом к ним после работы заскакивала?))))
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34k
dima423 Час назад
У меня знакомый недавно развелся потому что ему жена с подругой изменила))
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
действительно дичь
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4k
RomaXz Час назад
Поржал с коммента " если без игрушек, то не мзмена"

Вообще, скажу банальное. Измена остаётся изменой вне зависимости от пола партнёра
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