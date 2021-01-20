Изменяю мужу с лучшей подругой: дичь с женских сайтов

Почему-то большинство людей это даже изменой не считают. А что думаете вы?
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А вы как считаете? Это измена?
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Даже если они там ласкают друг друга ну и что?.. Дети пойдут будет не до этого..
- А он ей отомстил , и изменил ей с другом её лучшей подруги ... и даже без игрушек , но целовал не в губы ..
Вообще, скажу банальное. Измена остаётся изменой вне зависимости от пола партнёра